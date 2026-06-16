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Egypt 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Mısır’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Mısır

Mısır’ın 2026 formaları açıklandı – derin ve zengin tonlardan çöl kumlarını canlandıran tasarımlara kadar.

PUMA, 2026 Dünya Kupası için Mısır milli takımının formalarını “Antik Güç, Modern Hırs” teması etrafında tasarladı. Bu koleksiyon, Firavunların muazzam mirası ile takımın küresel bir güç olarak statüsünü geri kazanma arzusu arasındaki köprüyü kuruyor.

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Mağaza: Mısır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Mısır'ın iç saha forması

    Mısır’ın iç saha formasında sembolizm derin bir anlam taşır. Göğüs bölgesinde zengin kırmızı renk, daha koyu tonlara doğru yumuşayarak geçiş yapar; bunun üzerine, hem antik hiyerogliflere hem de modern Kahire’nin elektriksel enerjisine atıfta bulunan köşeli geometrik desenler yerleştirilmiştir. Siyah ve altın rengi vurgular, prestij ve hırsı pekiştirir. Anıtsal bir havaya sahip olan bu forma, kültürel mirası kadar köklü bir futbol geçmişine sahip bir ulusa yakışır niteliktedir.





  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Mısır Deplasman Forması

    Deplasman forması, daha yumuşak ve düşünceli bir yaklaşımla şekillenmiştir. Yumuşak beyaz zemin üzerine, tonlu soyut desenler, çöl kumları, değişen ışık ve hareket halinde tasvir edilmiş zamansız manzaralar katmanlar halinde yerleştirilmiştir. Yakadaki koyu yeşil süsleme, tasarıma denge katarken, genel görünüm sade, dengeli ve kendinden emin bir izlenim bırakır. 