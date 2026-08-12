Mitre
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Mitre, Arsenal ile Manchester City arasındaki 2026 Community Shield karşılaşması için Ultimax Pro maç topunu tanıttı
Mitre, Community Shield maç topunu tanıttı
Mitre, 2026 Community Shield için yeni Ultimax Pro maç topunu tanıttı. Geleneksel sezon açılışında FA Cup şampiyonu City ile Premier League şampiyonu Arsenal karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 16 Ağustos Pazar günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanacak. Wembley Stadyumu'nun kullanılamaması nedeniyle bu prestijli maç, 2006'dan bu yana ilk kez İngiltere dışında oynanacak.
The FA'in Resmi Top Ortağı olan Mitre, bu topu yeni sezonun heyecanını ve birliğini kutlamak için tasarladı. Tasarımda, taraftarların bir araya gelişini temsil eden ses dalgası grafiklerine ve canlı renklere yer verildi.
- Getty Images Sport
Ses dalgaları ve gümüş, futbolun dönüşünü kutluyor
Ultimax Pro, her panelden yayılan akıcı grafiklere sahip ve binlerce taraftarın tek bir ses hâline geldiği atmosferi yansıtıyor. Üst üste binen renkler yeni tonlara dönüşürken, imza niteliğindeki Delta şevronları üzerindeki premium gümüş detaylar da Community Shield kupasının kendisini yansıtıyor.
Mitre Marka Başkanı Alex Roberts şunları söyledi: "FA Community Shield, futbol takviminde her zaman özel bir organizasyon oldu. Her zaman futbolun gerçekten geri döndüğü anı simgeledi ve biz de o ana yakışan bir maç topu yaratmak istedik.
"Yarattığımız her Resmî Maç Topu, oyunun arkasındaki hikâyeyi yansıtmalı. Community Shield için bu, onu böylesine özel bir organizasyon yapan enerji, heyecan ve birlikteliği kutlamak anlamına geliyordu. Bunu aklımızda tutarak, gerçekten merkezde olmayı hak eden, göz alıcı bir üst düzey futbol topu ortaya çıkardık. İçimde küçük bir şüphe yok değil, bu top çok talep görecek; kişisel olarak konuşmak gerekirse, şu ana kadarki en sevdiğim tasarımlardan biri!"
Gelişmiş uçuş teknolojisi, tarihi anılarla buluşuyor
Topun çarpıcı estetiğinin yanı sıra, Mitre'ın üst düzey performans teknolojisini de barındırıyor. Hyperflow kabartmalı oluklar daha iyi uçuş dengesi ve daha düşük hava direnci sunarken, Hyperfoam orta katman duyarlı bir temas ve yakın top kontrolü sağlıyor.
The FA İş Ortaklıkları Direktörü Sarah Kendall, "Mitre, FA Community Shield'ın önemini yansıtan bir top yaratma konusunda bir kez daha harika bir iş çıkardı. Futbol sezonunun ilk büyük organizasyonlarından birinde, Cardiff'te merkez sahnede yer almasını görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Karşılaşmanın 20 yıl sonra yeniden İngiltere sınırlarının dışına taşınmasını kutlamak için Mitre, Peter Crouch, John Arne Riise ve Andriy Shevchenko'ya maç topları hediye edecek. Üçlü, maç en son 2006'da İngiltere dışında oynandığında gol atmıştı.
- Getty Images Sport
Arsenal ile Manchester City, Cardiff'teki finalde karşı karşıya geliyor
Crystal Palace, geçen yılki turnuvada Liverpool'u penaltılarla mağlup ederek kupanın son sahibi oldu. Şimdi ise Premier League şampiyonu Arsenal ile FA Cup şampiyonu City, yeni sezonun açılışını yapmak için Galler'de karşı karşıya gelecek. İki takım da sezonun ilk yerel kupasını kazanmak için istekli olacak.
Yeni Ultimax Pro topu kullanıma hazırken, taraftarları 16 Ağustos Pazar günü Principality Stadyumu'nda heyecan verici bir karşılaşma bekliyor; İngiliz futbolu da resmen geri dönüyor.
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