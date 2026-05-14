Mısır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Mısır'ın iç saha forması, sembolizmle doludur. Göğüs kısmında zengin kırmızı tonlar daha koyu tonlara doğru geçiş yapar; bu tonların üzerine, hem antik hiyerogliflere hem de modern Kahire'nin canlı enerjisine atıfta bulunan köşeli geometrik desenler işlenmiştir. Siyah ve altın rengi vurgular, prestij ve hırs duygusunu pekiştirir. Anıtsal bir havaya sahip olan bu forma, kültürel mirası kadar köklü bir futbol geçmişine sahip bir ulusa yakışır niteliktedir.
















