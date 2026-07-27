MLS All-Star Maçı hâlâ kendine özgü bir çekiciliğe sahip. Bu, ligin her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığı geleneklerden biri, her yıl tekrarlanan bir vurgu noktası – ve her şeyden öte, bunun tam anlamıyla bir Amerikan ligi olduğunu hatırlatan bir unsur.

Ancak bu etkinliğin var olduğu süre boyunca, gerçekten önemli olup olmadığı konusunda tartışmalar da devam etti. İlk zamanlarda bu kesinlikle mantıklıydı. Lig daha küçüktü, genel kalite daha düşüktü ve All-Star Maçı, yeni taraftarlara kutlayabilecekleri tanıdık bir şey sunuyordu.

Şimdi ise biraz tuhaf bir durumda bulunuyor. Elbette, ligin en iyi oyuncularının çoğu orada olacak. Ancak diğerleri – en başta Lionel Messi – olmayacak. Bazı büyük isimlerin yer almayacağı ve kıtanın hâlâ Dünya Kupası’nın etkisinden kurtulamamış olduğu bir ortamda, bu etkinlik hâlâ önemli mi? All-Star olmak ne anlama geliyor? Ve formatın yeniden değiştirilmesinin zamanı geldi mi? GOAL yazarları, tüm bunları... The Rondo’nun yeni bir sayısında ayrıntılı olarak ele alıyor.