Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

Çeviri:

Mısır, Ziko sert çıktı: "Hakem adaletsiz. Dünya Kupası Arjantin lehine ayarlanmış, şimdiden kazananlara tebrikler: her şey önceden planlanmış"

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası

Mostafa Ziko buna tahammül edemiyor. Mısırlı forvet, Arjantin’e karşı alınan yenilginin ardından hakem François Letexier’i eleştirdi: “Bu adil değil, adil değil, ekleyecek başka bir şey yok. Hakem adil davranmadı. Başından beri bütün bir ulusun emeklerini çaldı. Dünya Kupası Arjantin lehine ayarlanmış, şimdiden Dünya Kupası’nı kazanmış olanlara tebrikler: her şey önceden planlanmış.”

  • Ardından şöyle devam ediyor: "Taraftarlarımızdan özür dilerim, onları mutlu etmek istedik ama başaramadık. Ancak bu bizim elimizde değildi, hakemin elindeydi. Mısır halkına teşekkürler, Dünya Kupası’nı kazandığı için Arjantin’i tebrik ederim."

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
İsviçre crest
İsviçre
SUI