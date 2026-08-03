Bugün, pazartesi sabahının ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 5,6 büyüklüğündeki bir deprem, Mısır'ın çoğu vilayetini vurdu.
Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Enstitüsü, yer sarsıntısının Süveyş'in 38 kilometre kuzeyinde meydana geldiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saha takibinin yalnızca sınırlı sayıda hafif yaralanma tespit ettiğini, bunlara müdahale edildiğini ve herhangi bir ölüm kaydedilmediğini bildirdi.
Birçok kişi, Mısır saatiyle sabah saat üçte meydana gelen depremin şiddetiyle ilgili sosyal medya platformlarında tepki gösterdi.
Depreme tepki gösterenlerin başında sanatçılar gelirken, spor camiasından ise Ahli'nin yıldızı Ahmed Sayed Zizo dışında kimse tepki vermedi.