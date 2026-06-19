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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Mısır'ın çözümünü Salem Al-Dosari bozuyor... Suudi milli takımı İspanya'nın hücumundan nasıl kurtulacak?

FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
L. Yamal
S. Al-Dawsari
G. Donis
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada

"Yeşiller", Avrupa şampiyonu karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’i, 2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında İspanya Milli Takımı karşısında zorlu bir görev bekliyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

  • İspanya Devrimi

    Bu maçın Suudi Arabistan milli takımı için zor geçeceğine şüphe yok; zira Suudi Arabistan dünya sıralamasında 60. sırada yer alırken, İspanya milli takımı ise “Euro 2024” şampiyonluğunu kazandıktan iki yıl sonra üçüncü sırada bulunuyor.

    Ancak “Yeşiller” için işleri daha da zorlaştıran şey, İspanya milli takımının Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları karşısında berabere kalmasıdır; bu durum, bir sonraki tura yükselmeyi garantileyecek bir galibiyet elde etmek için İspanya’yı adeta bir devrim havasına sokacaktır.

    İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente, geçen maçta Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vuzinia’nın kalesini geçememesi üzerine tüm çözümlerin başarısız olmasının ardından yeni çözümler üretmeye çalışacak; bu durum, Donis’in dikkat etmesi gereken bir nokta olacak.

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  • Bariz bir ıstırap

    Yeşil Burun maçı ve ondan önceki Mısır ile Irak dostluk maçlarından Donis, İspanya milli takımının büyüsünü nasıl bozabileceğine dair ilham alabilir; bu büyü, Avrupa’nın devlerini mağlup etmiş, ancak Arap ve Afrika takımları karşısında etkisini yitirmiştir.

    İspanya milli takımının, karşısında düşük pres uygulayan, sahanın derinliklerini kapatan ve rakip kalede tehlike yaratabileceği alanlar bırakmayan takımlar karşısında büyük zorluklar yaşadığı açıkça görüldü.

    Bu durumda “La Roja”nın karşılaştığı en büyük sorun, özellikle bunları ağlara çevirebilecek forvetlerin yokluğunda pek işe yaramayan ortalara başvurmak zorunda kalmasıdır.

    Suudi Arabistan maçında forma giyme ihtimali en yüksek olan forvet Mikel Oyarzabal gibi görünüyor. O, geleneksel bir forvet değil; ortaları kafayla ağlara göndermekle öne çıkmıyor, daha çok oyuna katılımıyla dikkat çekiyor; ancak bu, ona başından itibaren tanınmayabilir.

  • Uruguay maçının tekrarı

    Bu durum, Suudi milli takımının geçen Salı sabahı Dünya Kupası’nın ilk turunda 1-1 berabere biten Uruguay maçında sergilediği ikinci yarı performansını tekrarlaması gerektiğini, ancak bu kez daha iyi bir şekilde yapması gerektiğini gösterebilir.

    İlk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra Suudi Arabistan milli takımı, savunma derinliğini tamamen kapatarak topu tamamen Uruguaylı rakibine bıraktı; bu da Latin Amerika ekibini yoğun bir şekilde ortalara yönelmeye itti.

    Bu durum İspanya milli takımı için zorlu geçecek gibi görünüyor, özellikle de sağ bekleri Marcos Llorente’nin bu konuda pek iyi olmaması ve daha önce de belirtildiği gibi geleneksel bir forvetin bulunmaması nedeniyle.

    Dolayısıyla İspanya milli takımının ortaları, Uruguay’ın ortaları kadar tehlikeli olmayacaktır; özellikle de Donis, Suudi savunmasının bu ortalara karşı yaptığı hataları düzeltmeye çalışacaktır.

  • Yamal Sorunu… Mısırlı bir çözüm

    Suudi seyircilerin en büyük endişesi, Yeşil Burun Adaları maçında yedek olarak sahaya çıkan, ancak bir sonraki maçta ilk 11’e geri dönmesi beklenen Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal olabilir.

    De la Fuente’nin açıklamalarına göre, Yamal henüz tam olarak hazır olmadığı için maçın tamamında forma giymeyecek ve 45 ila 60 dakika arasında sahada kalabilir; bu durum Suudi milli takımı için olumlu bir gelişme.

    Yamal’ı durdurmak kesinlikle zor bir iş, ancak Mısır milli takımı yaklaşık 3 ay önce, geçen Mart ayında golsüz berabere biten dostluk maçında bunu başarmıştı.

    Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Yamal’a yönelik markajı yoğunlaştırmak için kanat oyuncusu İslam İsa’yı onun ilk markajcısı olarak görevlendirdi; böylece Yamal, sol bek Ahmed Fattouh’a ulaşamadan durduruldu.

    Bu taktik, Yamal’ın tehlikesini büyük ölçüde azalttı. Yamal, bek ve orta saha oyuncularından destek alamadığı için sağ kanatta büyük ölçüde yalnız kaldı ve en etkili bölgelerde tehlikeli olamadı.

  • Salem Al-Dosari'nin sorunu

    Ancak Suudi milli takımı için bu çözüm, sol kanat olarak Salem Al-Dossari’ye güvenilmesi nedeniyle mümkün olmayacaktır; zira Al-Dossari, özellikle şu anda yaşının ilerlemiş olması nedeniyle savunma görevlerini hiçbir şekilde yerine getiremiyor.

    Bu durum, Donis’in zorlu bir hamle yapmasını gerektirebilir: Maçın başında Salem Al-Dossari’yi yedek kulübesinde tutarak, Yamal’ın beklenen çıkışı sonrasında onu oyuna sokmak ve İspanyol savunmasına karşı kontrataklarda onu değerlendirmek.

    Yunan teknik direktör başka bir çözüme de başvurabilir: Salem Al-Dosari’yi ilk 11’de tutmak, ancak onu savunma görevlerinden muaf tutarak sol tarafa doğru kaydırılmış orta saha pozisyonunda oynatmak ve sol bekin Yamal’ı markajında yardımcı olması için Nasser Al-Dosari’yi bu pozisyona yerleştirmek.

    Ancak bu çözüm, forvet Feras Al-Buraikan’ın daha fazla savunma görevi üstlenmesini gerektirecektir; Nasser Al-Dossari’nin orta sahada bırakacağı boşluğu doldurmak ve diğer orta saha oyuncularına yardım ederek bu boşluğun istismar edilmesini önlemek için geriye dönmesi gerekecektir.

    Ya da orta saha yerine savunma hattında takviye yapılabilir; bu durumda 3 savunma oyuncusuna dayanılır ve bunlardan biri, sol tarafa doğru kayan, örneğin Abdülilah Al-Omari, sol bekten sonra Yamal karşısında ikinci savunma hattını oluşturur.

    Her halükarda, Donis’in teorik ve pratik olarak İspanya milli takımının tehlikesini azaltmak, silahlarını etkisiz hale getirmek ve Suudi Arabistan milli takımını Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yaklaşacak en az bir puanla ayrılmak için yapması gereken çok iş var.

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