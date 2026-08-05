2026-2027 Mısır Premier Ligi kuralarının çekilmesi, şampiyonluğu elinde bulunduran Zamalek ile ezeli rakibi Al Ahly ve Pyramids için farklı başlangıçlara işaret etti.
Zamalek, sezona 21 Ağustos'ta İttihad İskenderiye karşılaşmasıyla başlıyor; ardından ikinci haftada, aynı ayın 26'sında Bank Al Ahly ile karşılaşacak, 31 Ağustos'ta ise Süveyş temsilcisi Petrojet ile oynayacak.
Dördüncü haftada Zamalek, 8 Eylül'de Abu Kir Fertilizers takımıyla karşılaşacak; ardından beşinci haftada, aynı ayın 16'sında Ghazl El Mahalla ile oynayacak.
Yapay zeka kullanılarak yapılan kura, Al Ahly ile Zamalek arasındaki zirve maçını 11 Ekim'de oynanması planlanan 6. haftaya yerleştirdi.
Zamalek, 13. haftada, önümüzdeki 28 Aralık'ta Pyramids'e karşı oynayacak.