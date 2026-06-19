Mısır'ın çözümünü Salem Al-Dosari bozuyor... Suudi milli takımı İspanya'nın hücumundan nasıl kurtulacak?

Ancak Suudi milli takımı için bu çözüm, sol kanat olarak Salem Al-Dossari’ye güvenilmesi nedeniyle mümkün olmayacaktır; zira Al-Dossari, özellikle şu anda yaşının ilerlemiş olması nedeniyle savunma görevlerini hiçbir şekilde yerine getiremiyor.
Bu durum, Donis’in zorlu bir hamle yapmasını gerektirebilir: Maçın başında Salem Al-Dossari’yi yedek kulübesinde tutarak, Yamal’ın beklenen çıkışı sonrasında onu oyuna sokmak ve İspanyol savunmasına karşı kontrataklarda onu değerlendirmek.
Yunan teknik direktör başka bir çözüme de başvurabilir: Salem Al-Dosari’yi ilk 11’de tutmak, ancak onu savunma görevlerinden muaf tutarak sol tarafa doğru kaydırılmış orta saha pozisyonunda oynatmak ve sol bekin Yamal’ı markajında yardımcı olması için Nasser Al-Dosari’yi bu pozisyona yerleştirmek.
Ancak bu çözüm, forvet Feras Al-Buraikan’ın daha fazla savunma görevi üstlenmesini gerektirecektir; Nasser Al-Dossari’nin orta sahada bırakacağı boşluğu doldurmak ve diğer orta saha oyuncularına yardım ederek bu boşluğun istismar edilmesini önlemek için geriye dönmesi gerekecektir.
Ya da orta saha yerine savunma hattında takviye yapılabilir; bu durumda 3 savunma oyuncusuna dayanılır ve bunlardan biri, sol tarafa doğru kayan, örneğin Abdülilah Al-Omari, sol bekten sonra Yamal karşısında ikinci savunma hattını oluşturur.
Her halükarda, Donis’in teorik ve pratik olarak İspanya milli takımının tehlikesini azaltmak, silahlarını etkisiz hale getirmek ve Suudi Arabistan milli takımını Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yaklaşacak en az bir puanla ayrılmak için yapması gereken çok iş var.