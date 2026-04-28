Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Mısırlı bir görevli, Liverpool'dan ayrılacak olan kulübün simgesi Mohamed Salah'ın "birkaç gün içinde" yeni kulübünü açıklayacağını iddia etti

Mısır milli takımından bir yetkiliye göre, Mohamed Salah "birkaç gün içinde" bir sonraki takımını açıklayacak. Dokuz yılın ardından bu yaz Anfield'dan ayrılacağını kısa süre önce doğrulayan Liverpool efsanesi, sezon sonunda bedelsiz transfer olabilecek ve kendisine olan ilgi hiç azalmadı.

    Mısır milli takımının medya koordinatörü Muhammed Murad, forvet oyuncusunun bir sonraki adımını kamuoyuna açıklamak üzere olduğunu iddia etti. Bu açıklama, Salah’ın Mart ayında, aslen 2027’ye kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, karşılıklı anlaşma yoluyla mevcut sezonun sonunda Liverpool’dan ayrılacağını resmi olarak teyit etmesinin ardından geldi.


    • Reklam
    Yeni kulüp duyurusunun 'birkaç gün içinde' yapılması bekleniyor

    Yaygın haberlere inanılacak olursa Suudi Pro Ligi, Salah için en olası varış noktası olmaya devam etse de, menajeri Ramy Abbas Issa gizem perdesini koruyor ve daha önce forvetin bundan sonra nerede oynayacağını "kimsenin bilmediğini" belirtmişti. Ancak Murad, resmi bir açıklamanın çok yakında yapılacağını söylüyor.

    Four Four Two'nun haberine göre, Mısırlı teknik ekip üyesi, "İtalya, Fransa ve dünyanın diğer büyük takımlarından teklifler aldığına dair haberler çıkıyor. Bu elbette doğru, o büyük bir yıldız ve herhangi bir takım için büyük bir kazanç olur" dedi. "Salah hangi takımı seçerse seçsin, onu destekleyeceğiz. Suudi Arabistan'dan da teklifleri var... Sanırım birkaç gün içinde bir sonraki durağını açıklayacak."

  • Efsanevi bir Anfield döneminin sonu

    Salah'ın 25 Nisan'da Liverpool'un Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta hamstring yırtığı geçirdiği ve bu durumun kulüpteki kariyerini erken sonlandırma tehlikesi yarattığı söyleniyor. Mısır milli takım direktörü İbrahim Hassan, bu sakatlığın dört haftalık bir tedavi süreci gerektireceğini ve bu durumun Salah'ı Liverpool'un kalan maçlarında sahalardan uzak tutacağını iddia etti; ancak kulüp bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

    Yaz aylarında Salah'ı kaybetmek, Liverpool için büyük bir değişiklik anlamına geliyor. 2017'de Roma'dan transfer olan Salah, 250'den fazla gol atarak ve kazanılabilecek tüm önemli kupaları kazanarak kendini tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kanıtladı.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Şimdi ne olacak?

    Salah, oynayıp oynamamasına bakılmaksızın, Liverpool'un sezonun son maçında duygusal bir veda töreniyle uğurlanacak. Ardından dikkatini 2026 Dünya Kupası'na çevirecek; burada, Belçika, Yeni Zelanda ve İran'ın yer aldığı grupta Mısır'ı yönetecek kadar formda olması bekleniyor.

    Suudi liginin yüzü olmak için Orta Doğu'ya gitse de, başka bir Avrupa üst liginde son bir maceraya atılsa da, "Mısır Kralı" efsanevi kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere.

