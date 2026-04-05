Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

Mısırlı yıldızın açıklamaları Faslıların öfkesini ateşledi

Mısırlı Al-Ahly yıldızı Mahmoud Hassan Trezeguet'in açıklamalarına karşı Fas'ta öfke artıyor.

Mısır ile İspanya arasında oynanan ve golsüz berabere biten hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında Trezeguet, "Mısır milli takımı Afrika kıtasının en iyisi ve 7 kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan tek takım" dedi.

Mısırlı yıldız, "2026 Dünya Kupası'na sadece katılmak ve onurlu bir şekilde temsil etmek için gitmeyeceğiz, amacımız Mısır milli takımının kalitesini kanıtlamak" diye ekledi.

Bazı Faslı siteler, Trezeguet'in açıklamalarına yer vererek, Fas'ın Afrika'nın zirvesinde yer aldığını vurguladı.

    Atlas Aslanları ve Firavunlar Sıralaması

    Trésigier'in açıklamaları 30 Mart'ta yapılmış olsa da, Faslı "Al-Batal" sitesi bunları bugün, 5 Nisan Pazar günü yayınladı.

    "Al-Batal" sitesi haberinde, Mısır milli takımının Afrika kıtasında beşinci sırada yer aldığını ve geçen ay FIFA sıralamasında dünya 29. sıradada olduğunu vurguladı.

    Fas milli takımı ise Afrika kıtasında birinci sırada yer alırken, dünya sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor.

    Faslı "Hiba Sport" sitesi ise bugün Pazar günü, "Mısırlı Trezeguet'nin Dünya Kupası öncesi yaptığı sert açıklamalar tartışma yarattı" başlığıyla Firavunlar'ın yıldızının açıklamalarını yayınladı.

    Faslı site, Trezeguet'in açıklamalarına dolaylı olarak yanıt vermek amacıyla Atlas Aslanları ve Mısır milli takımının sıralamalarını öne çıkardı.

