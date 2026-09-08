Anadolu Agency
Çeviri:
Mısırlı Kral Türkiye'de! Mohamed Salah, Liverpool efsanesinin Trabzonspor'da çalkantılı başlangıcı sırasında 25 yıllık rekoru kırarak tarihe geçti
Mısır Kralı için rekor kıran başlangıç
Salah, Türk futbolunda iz bırakmak için hiç vakit kaybetmedi ve yirmi yılı aşkın süredir ayakta duran yeni bir ölçüt belirledi. Anfield'dan Trabzonspor'a ses getiren bir transferle geldikten sonra 34 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünün tarihine adını şimdiden yazdırdı.
Kanat oyuncusu, Genclerbirligi'ne karşı oynanan son maçta sahaya çıkmadan önce ligdeki ilk üç maçında zaten üç gol atmıştı. Salah, söz konusu karşılaşmada bir kez daha ustalık sınıfı sergiledi; bir gol ve bir asistlik katkıyla 5-0'lık farklı galibiyetin alınmasına yardımcı oldu. Eski Liverpool yıldızı, bu golle birlikte, Opta kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2000-01 sezonundan bu yana Süper Lig'deki ilk üç başlangıcında dört gol atan ilk yabancı Trabzonspor oyuncusu oldu.
Salah'nın hafta başında kutladığı kişisel dönüm noktası düşünüldüğünde bu başarı daha da dikkat çekici. Hücum oyuncusu, eşi Magi ile olan üçüncü çocuğu ve ilk oğlunun doğumundan sadece birkaç gün sonra bu tarihi gol sayısına ulaştı.
- Anadolu Agency
Avrupa Ligi hayal kırıklığının üstesinden gelmek
Salah'ın bireysel formu kusursuz olsa da yeni kulübü için her şey tamamen yolunda gitmedi. Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne Macar ekibi Ferencvaros karşısında sürpriz bir şekilde erken veda etti ve bu gelişmenin ardından teknik direktör Fatih Tekke hemen istifasını sundu.
Kulüp yönetimi ilk etapta ayrılığı engellese de, ardından Süper Lig'de Amed SK'ye 2-1 mağlup olunması süreci geri döndürülemez hale getirdi ve iki taraf, Gençlerbirliği hezimetinden kısa süre önce karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ancak Salah, tüm bu kaosun ortasında odağını korudu ve kulübedeki değişime rağmen yüksek standardını sürdürdü.
Tecrübeli kanat oyuncusu, gelecek ay Avrupa Konferans Ligi grup aşaması başladığında kendisini bir başka kıta çapındaki organizasyonda sınama şansı bulacak. Ufukta Türk devleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı yüksek öneme sahip maçlar varken, Kara Deniz Fırtınası yeni süperstarına büyük ölçüde güvenecek.
Anfield'da olası bir yeniden buluşma
Eski kulübüne karşı oynama ihtimali, Türkiye'de konuşulmaya devam eden sıcak konulardan biri. Trabzonspor ligdeki formunu korur ve 2011-12'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi başarırsa, gelecek yıl Anfield'da Liverpool ile olası bir buluşma gündeme gelebilir.
Trabzonspor kulüp medyasına verdiği röportajda Liverpool'a karşı oynama ihtimali sorulduğunda Salah, yaşayacağı iç çatışma konusunda dürüst davrandı. Şöyle dedi: "Karışık duygular hissederdim. Karışık duygular, çünkü orada dokuz yıl geçirdim. Şehri seviyorum, taraftarları seviyorum ve her zaman özel bir ilişkimiz oldu, bu yüzden çok zor olurdu!"
- Anadolu Agency
Trabzon'da yeni bir miras inşa etmek
Salah'ın gelişi, İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş bir coşkuyla karşılandı; Karadeniz bölgesine geçmeden önce taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kulüp yönetimi, Beşiktaş'ın önüne geçerek imzasını almak için maaşının bir kısmını peşin ödeme gibi alışılmadık bir adım bile attı.
Mısırlı yıldız, kadrosunda eski Manchester United kalecisi Andre Onana ve eski Manchester City savunmacısı Stefan Savic gibi Avrupa futbolunu takip edenlerin yakından tanıdığı birçok ismi barındıran bir takıma katılıyor. Salah'ın, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yeni bir başarı döneminin fitilini ateşlemesi bekleniyor.
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