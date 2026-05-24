Mısırlı süperstar, Anfield'daki takım arkadaşlarına veda konuşması yaparken, Mohamed Salah'ın Liverpool'un ne zaman "dünyanın en kötü kulübü" olduğunu açıkladığı an

Salah, Liverpool'u saran yoğun atmosfer ve Anfield'daki oyunculara yüklenen beklentiler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Forvet, kulüpte geçirdiği yaklaşık on yılın ardından duygusal vedasını da değerlendirdi.

"Bugün duygusal olmak istemiyorum, çünkü yarın duygusal bir gün olacak," dedi Salah. "Ancak, bu kulüpte geçirdiğim her an için gerçekten minnettarım. Hepinizle harika zamanlar geçirdim ve bu, gelecekte de benimle birlikte olacak bir şey, bu yüzden çok teşekkür ederim. Umarım yakında tekrar görüşürüz."

"Durun, söylemek istediğim bir şey daha var. Liverpool'da olmak, Liverpool için kazanmak ve maçları kazanmak, başınıza gelebilecek en güzel şey. Bence bu kulüp, kazandığınızda dünyanın en iyi kulübü, kaybettiğinizde ise dünyanın en kötü kulübü. O yüzden gelecek yıl kazanmanız iyi olur."



