Gill Clark

Çeviri:

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır milli takım kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Mohamed Salah'ın liderliğindeki Mısır, etkileyici bir eleme performansı sergiledikten sonra 2018'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na geri döndü. Firavunlar, gruplarında yenilgisiz kalarak 10 maçın 8'ini kazanmış ve rahat bir şekilde grubu birinci sırada tamamlamıştı.

Salah ve Manchester City'den Omar Marmoush'un öncülüğünde Mısır, güçlü bir hücum gücü oluşturabilir ve bunu Dünya Kupası elemelerinde kanıtladı; 10 maçta 20 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Mısır, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda da güçlü bir performans sergiledi ve yarı finale yükseldi, ancak sonunda Senegal'e elendi. Senegal, kupayı kazandı ancak kaotik bir finalin ardından, penaltı kararının ardından oyuncuların Fas'a protesto etmek için sahayı terk etmesiyle şampiyonluk unvanı elinden alındı.

Bu nedenle, daha önce hiçbir final turnuvasında galibiyet tatmamış olan Mısır'ın ilk galibiyetini almayı hedeflediği Dünya Kupası öncesinde işaretler umut verici. Firavunlar G Grubu'na düştü ve eleme turuna kalmak için Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.

    Kaleciler

    Mısır'ın 1 numaralı kalecisi Mohamed El Shenawy, 2026 Dünya Kupası öncesinde 37. yaş gününü kutladı ve parlak kariyerinin sonuna doğru ilerliyor. Bu tecrübeli oyuncu, Hossam Hassan'ın kadrosundaki en deneyimli isimlerden biri ve hâlâ takımın planlarının bir parçası. 

    Gelecekte bir noktada bir halef gerekecek ve Firavunlar'ın kalesini devralmaya hazır birkaç aday var. Mostafa Shobeir, Dünya Kupası'nda yedek kaleci olarak görev yapacak, El Mahdi Soliman ve Mohamed Alaa da turnuva kadrosunda yer alması muhtemel.

    OyuncuKulüp 
    Mohamed El ShenawyAl Ahly
    El Mahdi SolimanZamalek
    Mostafa ShobeirAl Ahly
    Mohamed AlaaGouna
    Defans oyuncuları

    Mısır, savunma hattında bolca deneyime sahip ve Afrika Uluslar Kupası’nda savunma açısından sağlam bir görüntü sergiledi; grup aşamasındaki üç maçta iki kez kalesini gole kapattı. Hossam Abdelmaguid, Afrika Uluslar Kupası’nda parladı ve Dünya Kupası’nda da yine kilit bir rol oynayabilir. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Zamalek için de hayati öneme sahipti ve hücumda da bir tehdit oluşturarak kulüp takımında üç gol attı.

    Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia ve Ahmed Abou El Fotouh da Mısır için savunma açısından önemli oyuncular ve kadroda yer almaları beklenirken, sol bek Ahmed Fattouh da turnuva kadrosuna girmeyi umut eden bir başka oyuncu. 

    Mohamed Abdelmonem sakatlığından döndü ve Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları kadrosuna girdi. Ancak Arouca'nın savunma oyuncusu Omar Fayed, Mart ayındaki hazırlık maçları kadrosuna alınmaması ve bu karara sosyal medyada hayal kırıklığını dile getirmesi nedeniyle kadroda yer alıp almayacağı belirsiz. 

    OyuncuKulüp 
    Mohamed HanyAl Ahly
    Tarek AlaaZamalek
    Rami Rabia Al Ain
    Mohamed Abdel MoneimNice
    Yasser IbrahimAl Ahly
    Hossam AbdelmaguidZamalek
    Khaled SobhiMasry
    Ahmed FatouhZamalek
    Ahmed "Koka" Nabil Al Ahly
    Orta saha oyuncuları

    Dünya Kupası'nda Mısır'ın orta sahasını büyük olasılıkla Al Ahly'den gelen güçlü bir kadro oluşturacak. Marwan Attia, Zizo, Eman Ashour ve Trezeguet'in hepsinin Firavunlar kadrosuna seçilmesi bekleniyor ve bu takım arkadaşları arasındaki güçlü bağ, Firavunlar için kesinlikle olumlu bir etki yaratacaktır.

    Hamdy Fathy, Mohanad Lasheen ve Mahmoud Saber'in de kadroda yer alması bekleniyor. Tecrübeli yıldızlar Trezeguet ve Zizo kadroya çağrılacaktır ancak Mısır için artık ilk 11'de yer almaları garanti değil. Ancak, turnuva boyunca Hassam Hossan için yedek kulübesinden çıkabilecek faydalı seçenekler olabilirler.

    OyuncuKulüp 
    Hamdy FathyAl-Wakrah
    Marwan Attia Al Ahly
    Mohanad LasheenPyramids
    Mahmoud SaberZamalek
    Ahmed ‘Zizo’ SayedAl Ahly
    Emam AshourAl Ahly
    Mahmoud "Trezeguet" HassanAl Ahly
    Saldırganlar

    Mısır'ın hücum hattı, Premier Lig'in süperstarları Mohamed Salah ve Omar Marmoush tarafından yönetilecek. Bu ikilinin tecrübesi ve kalitesi, bu yazki turnuvadaki umutları açısından hayati önem taşıyacak ve gol yükünü üstlenmeleri bekleniyor.

    Nantes'in forveti Mostafa Mohamed, Mısır adına AFCON'da forma giydi ve Dünya Kupası kadrosunda da yer almaya devam edecek gibi görünüyor. Zamalek'ten Nasser Mansi ise Mart ayındaki hazırlık maçları için kadroya geri döndükten sonra kadroda yer alması muhtemel bir isim olarak görünüyor. Real Oviedo'nun kanat oyuncusu Haissem Hassan da, Fransa'dan Mısır'a milli takım değiştirme kararının ardından Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları için ilk kez kadroya çağrıldı ve kadroda yer almak için çaba gösteriyor.

    OyuncuKulüp 
    Omar MarmoushMan City
    Mohamed SalahLiverpool
    Mostafa MohamedNantes
    Haissam HassanReal Oviedo
    Nasser MansiZamalek
    Mısır'ın yıldız oyuncuları

    Mısır'ın en büyük yıldızının Mohamed Salah olduğu konusunda hiç şüphe yok. Liverpool'un yıldızı, Merseyside ekibiyle sayısız kupa kazandı ve Firavunlar formasıyla 60'ın üzerinde gol attı. Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'nda ses getirebilmesi için Salah'ın en iyi formunda olması gerekecek. 33 yaşındaki oyuncu, Liverpool'a duygusal bir veda ettikten sonra turnuvaya katılacak. Salah, kulüpte geçirdiği yaklaşık on yılın ardından ve Anfield'da altı büyük kupa kazandıktan sonra ayrılacağını açıkladı.

    Omar Marmoush, Mısır kadrosundaki bir diğer Premier Lig süperstarı. Forvet, Salah ile güçlü bir bağa sahip ve bu da milli takım için büyük bir destek oluyor. Marmoush, Mısır'ın hücumuna daha fazla güç katıyor ve bu ikilinin ilk 11'de yer alması, teknik direktör Hossam Hassan'a bu yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada grup aşamasını geçebilecekleri umudunu verecek.

    2026 Dünya Kupası için Mısır'ın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Mohamed El Shenawy, kariyerinin başında Mısır milli takımıyla 2018 Dünya Kupası'nda forma giymişti; bu, Firavunlar'ın turnuvaya son kez katıldığı zamandı. Sekiz yıl sonra, 37 yaşında bu büyük turnuvada yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hossam Hassan'ın turnuva kadrosunda 30'lu yaşlarındaki oyuncuları göz ardı etme eğiliminde olduğu yönünde spekülasyonlar vardı, ancak bu iddialar sonradan hafifletildi.

    Mısır, Mohamed Hany ve Ahmed Abou El Fotouh'u iki bek olarak kullanacak gibi görünüyor, Yasser Ibrahim ise Firavunlar'ın savunma hattının ortasında deneyimli stoper Ramy Rabia ile eşleşecek.

    Orta sahada ise Marwan Attia, Hamdi Fathi ve Emam Ashour, Mısır için en olası kombinasyon olarak görünüyor.

    Forvette ise taraftarlar, Mohamed Salah ve Omar Marmoush'un yeniden birlikte oynamasını bekleyebilir. Nantes'in forveti Mostafa Mohamed de üçlü forvet hattında yer alması muhtemel isimler arasında.

    2026 Dünya Kupası için Mısır'ın Tahmin Edilen İlk 11'i (4-3-3): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Ramy Rabia, Ahmed Fattouh; Marwan Attia, Hamdi Fathi, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.

