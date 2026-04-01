Abobakr El Mokadem

Mısır maçındaki krizin ardından... İspanya, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onurunu kaybedecek mi?

İslam'a yönelik hakaret, dünya çapında tepkilere yol açtı

 Çarşamba günü yayınlanan bir haber, İspanya'nın Fas ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası finalleri ve final maçının ev sahipliğinin, Mısır ile oynanan hazırlık maçı krizinin ardından nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

İspanya, dün Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan dostluk maçında Mısır ile golsüz berabere kaldı.

Ancak maçta İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratlar yaşandı ve bu durum büyük bir krize yol açtı. İspanya Futbol Federasyonu, Mısır Futbol Federasyonu ve Barcelona oyuncusu Lamine Yamal, yaşananları kınadı.

Katalonya polisi, dünya çapında geniş tepkilere yol açan bu hakaret içeren tezahüratların arka planını aydınlatmak için soruşturma başlattı.

  Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    İspanya'ya ağır bir darbe

     "AS" gazetesi, Salı gecesi Cornella'da yaşananların her açıdan zarar verici olduğunu belirterek, bunun dört yıl sonra Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma çabasında olan İspanya'ya, özellikle de İspanyol futboluna ağır bir darbe olduğunu ekledi.

    Bu olay, ırkçılıkla mücadele konusunda temel soruları yeniden gündeme getiriyor; bu, Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior'un iki sezon önce çağrıda bulunduğu bir konuydu.

     Fotoğraf her şeyi anlatıyor ve bu kez iki ya da üç holiganın varlığı artık kabul edilebilir bir mazeret değil... Yüzlerce kişi, son derece uygunsuz, ayrımcı ve aşağılayıcı tezahüratlar yapıyordu.

  • İspanya, Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma konusunda kendinden emin

    İspanya Futbol Federasyonu, maçtan önceki saatlerde Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanacağına olan güvenini dile getirdi.

     Hiçbir şey değişmedi, ancak Cornella'daki talihsiz olayların zararlı olduğu kesin, tıpkı Real Madrid maçı sırasında Benfica stadyumunun tribünlerinde görülen ırkçılık sahneleri ve Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşananlar gibi.

     Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), olanları hakeme bildirerek ve ortaya çıkan zarara ilişkin yazılı ve sözlü olarak müdahale ederek prosedürlere uyan İspanya Futbol Federasyonu'nun tepkisini takdir ediyor.

    İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luzán, maçtan sonra bizzat konuşarak ırkçı tezahüratları kınadı.

     Konuşmasından önce, İspanya'daki Mısır Büyükelçisi ve Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinden özür dilemişti. Federasyon görevlileri, Pedro Sánchez'e yönelik ilk tezahüratların ardından, ardından da ırkçı tezahüratların başlamasıyla hemen harekete geçti.

    İspanya'ya uygulanabilecek ceza

    Olay hakkında bilgilendirilen hakem, ırkçılıkla mücadele protokolünü uygulamadan maçın devam etmesine karar verdi; çünkü bunun için bir gerekçe görmedi ve ilgili tüm taraflar için en iyi yolun, maçın planlandığı gibi devam etmesi olduğunu düşündü.

    İspanya, FIFA'nın tam güvenini korumaktadır. FIFA, hakemin olası ceza raporuna göre hareket edecek olup, bu ceza asla para cezası veya gelecekteki bir maçta kısmi kapatma cezasını aşmayacaktır. Ancak bu durumun, Bernabéu Stadyumu'nun hala seçilen mekan olduğu Dünya Kupası ve final maçı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.