Mısır'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Mohamed Salah'ın liderliğindeki Mısır, etkileyici bir eleme performansı sergiledikten sonra 2018'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na geri döndü. Firavunlar, gruplarında yenilgisiz kalarak 10 maçın 8'ini kazanmış ve rahat bir şekilde grubu birinci sırada tamamlamıştı.

Salah ve Manchester City'den Omar Marmoush'un öncülüğünde Mısır, güçlü bir hücum gücü oluşturabilir ve bunu Dünya Kupası elemelerinde kanıtladı; 10 maçta 20 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Mısır, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda da güçlü bir performans sergiledi ve yarı finale yükseldi, ancak sonunda Senegal'e elendi. Senegal, kupayı kazandı ancak kaotik bir finalin ardından, penaltı kararının ardından oyuncuların Fas'a protesto etmek için sahayı terk etmesiyle şampiyonluk unvanı elinden alındı.

Bu nedenle, daha önce hiçbir final turnuvasında galibiyet tatmamış olan Mısır'ın ilk galibiyetini almayı hedeflediği Dünya Kupası öncesinde işaretler umut verici. Firavunlar G Grubu'na düştü ve eleme turuna kalmak için Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.