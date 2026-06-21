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Mısır milli takım teknik direktörü, 2026 Dünya Kupası elemelerinin açılış maçında Liverpool efsanesini oyundan çıkardıktan sonra Mohamed Salah ile aralarında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilere yanıt verdi
Oyuncu değişikliği spekülasyonlara yol açtı
Salah, 76. dakikada Barcelona’nın çok beğenilen genç oyuncusu Hamza Abdelkarim ile değiştirilmeden önce Emam Ashour’a bir asist yapmıştı. Maçın skoru 1-1'de dengedeyken, milli takımın lideri ve kaptanını oyundan çıkarmak Hassan'ın cesur bir hamlesi gibi görünüyordu. Ancak Mısır teknik direktörü, takımın ikinci grup maçı olan Yeni Zelanda karşılaşmasına hazırlanırken kadro içindeki sorunlara dair söylentileri kesin bir dille yalanladı. 26 oyuncunun hepsine eşit ve profesyonel bir şekilde davranıldığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Koç, kayırma iddialarını yalanladı
Basın mensuplarına konuşan Hassan, tutumunu açıkladı ve kaptanının karakterini övdü. Şöyle dedi: “Salah, kadromuz için önemli bir oyuncu ve benimle birlikte burada bulunan 26 oyuncu da çok önemli. Benimle çalışmış her oyuncu, onlara profesyonel bir şekilde davrandığımı bilir. Kimseyi kayırmam. Salah, takım arkadaşlarına yardım eden harika bir oyuncu. Çok disiplinli ve bir rol model. İster ilk 11'de başlasın, ister oyuna sonradan girsin, sorun değil. Bu, bir oyuncu olarak üstlendiği roldür. Herkes, benim takımın ve milli takımın yararı için çalıştığımı bilir."
Söylentileri sonlandırmak
Teknik direktör, kararlarını savunmaya devam ederek, dışardan gelen seslere rağmen takımın birliğini koruduğunu açıkça ortaya koydu. Şöyle konuştu: "Yıldızlar, oyuncular ve takımlar hakkında söylentiler yayılıyor. Ancak Salah çok disiplinli bir oyuncu. Bizimle antrenman yapıyor. Teknik direktör olarak aldığım kararlara ilk ‘evet’ diyecek oyuncu da odur. Bu yüzden yarın çok olumlu bir tavır sergileyeceğini düşünüyorum." Salah, eleme aşamalarında dokuz gol atarak ülkesinin dördüncü kez finallere yükselmesine katkıda bulundu. Şimdi ise futbolun en büyük sahnesinde ilk galibiyetlerini almak için çaresizce mücadele ediyorlar.
- Getty Images Sport
Mısır’ın geleceği ne olacak?
G Grubu’nun açılış maçlarının berabere sonuçlanmasının ardından, puan durumu belirsizliğini koruyor. Mısır, tarihi bir galibiyet hedefiyle bir sonraki maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Hassan sözlerini şöyle tamamladı: “İlk maçta berabere kaldık ve kazanmak, bu puanları garantilemek istiyoruz. Yarınki hedefimiz bu; bu, Mısır halkının, Mısır futbolunun ve aynı zamanda Afrika futbolunun da hedefi. Tüm bu insanları temsil ediyoruz ve gerçekten iyi bir performans sergilemeyi umuyoruz."