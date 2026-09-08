Salah, Türk futbolunda iz bırakmak için hiç vakit kaybetmedi ve yirmi yılı aşkın süredir ayakta duran yeni bir ölçüt belirledi. Anfield'dan Trabzonspor'a ses getiren bir transferle geldikten sonra 34 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünün tarihine adını şimdiden yazdırdı.

Kanat oyuncusu, Genclerbirligi'ne karşı oynanan son maçta sahaya çıkmadan önce ligdeki ilk üç maçında zaten üç gol atmıştı. Salah, söz konusu karşılaşmada bir kez daha ustalık sınıfı sergiledi; bir gol ve bir asistlik katkıyla 5-0'lık farklı galibiyetin alınmasına yardımcı oldu. Eski Liverpool yıldızı, bu golle birlikte, Opta kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2000-01 sezonundan bu yana Süper Lig'deki ilk üç başlangıcında dört gol atan ilk yabancı Trabzonspor oyuncusu oldu.

Salah'nın hafta başında kutladığı kişisel dönüm noktası düşünüldüğünde bu başarı daha da dikkat çekici. Hücum oyuncusu, eşi Magi ile olan üçüncü çocuğu ve ilk oğlunun doğumundan sadece birkaç gün sonra bu tarihi gol sayısına ulaştı.



