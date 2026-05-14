Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Egypt 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

Mısır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Mısır'ın 2026 formaları açıklandı: Derin ve zengin tonlardan çöl kumlarını canlandıran tasarımlara.

PUMA, 2026 Dünya Kupası için Mısır'ın formalarını "Antik Güç, Modern Hırs" teması etrafında tasarladı. Bu koleksiyon, Firavunların muazzam mirası ile takımın küresel bir güç olarak statüsünü geri kazanma arzusu arasındaki köprüyü kuruyor.

Mağaza: Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Mısır iç saha forması

    Mısır'ın iç saha forması, sembolizmle doludur. Göğüs kısmında zengin kırmızı tonlar daha koyu tonlara doğru geçiş yapar; bu tonların üzerine, hem antik hiyerogliflere hem de modern Kahire'nin canlı enerjisine atıfta bulunan köşeli geometrik desenler işlenmiştir. Siyah ve altın rengi vurgular, prestij ve hırs duygusunu pekiştirir. Anıtsal bir havaya sahip olan bu forma, kültürel mirası kadar köklü bir futbol geçmişine sahip bir ulusa yakışır niteliktedir.





  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Mısır Deplasman Forması

    Deplasman forması, daha yumuşak ve düşünceli bir yaklaşımla şekillenmiştir. Yumuşak beyaz zemin üzerine, tonlu soyut desenler, çöl kumları, değişen ışık ve hareket halinde tasvir edilmiş zamansız manzaralar katmanlar halinde yerleştirilmiştir. Yakadaki koyu yeşil süsleme, tasarıma sağlamlık katarken, genel görünüm sade, dengeli ve kendinden emin bir izlenim bırakır. 