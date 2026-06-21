Basın mensuplarına konuşan Hassan, tutumunu açıkladı ve kaptanının karakterini övdü. Şöyle dedi: “Salah, kadromuz için önemli bir oyuncu ve benimle birlikte burada bulunan 26 oyuncu da ⁠çok önemli. Benimle çalışmış her oyuncu, onlara profesyonel bir şekilde davrandığımı bilir. Kimseyi kayırmam. Salah, takım arkadaşlarına yardım eden harika bir oyuncu. Çok disiplinli ve bir rol model. İster ilk 11'de başlasın, ister oyuna sonradan girsin, sorun değil. Bu, bir oyuncu olarak üstlendiği roldür. Herkes, benim takımın ve milli takımın yararı için çalıştığımı bilir."