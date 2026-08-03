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Mısır'ı sarsan büyük deprem: Sporcular can pazarında

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Zizo
Al Ahly SC
Zamalek SC
Mısır

Bugün, pazartesi sabahının ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 5,6 büyüklüğündeki bir deprem, Mısır'ın çoğu vilayetini vurdu.

Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Enstitüsü, yer sarsıntısının Süveyş'in 38 kilometre kuzeyinde meydana geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saha takibinin yalnızca sınırlı sayıda hafif yaralanma tespit ettiğini, bunlara müdahale edildiğini ve herhangi bir ölüm kaydedilmediğini bildirdi.

Birçok kişi, Mısır saatiyle sabah saat üçte meydana gelen depremin şiddetiyle ilgili sosyal medya platformlarında tepki gösterdi.

Depreme tepki gösterenlerin başında sanatçılar gelirken, spor camiasından ise Ahli'nin yıldızı Ahmed Sayed Zizo dışında kimse tepki vermedi.

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    Ahmed Sayed Zizo'nun mesajı

    Zizo, Instagram hesabından şunları yazdı: "Birkaç saniyelik korku, tüm içindekilerle birlikte dünyanın insanın gözünde küçülmesine, ve herkesin sonunda Rabbimizden başka sığınak olmadığını hatırlamasına yetti."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat, onu kavga, haksızlık ve öfke içinde geçirmemize göre çok kısa; ve dünyanın bizi hepimizin gideceği o günden alıkoymasına göre de çok kısa."

    Şunları da ekledi: "Çalış, gayret et ve hayal kur, ama dünyanı inşa ederken ahiretin için de inşa etmeyi unutma; tövbeyi erteleme, yapabileceğin bir hayır işini geciktirme ve geri verebileceğin bir hakkı da elde tutma."

    Şu ifadeleri kullandı: "Belki de Rabbimiz bize bunun gibi anları, sadece korkalım diye değil, uyanıp kendimizi gözden geçirelim ve ikinci bir fırsatın var olmasının başlı başına bir nimet olduğunu anlayalım diye gönderiyor."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Allah'ım, bizi rahmetinle koru, bizi bağışla, sonumuzu hayreyle ve bizi ancak bizden razı olarak canımızı al."

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  • Sanatçıların depreme tepkisi

    Aralarında oyuncu Muhammed Ramazan'ın da bulunduğu birçok sanatçı, sosyal medya üzerinden tepki verdi. Ramazan, "Çok şükür ki hayırlısıyla atlatıldı" diye yazdı.

    Oyuncu Ahmed el-Avadi ise "Deprem oldu ama ne yıkım" ifadelerini kullandı.

    Sanatçı ve Senato üyesi Yasir Celal ise bir video paylaşarak şunları söyledi: "Beyler, bu depremi hisseden oldu mu?! Uyuyordum ve sarsıntıyla uyandım. Allah korusun ve selamete kavuştursun."

    Sanatçı İsam es-Sakka da şunları yazdı: "Birkaç saniye içinde bütün dünya alt üst oldu. İnsanlar dehşet içinde uykularından uyandı, kimileri çocuklarını ve ailelerini aramak için koşturdu, birçok kalp korkudan durdu."

    Es-Sakka sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir anda kudretin yalnızca Allah'a ait olduğunu ve planladığımız her şeyin bir saniyede değişebileceğini hatırladık. Çok şükür ki hayırlısıyla geçti, ancak bu, dünyanın garanti olmadığını ve güvenlik nimetinin paha biçilemez olduğunu bize hatırlatan bir mesajdı."

    Basim Semra ise "Bu sıradan bir deprem, canım kardeşim. Sen uykuna devam et, sabah izi kalır" diye yazdı; ancak paylaşımı kısa süre sonra sildi.

    Sanatçı Emir Karara ise "Uykudan uyanınca bütün Mısır'ı depremi konuşurken buluyorsun" diye yazdı.

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