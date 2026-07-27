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MLS All-Star RondoGOAL
Thomas Hindle

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MLS 2026 All-Star Maçı – Rondo: Bu maç hâlâ önemli mi? Liga MX hâlâ doğru rakip mi ve maçın en büyük göz ardı edilen ismi kim?

FEATURES
Analysis
MLS All-Stars - Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies
ABD 1
H. Son
T. Mueller
J. Hall

Dünya Kupası’nın izleri hâlâ taze iken, MLS All-Star maçı zorlu bir durumda bulunuyor; ancak yine de kendine özgü bir çekiciliği var.

MLS All-Star Maçı hâlâ kendine özgü bir çekiciliğe sahip. Bu, ligin her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığı geleneklerden biri, her yıl tekrarlanan bir vurgu noktası – ve her şeyden öte, bunun tam anlamıyla bir Amerikan ligi olduğunu hatırlatan bir unsur.

Ancak bu etkinliğin var olduğu süre boyunca, gerçekten önemli olup olmadığı konusunda tartışmalar da devam etti. İlk zamanlarda bu kesinlikle mantıklıydı. Lig daha küçüktü, genel kalite daha düşüktü ve All-Star Maçı, yeni taraftarlara kutlayabilecekleri tanıdık bir şey sunuyordu.

Şimdi ise biraz tuhaf bir durumda bulunuyor. Elbette, ligin en iyi oyuncularının çoğu orada olacak. Ancak diğerleri – en başta Lionel Messi – olmayacak. Bazı büyük isimlerin yer almayacağı ve kıtanın hâlâ Dünya Kupası’nın etkisinden kurtulamamış olduğu bir ortamda, bu etkinlik hâlâ önemli mi? All-Star olmak ne anlama geliyor? Ve formatın yeniden değiştirilmesinin zamanı geldi mi? GOAL yazarları, tüm bunları... The Rondo’nun yeni bir sayısında ayrıntılı olarak ele alıyor.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    MLS ASG, özellikle Dünya Kupası’nın düzenlendiği bir yılda hâlâ önemini koruyor mu?

    Tom Hindle: Hem evet, hem hayır. MLS’nin her zaman kendine özgü tuhaflıkları, cazibesi ve futbol dünyasının geri kalanından ayrışan özellikleri olacaktır. All-Star Maçı da bunlardan biridir. Peki, skor önemli mi? Muhtemelen hayır. MLS All Star olmak, NBA veya MLB’de olduğu kadar büyük bir olay mı? Hayır. Ama yine de oldukça güzel bir etkinlik ve hatırlanmaya değer bir şey gibi geliyor. Ayrıca, kalitenin biraz takdir edilmesi kimseye zarar vermez!

    Alex Labidou: Maalesef hayır. Bu Dünya Kupası, Kuzey Amerika genelinde eşi benzeri görülmemiş bir ilgi ve duygusal bağlılık yarattı. Eğer Güney Afrika’da ya da Asya’da düzenlenmiş olsaydı, MLS en azından yüksek seviyeli futbolun kıtaya geri dönüşünü pazarlayabilirdi. Bunun yerine, All-Star Maçı daha çok yaz sezonunun bir dipnotu gibi hissettiriyor.

    Yine de bazı olumlu yönler var. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmayan Charlotte, bu spora olan tutkusunu sergileme fırsatı buluyor. Lionel Messi olmasa bile, Son Heung-Min ve Thomas Müller, Queen City’ye gerçek bir yıldız gücü getirecek – bu da geçen sezona göre bir gelişme.

    Ryan Tolmich: Bu yıl mı? Pek sayılmaz, çünkü herkes yaz boyunca üç haneli sayılara ulaşan elit düzeydeki maçları izlemekle meşguldü. Buna kıyasla, abartılmış bir dostluk maçı biraz daha az heyecan verici olsa da, diğer yılların çoğunda yapılmaya devam edecek kadar eğlenceli.

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  • EvanderGetty

    Hangi All-Star oyuncusunu izlemeyi en çok dört gözle bekliyorsun ve neden?

    TH: Evander, şimdi ve sonsuza dek. Bu tür maçlar için biçilmiş kaftan. Topu bu Brezilyalı delikanlıya verin, sihir yaratır. FC Cincinnati’nin yıldızı, futbolu eğlenceli hale getiriyor.

    AL: Son, en kolay cevap. Messi dışında All-Star kadrosuna girebilecek en büyük isim olduğu söylenebilir ve bu, onun MLS’nin yıllık yaz şovunda ilk deneyimi olacak. Yine de, New York Red Bulls’un genç yeteneği Julian Hall, ligin en iyileriyle birlikte oynarken adını daha da duyurabilir.

    RT: Sıra sende Zavier Gozo! RSL’nin genç yıldızı, çıkışını sürdürürken parlama zamanını yaşıyor. Birkaç yıl sonra, bu hafta sonunu onun kendini yeni bir kitleye tanıttığı hafta sonu olarak hatırlayabiliriz.

  • Nicolas Fernandez New York City FCGetty Images

    Messi dışında, bu kadroda olması gereken ama olmayan kim var?

    TH: NYCFC’den Nicolas Fernandez’in listeye girmemesi biraz haksızlık gibi geliyor. Bu sezon takımının en iyi oyuncusu oldu ve MLS’in en iyi hücum oyuncularından biri. Ayrıca, bu yıl mükemmel bir performans sergileyen Red Bulls’un genç oyuncusu Adri Mehmeti’ye de bir söz söylemek isterim – her ne kadar bu seçim biraz moda olsa da.

    AL: Sakatlıklar elbette burada önemli bir faktör, peki ya Timo Werner? San Jose Earthquakes şu anda Batı Konferansı’nda üçüncü sırada yer alıyor ve zaman zaman eski Almanya milli takım oyuncusu da bu başarıda payını aldı. İzlemesi keyifli bir oyuncu ve sonuçta bir All-Star maçında aradığınız da budur.

    RT: Biraz saçma gelebilir ama atmosfer açısından Griezmann ve Lewandowski’yi sahaya çıkarmak gerekir. Elbette bunun başarılarla ilgili olduğunu varsaymamız gerekiyor, ama yine de bu ikilinin maçta olması inanılmaz eğlenceli olurdu.

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  • MLS vs Liga MX All Star Game 2024Getty

    Liga MX ile MLS arasındaki maçların hayranı mısınız?

    TH: Evet, neden olmasın! MLS oyuncuları neredeyse bir yıl boyunca her hafta bir şekilde birbirleriyle karşılaşıyor. İşleri biraz değiştirmekte bir sakınca yok. MLS ile Liga MX arasındaki rekabet, dünyadaki en ateşli rekabet olmasa da, lige taze bir rekabet havası katan iyi bir eşleşme.

    AL: Eğlence açısından bakıldığında, MLS’in güney komşusuyla yaptığı maçlar artık biraz abartılıyor. Leagues Cup, CONCACAF ve Campeones Cup gibi turnuvalar varken, sürekli bu maçlara başvurulursa cazibesi kayboluyor. Çok dikkat çeken bir yıldız varsa o başka, ama Gilberto Mora dışında gerçekten fark yaratacak kimse yok.

    RT: Evet, eski formattan çok daha eğlenceli. Sezon öncesi hazırlık maçlarında Avrupa takımları tarafından ezilmek kimseye fayda sağlamıyordu. Bu format en azından dengeli bir maçta övünme hakkını ortaya koyuyor.

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    Eğer elinizde olsaydı, bu oyuna ne gibi bir iyileştirme yapardınız?

    TH: Tamam, biraz çılgınlaşalım. Burada iki seçenek var. İlki, tam anlamıyla çılgınlaşmak: 5'er kişilik takımlar oluşturup, her takımın birbiriyle oynadığı bir turnuva düzenlemek, ilk iki galibiyet alan takımın kazanması, 10 dakikalık süre... Kısacası, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde rastlayabileceğiniz türden bir maç. Muhtemelen her kadroyu eşit olarak bölüp, her birinden dört takım oluşturabilir ve herkesin yeteneğini sergilemesine izin verebilirsiniz. Ya da, CONMEBOL'dan bir takım çağırmanın zamanı geldi. Belki de Copa Libertadores'un kazananları?

    AL: Artık ufkumuzu genişletip biraz yaratıcı olmanın zamanı geldi. Peki, CONCACAF All-Stars ile CONMEBOL arasında bir maça ne dersiniz? Liga MX ile MLS arasındaki bağlar, iki ligin ne sıklıkla işbirliği yaptığını düşünürsek zaten çok sıkı; neden bunu kullanıp gerçekten eğlenceli olabilecek bir şey yaratmayalım? Ayrıca, Güney Amerika takımlarının hem Kulüpler Dünya Kupası’nda hem de Dünya Kupası’nda yarattığı heyecan ve taraftar katılımı göz önüne alındığında, MLS’nin bundan yararlanmanın yollarını aramaya devam etmesi gerekiyor. Orada henüz keşfedilmemiş büyük bir potansiyel var.

    RT: Hayal dünyası mı? Muhtemelen rakip olarak bir Premier Lig veya La Liga All-Star takımı olurdu, çünkü bu sayede farklı oyuncuların bir arada oynaması mümkün olurdu. Lamine Yamal, Kylian Mbappé ve Julian Álvarez’ın forvet hattını oluşturduğunu hayal edin. MLS takımı için pek eğlenceli olmazdı, ama izlemesi çok keyifli olurdu.

Club Friendlies
MLS All-Stars crest
MLS All-Stars
MLA
Liga MX All-Stars crest
Liga MX All-Stars
LAS