Mısır, Ziko sert çıktı: "Hakem adaletsiz. Dünya Kupası Arjantin lehine şikeyle düzenlendi, şimdiden kazananlara tebrikler: her şey önceden planlanmıştı"

Mostafa Ziko buna tahammül edemiyor. Mısırlı forvet, Arjantin’e karşı alınan yenilginin ardından hakem François Letexier’i eleştirdi: “Bu adil değil, adil değil, ekleyecek başka bir şey yok. Hakem adil davranmadı. Başından beri bütün bir ulusun emeklerini çaldı. Dünya Kupası Arjantin lehine ayarlanmış, şimdiden Dünya Kupası’nı kazanmış olanlara tebrikler: her şey önceden planlanmış.”