Brighton her zaman yetenek piyasasında bir sonraki elması ararken, bu sefer uzağa gitmesine gerek yoktu. O elmas aslında akademisinin duvarları içinde yıllardır sessizce parlıyordu.
Bazılarına sıradan gibi görünebilecek ama herhangi bir genç oyuncunun kariyerinde büyük anlamlar taşıyan bir sahnede, Younes Ibrahim'in adı ilk kez Brighton'un A takımının resmi kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu, "Martılar"ın Coventry City karşısında 5-0'lık geniş skorlu galibiyet aldığı maçta yedek kulübesinde oturdu.
Ayakları çime değmedi, ama o anda İngiltere'deki en önemli psikolojik ve mesleki engeli aştı: akademi oyunculuğundan dünyanın en güçlü liginde bir A takımı oyunculuğuna geçiş engelini.
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