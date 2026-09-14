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Çeviri:

Mısır ve Fas kökeniyle: 4 milli takımı temsil etme hakkına sahip Brighton'ın yeteneği Yunus İbrahim kimdir?

FEATURES
Brighton & Hove Albion
F. Hurzeler
İngiltere
Almanya

Arap kökenli bir yetenek Premier Lig semalarında parlıyor

Brighton her zaman yetenek piyasasında bir sonraki elması ararken, bu sefer uzağa gitmesine gerek yoktu. O elmas aslında akademisinin duvarları içinde yıllardır sessizce parlıyordu.

Bazılarına sıradan gibi görünebilecek ama herhangi bir genç oyuncunun kariyerinde büyük anlamlar taşıyan bir sahnede, Younes Ibrahim'in adı ilk kez Brighton'un A takımının resmi kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu, "Martılar"ın Coventry City karşısında 5-0'lık geniş skorlu galibiyet aldığı maçta yedek kulübesinde oturdu.

Ayakları çime değmedi, ama o anda İngiltere'deki en önemli psikolojik ve mesleki engeli aştı: akademi oyunculuğundan dünyanın en güçlü liginde bir A takımı oyunculuğuna geçiş engelini.

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  • Yedek kulübesinde bir gece koca bir sezona bedel

    Geçtiğimiz pazar günü Younes'in günlüğünde sıradan bir gün değildi; 21 yaş altı takımının formasıyla harika bir gol atmasının ve akademiyi takip edenlerin sosyal medya hesaplarını coşturmasının üzerinden henüz 48 saatten az bir süre geçmişken, ruh halini tamamen değiştiren bir telefon aldı: Yarın A takımdasın.

    Fırsat vermedeki cesaretiyle tanınan Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton teknik ekibi, onu hatır için çağırmadı; Brighton hatır işi yapmaz. Caicedo'yu 115 milyona, Mac Allister ve Cucurella'yı satan kulüp, bir oyuncunun ne zaman hazır olduğunu çok iyi bilir. Younes'in resmî bir maçta, oyuna girmese dahi yedek kulübesinde bulunması bir güven beyanıdır; seni çok yakında görüyoruz demektir.

    Rakamlar da bu güveni haklı çıkarıyor. Mevcut 2026-2027 sezonunda İbrahim, çeşitli müsabakalarda genç takımlarla üç maçta forma giydi ve bu maçlarda iki gole katkı sağladı (bir gol attı, bir asist yaptı). Ancak asıl patlama, geçen sezon yaşandı; yılı dokuz gol ve beş asistle tamamlayarak genç takım sisteminin en etkili isimlerinden biri hâline geldi. Yalnızca bir forvet olarak değil, hatlar arasında zekice hareket eden, kanatta ve sahte forvet olarak oynayabilen bir oyuncu olarak öne çıktı.

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  • Luton'da başlayan ve Chelsea'den geçen uzun bir yolculuk

    Younes'in hikâyesi, aniden ortaya çıkan bir yeteneğin hikâyesi değil. Bu, sabrın ve katı bir profesyonel kademelenmenin hikâyesi. Mütevazı Luton Town akademisinde başladı; burada İngiliz disiplininin temellerini öğrendi, ardından Avrupa'nın en iyi yetenek fabrikalarından biri olan Chelsea akademisine geçerek dev bir adım attı. Orada farklı futbol ekolleriyle temas etti ve yüksek baskı ile hızlı oyuna alıştı.

    Ancak asıl dönüm noktası, Brighton'a geçme ve 15 yaş altı takımına katılma kararıydı; kimilerine göre bir geri adım gibi görünen ama aslında zekânın zirvesi olan bir karar.

    Brighton, İngiltere'de akademi oyuncusuna A takıma giden net bir yol sunan tek kulüp. İstikrarlı biçimde ilerledi: 15 yaş altı, ardından 18 yaş altı, ardından 21 yaş altı. Ve her aşamada yalnızca yetenekli olmadığını, aynı zamanda bedensel ve zihinsel olarak gelişmeye açık olduğunu kanıtladı.

    Geçtiğimiz temmuz ayında ilk hasat anı geldi; Younes kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Brighton akademisinin direktörü Ian Buckman'ın kulübün felsefesini özetleyen sözlerle yorumladığı bir andı: "Bu, hem oyuncular hem de aileleri için heyecan verici bir an."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, akademide bulundukları süre boyunca şimdiye kadar gösterdikleri büyük çabaların bir takdiridir. Şimdi ise gelişimlerinin ve öğrenmelerinin sürmesini güvence altına almak için önlerindeki fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor; nitekim bu ana kadar bunu yapabileceklerini kanıtladılar."

  • Dört milli takım muamması: Yunus'u kim kapacak?

    Younes İbrahim'in hikâyesindeki en heyecan verici yön işte tam da burada yatıyor; bu yön, onun hikâyesini Brighton'ın sınırlarının ötesine, dört kıtadaki futbol federasyonlarının ofislerine taşıyor.

    Oyuncu Avustralya doğumlu; bu da ona "Socceroos" milli takımını temsil etme hakkı veriyor. Sekiz yıl önce İngiltere'ye taşındı; bu da onu yasal olarak Üç Aslanlar milli takımını temsil etmeye uygun kılıyor. Bunun yanı sıra Mısır ve Fas kökenli olması, önünde Mısır ve Fas'ı temsil etme kapısını da açıyor.

    Dört farklı futbol ekolünün talep ettiği bir yetenekle karşı karşıyayız. Avustralya geleceğin santraforunu arıyor, İngiltere Premier Lig'deki hiçbir yeteneği elden bırakmıyor; Mısır ve Fas ise Avrupa'daki çifte vatandaşlığa sahip yetenekleri kadrolarına katmak için net bir strateji izliyor.

    Younes şu ana kadar kararını netleştirmedi ve bu da akıllıca bir karar. Zira on sekiz yaşında odak noktası kulüp olmalı; Brighton'da ayaklarını yere sağlam basmak, ilk kez yedek kulübesinde oturmasını ilk dakikalarına, ardından da Premier Lig'deki ilk golüne çevirmek olmalı. Bundan sonra dört milli takım onun kapısına gelecek, tersi değil.

    Coventry karşısında yaşananlar yalnızca yedek kulübesinde bir görünme değil. Bu, geleceğin milli takım oyuncusu projesinin yeni bir doğuşunun ilanı. Sidney'de başlayan, Londra'da yontulan ve işte şimdi İngiltere'nin güney sahili kapısından zaferin kapılarını güçlü bir şekilde çalan bir proje.

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