Mısırlı Al-Ahly yıldızı Mahmoud Hassan Trezeguet'in açıklamalarına karşı Fas'ta öfke artıyor.

Mısır ile İspanya arasında oynanan ve golsüz berabere biten hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında Trezeguet, "Mısır milli takımı Afrika kıtasının en iyisi ve 7 kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan tek takım" dedi.

Mısırlı yıldız, "2026 Dünya Kupası'na sadece katılmak ve onurlu bir şekilde temsil etmek için gitmeyeceğiz, amacımız Mısır milli takımının kalitesini kanıtlamak" diye ekledi.

Bazı Faslı siteler, Trezeguet'in açıklamalarına yer vererek, Fas'ın Afrika'nın zirvesinde yer aldığını vurguladı.