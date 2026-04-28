Mısırlı bir görevli, Liverpool'dan ayrılacak olan kulübün simgesi Mohamed Salah'ın "birkaç gün içinde" yeni kulübünü açıklayacağını iddia etti

Yaygın haberlere inanılacak olursa Suudi Pro Ligi, Salah için en olası varış noktası olmaya devam etse de, menajeri Ramy Abbas Issa gizem perdesini koruyor ve daha önce forvetin bundan sonra nerede oynayacağını "kimsenin bilmediğini" belirtmişti. Ancak Murad, resmi bir açıklamanın çok yakında yapılacağını söylüyor.

Four Four Two'nun haberine göre, Mısırlı teknik ekip üyesi, "İtalya, Fransa ve dünyanın diğer büyük takımlarından teklifler aldığına dair haberler çıkıyor. Bu elbette doğru, o büyük bir yıldız ve herhangi bir takım için büyük bir kazanç olur" dedi. "Salah hangi takımı seçerse seçsin, onu destekleyeceğiz. Suudi Arabistan'dan da teklifleri var... Sanırım birkaç gün içinde bir sonraki durağını açıklayacak."