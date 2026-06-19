Mısır'ın çözümünü Salem Al-Dosari bozuyor... Suudi milli takımı İspanya'nın hücumundan nasıl kurtulacak?

Bu maçın Suudi Arabistan milli takımı için zor geçeceğine şüphe yok; zira Suudi Arabistan dünya sıralamasında 60. sırada yer alırken, İspanya milli takımı ise “Euro 2024” şampiyonluğunu kazandıktan iki yıl sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Ancak “Yeşiller” için işleri daha da zorlaştıran şey, İspanya milli takımının Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları karşısında berabere kalmasıdır; bu durum, bir sonraki tura yükselmeyi garantileyecek bir galibiyet elde etmek için İspanya’yı adeta bir devrim havasına sokacaktır.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente, geçen maçta Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vuzinia’nın kalesini geçememesi üzerine tüm çözümlerin başarısız olmasının ardından yeni çözümler üretmeye çalışacak; bu durum, Donis’in dikkat etmesi gereken bir nokta olacak.