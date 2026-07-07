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Çeviri:

Mısır, Ziko sert çıktı: "Hakem adaletsiz. Dünya Kupası Arjantin lehine şikeyle düzenlendi, şimdiden kazananlara tebrikler: her şey önceden planlanmıştı"

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası

Mostafa Ziko buna tahammül edemiyor. Mısırlı forvet, Arjantin’e karşı alınan yenilginin ardından hakem François Letexier’i eleştirdi: “Bu adil değil, adil değil, ekleyecek başka bir şey yok. Hakem adil davranmadı. Başından beri bütün bir ulusun emeklerini çaldı. Dünya Kupası Arjantin lehine ayarlanmış, şimdiden Dünya Kupası’nı kazanmış olanlara tebrikler: her şey önceden planlanmış.”

  • Ardından şöyle devam ediyor: "Taraftarlarımızdan özür dilerim, onları mutlu etmek istedik ama başaramadık. Ancak bu bizim elimizde değildi, hakemin elindeydi. Mısır halkına teşekkürler, Dünya Kupası’nı kazandığı için Arjantin’i tebrik ederim."

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