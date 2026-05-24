Çeviri:
Mısırlı süperstar, Anfield'daki takım arkadaşlarına veda konuşması yaparken, Mohamed Salah'ın Liverpool'un ne zaman "dünyanın en kötü kulübü" olduğunu açıkladığı an
Salah, Liverpool'dan ayrılmadan önce veda mesajı yayınladı
Salah, Brentford karşısında kulüp formasıyla oynayacağı son maç öncesinde Liverpool kadrosuna seslendi. Kulübün antrenman sahasında Andy Robertson ile birlikte düzenlenen bir etkinlikte konuşan forvet, takım arkadaşlarını Liverpool forması giymenin getirdiği sorumluluklar konusunda uyardı. Salah, Anfield’daki hayatın maç sonuçlarına bağlı olarak dramatik bir şekilde değişebileceğini kabul etti.
Mısırlı oyuncu, ayrılışının ardından takımdan kulüpte beklenen standartları korumalarını istedi. Onun ayrılışı, Merseyside'da son derece başarılı bir dönemin sonunu getiriyor. 2017'de Liverpool'a katıldığından bu yana 257 gol atan Salah, kulübün tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu.
Salah, Liverpool'daki baskı ve duygusal vedasını değerlendiriyor
Salah, Liverpool'u saran yoğun atmosfer ve Anfield'daki oyunculara yüklenen beklentiler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Forvet, kulüpte geçirdiği yaklaşık on yılın ardından duygusal vedasını da değerlendirdi.
"Bugün duygusal olmak istemiyorum, çünkü yarın duygusal bir gün olacak," dedi Salah. "Ancak, bu kulüpte geçirdiğim her an için gerçekten minnettarım. Hepinizle harika zamanlar geçirdim ve bu, gelecekte de benimle birlikte olacak bir şey, bu yüzden çok teşekkür ederim. Umarım yakında tekrar görüşürüz."
"Durun, söylemek istediğim bir şey daha var. Liverpool'da olmak, Liverpool için kazanmak ve maçları kazanmak, başınıza gelebilecek en güzel şey. Bence bu kulüp, kazandığınızda dünyanın en iyi kulübü, kaybettiğinizde ise dünyanın en kötü kulübü. O yüzden gelecek yıl kazanmanız iyi olur."
Slot, bir makineye saygı duruşunda bulunuyor
İlk sezonunda Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Slot, Salah'ın kendi görev süresi ve kulübün yakın tarihindeki etkisini övdü.
Slot, gazetecilere verdiği demeçte, "Geçen sezon yüzde 100, kazandığım en özel şeyin geçen sezonun Premier Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi" dedi. "Şimdi, bunun hayatımda kazandığım en özel şey olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden bunu ve o sezon kulüp için, dolayısıyla da attığı tüm gollerle benim için ne kadar önemli olduğunu hatırlayacağım."
Liverpool, Salah sonrası döneme hazırlanıyor
Liverpool, kulübün modern tarihinin en etkili oyuncularından birinin yerini doldurma zorluğuyla karşı karşıya. Salah’ın golleri, liderliği ve tecrübesi, son dokuz yıldaki başarılarının temelini oluşturdu.