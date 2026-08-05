Pyramids, sezona Ghazl El Mahalla karşısında başlayacak, ardından ikinci ve üçüncü haftalarda Abu Kir Fertilizers ve El Masry ile karşılaşacak; dördüncü haftada El Gouna, altıncı haftada ise Ceramica Cleopatra ile mücadele edecek.

Sezon müsabakaları ilk aşamada tüm katılımcı kulüpler arasında lig usulüyle oynanacak, ardından takımların iki gruba ayrılacağı ikinci aşamaya geçilecek. İlk grupta şampiyonluk için mücadele edecek 6 kulüp yer alacak, ikinci grupta ise küme düşmemek için savaşacak 14 takım bulunacak ve 4 kulüp Profesyonel Lig'e düşecek.

Lig şampiyonasının, başlangıç olarak, uluslararası araya denk gelecek şekilde 20 Eylül itibarıyla ara vermesi planlanıyor.

Ödüllere gelince, Mısır Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Ahmed Diab, gelecek sezondan itibaren lig şampiyonluğu ödülünün değerinin 50 milyon cüneyhe yükseltildiğini açıkladı; bu tutar daha önce yalnızca 5 milyon cüneyhti; yani on kat artışa denk gelen bir yükseliş. Diab, birliğin televizyon yayın haklarından elde edilen gelirleri yüzde 300 oranında artırmayı başardığını da ekledi.

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