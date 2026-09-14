Younes'in hikâyesi, aniden ortaya çıkan bir yeteneğin hikâyesi değil. Bu, sabrın ve katı bir profesyonel kademelenmenin hikâyesi. Mütevazı Luton Town akademisinde başladı; burada İngiliz disiplininin temellerini öğrendi, ardından Avrupa'nın en iyi yetenek fabrikalarından biri olan Chelsea akademisine geçerek dev bir adım attı. Orada farklı futbol ekolleriyle temas etti ve yüksek baskı ile hızlı oyuna alıştı.

Ancak asıl dönüm noktası, Brighton'a geçme ve 15 yaş altı takımına katılma kararıydı; kimilerine göre bir geri adım gibi görünen ama aslında zekânın zirvesi olan bir karar.

Brighton, İngiltere'de akademi oyuncusuna A takıma giden net bir yol sunan tek kulüp. İstikrarlı biçimde ilerledi: 15 yaş altı, ardından 18 yaş altı, ardından 21 yaş altı. Ve her aşamada yalnızca yetenekli olmadığını, aynı zamanda bedensel ve zihinsel olarak gelişmeye açık olduğunu kanıtladı.

Geçtiğimiz temmuz ayında ilk hasat anı geldi; Younes kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Brighton akademisinin direktörü Ian Buckman'ın kulübün felsefesini özetleyen sözlerle yorumladığı bir andı: "Bu, hem oyuncular hem de aileleri için heyecan verici bir an."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, akademide bulundukları süre boyunca şimdiye kadar gösterdikleri büyük çabaların bir takdiridir. Şimdi ise gelişimlerinin ve öğrenmelerinin sürmesini güvence altına almak için önlerindeki fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor; nitekim bu ana kadar bunu yapabileceklerini kanıtladılar."