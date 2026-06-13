Mısır Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'na katılmadan önce Mısır milli takımının formasında değişiklikler yapması yönünde Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından talimat alırken, bu kararın nedeni "Firavunlar" ambleminin üstünde yer alan yedi yıldızdı; birçok kişi, FIFA'nın sadece iki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Uruguay milli takımının formasına dört yıldız koymasına neden izin verdiğini merak ediyor.

2026 Dünya Kupası kura çekimi, Mısır milli takımını Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte yedinci gruba yerleştirirken, sekizinci grupta İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları yer alıyor. Bu da bu grubu turnuvanın en güçlü ve dengeli gruplarından biri haline getiriyor.

Mısır Futbol Federasyonu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takım formasında değişiklikler yapılması yönünde Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından resmi talimat aldı.

Bu değişiklikler arasında, Mısır milli takımının ambleminin üstünde bulunan ve "Firavunlar"ın . Bu değişiklik, Dünya Kupası turnuvası sırasında milli takım formaları üzerinde yer alan yıldızların, kıtasal veya bölgesel turnuvalar hariç, yalnızca Dünya Kupası'nı kaç kez kazandığını yansıtması gerektiğini belirten FIFA'nın Dünya Kupası yönetmeliklerine dayanmaktadır.

Ayrıca FIFA, maçlar sırasında hakemler, taraftarlar ve televizyon yayınları tarafından numaraların daha net görülmesini ve ayırt edilmesini kolaylaştırmak amacıyla, formalar üzerindeki oyuncu numaralarının renginin altın renginden beyaza değiştirilmesini talep etti.