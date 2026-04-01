Mısır maçındaki krizin ardından... İspanya, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onurunu kaybedecek mi?

Çarşamba günü yayınlanan bir haber, İspanya'nın Fas ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası finalleri ve final maçının ev sahipliğinin, Mısır ile oynanan hazırlık maçı krizinin ardından nasıl etkilendiğini ortaya koydu.
İspanya, dün Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan dostluk maçında Mısır ile golsüz berabere kaldı.
Ancak maçta İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratlar yaşandı ve bu durum büyük bir krize yol açtı. İspanya Futbol Federasyonu, Mısır Futbol Federasyonu ve Barcelona oyuncusu Lamine Yamal, yaşananları kınadı.
Katalonya polisi, dünya çapında geniş tepkilere yol açan bu hakaret içeren tezahüratların arka planını aydınlatmak için soruşturma başlattı.
