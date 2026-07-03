Mısır’ın iç saha formasında sembolizm derin bir yer tutar. Göğüs kısmında zengin kırmızı renk, daha koyu tonlara doğru yumuşayarak geçer; bunun üzerine, hem antik hiyerogliflere hem de modern Kahire’nin elektriksel enerjisine atıfta bulunan köşeli geometrik desenler yerleştirilmiştir. Siyah ve altın rengi vurgular, prestij ve hırsı pekiştirir. Anıtsal bir havaya sahip olan bu forma, kültürel mirası kadar köklü bir futbol geçmişine sahip bir ulusa yakışır niteliktedir.















