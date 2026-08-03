Zizo, Instagram hesabından şunları yazdı: "Birkaç saniyelik korku, tüm içindekilerle birlikte dünyanın insanın gözünde küçülmesine, ve herkesin sonunda Rabbimizden başka sığınak olmadığını hatırlamasına yetti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat, onu kavga, haksızlık ve öfke içinde geçirmemize göre çok kısa; ve dünyanın bizi hepimizin gideceği o günden alıkoymasına göre de çok kısa."

Şunları da ekledi: "Çalış, gayret et ve hayal kur, ama dünyanı inşa ederken ahiretin için de inşa etmeyi unutma; tövbeyi erteleme, yapabileceğin bir hayır işini geciktirme ve geri verebileceğin bir hakkı da elde tutma."

Şu ifadeleri kullandı: "Belki de Rabbimiz bize bunun gibi anları, sadece korkalım diye değil, uyanıp kendimizi gözden geçirelim ve ikinci bir fırsatın var olmasının başlı başına bir nimet olduğunu anlayalım diye gönderiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Allah'ım, bizi rahmetinle koru, bizi bağışla, sonumuzu hayreyle ve bizi ancak bizden razı olarak canımızı al."

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