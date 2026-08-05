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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

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Mısır Ligi kurası: Ahly ile Zamalek arasında erken zirve

Al Ahly SC
Zamalek SC
Pyramids FC
Premier Lig
Mısır

Şampiyonluk primi 10 kat arttı

2026-2027 Mısır Premier Ligi kuralarının çekilmesi, şampiyonluğu elinde bulunduran Zamalek ile ezeli rakibi Al Ahly ve Pyramids için farklı başlangıçlara işaret etti.

Zamalek, sezona 21 Ağustos'ta İttihad İskenderiye karşılaşmasıyla başlıyor; ardından ikinci haftada, aynı ayın 26'sında Bank Al Ahly ile karşılaşacak, 31 Ağustos'ta ise Süveyş temsilcisi Petrojet ile oynayacak.

Dördüncü haftada Zamalek, 8 Eylül'de Abu Kir Fertilizers takımıyla karşılaşacak; ardından beşinci haftada, aynı ayın 16'sında Ghazl El Mahalla ile oynayacak.

Yapay zeka kullanılarak yapılan kura, Al Ahly ile Zamalek arasındaki zirve maçını 11 Ekim'de oynanması planlanan 6. haftaya yerleştirdi.

Zamalek, 13. haftada, önümüzdeki 28 Aralık'ta Pyramids'e karşı oynayacak.

  • Al Ahly ve Pyramids: Bir başka zirve

    Kendi cephesinde ise Al Ahly, sezona 23 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçında El Şarkiya İnbi ile karşılaşarak başlıyor, ardından ikinci hafta 28 Ağustos'ta ZED FC ile karşı karşıya geliyor.

    Kırmızılı ekip, üçüncü hafta 1 Eylül'de Smouha ile karşılaşacak; dördüncü hafta 9 Eylül'de El Mokawloon El Arab ile, beşinci hafta 15 Eylül'de Ebu Kir Gübre ile karşılaşmadan önce, altıncı haftada ise Zamalek ile karşı karşıya gelecek.

    Al Ahly, dokuzuncu hafta 23 Kasım'da Pyramids ile oynayacak.

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  • Piramitler'in başlangıcı

    Pyramids, sezona Ghazl El Mahalla karşısında başlayacak, ardından ikinci ve üçüncü haftalarda Abu Kir Fertilizers ve El Masry ile karşılaşacak; dördüncü haftada El Gouna, altıncı haftada ise Ceramica Cleopatra ile mücadele edecek.

    Sezon müsabakaları ilk aşamada tüm katılımcı kulüpler arasında lig usulüyle oynanacak, ardından takımların iki gruba ayrılacağı ikinci aşamaya geçilecek. İlk grupta şampiyonluk için mücadele edecek 6 kulüp yer alacak, ikinci grupta ise küme düşmemek için savaşacak 14 takım bulunacak ve 4 kulüp Profesyonel Lig'e düşecek.

    Lig şampiyonasının, başlangıç olarak, uluslararası araya denk gelecek şekilde 20 Eylül itibarıyla ara vermesi planlanıyor.

    Ödüllere gelince, Mısır Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Ahmed Diab, gelecek sezondan itibaren lig şampiyonluğu ödülünün değerinin 50 milyon cüneyhe yükseltildiğini açıkladı; bu tutar daha önce yalnızca 5 milyon cüneyhti; yani on kat artışa denk gelen bir yükseliş. Diab, birliğin televizyon yayın haklarından elde edilen gelirleri yüzde 300 oranında artırmayı başardığını da ekledi.

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