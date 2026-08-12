Ultimax Pro, her panelden yayılan akıcı grafiklere sahip ve binlerce taraftarın tek bir ses hâline geldiği atmosferi yansıtıyor. Üst üste binen renkler yeni tonlara dönüşürken, imza niteliğindeki Delta şevronları üzerindeki premium gümüş detaylar da Community Shield kupasının kendisini yansıtıyor.

Mitre Marka Başkanı Alex Roberts şunları söyledi: "FA Community Shield, futbol takviminde her zaman özel bir organizasyon oldu. Her zaman futbolun gerçekten geri döndüğü anı simgeledi ve biz de o ana yakışan bir maç topu yaratmak istedik.

"Yarattığımız her Resmî Maç Topu, oyunun arkasındaki hikâyeyi yansıtmalı. Community Shield için bu, onu böylesine özel bir organizasyon yapan enerji, heyecan ve birlikteliği kutlamak anlamına geliyordu. Bunu aklımızda tutarak, gerçekten merkezde olmayı hak eden, göz alıcı bir üst düzey futbol topu ortaya çıkardık. İçimde küçük bir şüphe yok değil, bu top çok talep görecek; kişisel olarak konuşmak gerekirse, şu ana kadarki en sevdiğim tasarımlardan biri!"