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Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

Çeviri:

Mısır forması krizinden sonra... FIFA neden Uruguaylı yıldızları kadroda bıraktı?

FEATURES
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Belçika
Mısır
ABD
Suudi Arabistan
Uruguay
Cezayir
Irak
Fas

Mısır yıldızlarını kaldırırken, Uruguay iki yıldız daha ekledi!

Mısır Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'na katılmadan önce Mısır milli takımının formasında değişiklikler yapması yönünde Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından talimat alırken, bu kararın nedeni "Firavunlar" ambleminin üstünde yer alan yedi yıldızdı; birçok kişi, FIFA'nın sadece iki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Uruguay milli takımının formasına dört yıldız koymasına neden izin verdiğini merak ediyor.

2026 Dünya Kupası kura çekimi, Mısır milli takımını Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte yedinci gruba yerleştirirken, sekizinci grupta İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları yer alıyor. Bu da bu grubu turnuvanın en güçlü ve dengeli gruplarından biri haline getiriyor.

Mısır Futbol Federasyonu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takım formasında değişiklikler yapılması yönünde Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından resmi talimat aldı.

Bu değişiklikler arasında, Mısır milli takımının ambleminin üstünde bulunan ve "Firavunlar"ın . Bu değişiklik, Dünya Kupası turnuvası sırasında milli takım formaları üzerinde yer alan yıldızların, kıtasal veya bölgesel turnuvalar hariç, yalnızca Dünya Kupası'nı kaç kez kazandığını yansıtması gerektiğini belirten FIFA'nın Dünya Kupası yönetmeliklerine dayanmaktadır.

Ayrıca FIFA, maçlar sırasında hakemler, taraftarlar ve televizyon yayınları tarafından numaraların daha net görülmesini ve ayırt edilmesini kolaylaştırmak amacıyla, formalar üzerindeki oyuncu numaralarının renginin altın renginden beyaza değiştirilmesini talep etti.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    El-Jabaliya Bildirisi

    Mısır Futbol Federasyonu, basına gönderdiği açıklamada şunları söyledi: "FIFA'dan, Dünya Kupası sırasında milli takım formalarına kıtasal turnuvaların yıldızlarının yerleştirilmesine izin verilmediğine dair bir bildirim aldık."

    Açıklamada ayrıca şunlar da belirtildi: "FIFA, daha iyi görünürlük sağlamak amacıyla formaların üzerindeki numaraların renginin altın renginden beyaza değiştirilmesini de talep etti. Dolayısıyla bu durum bizim için sürpriz olmadı ve turnuva başlamadan önce bu konudan haberdardık."

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  • FBL-WC-2026-URUAFP

    Uruguay milli takımı neden formalarının üzerine 4 yıldız koyuyor?

    Uruguay milli takımı, Dünya Kupası'nı sadece iki kez kazanmış olmasına rağmen formasında dört yıldız taşıyor; çünkü bu iki yıldız, takımın 1924 ve 1928 Olimpiyat Oyunları'ndaki futbol müsabakalarında kazandığı iki altın madalyayı temsil ediyor.

    Bu durumun özelliği, 1924 Paris ve 1928 Amsterdam Olimpiyatları'ndaki futbol turnuvalarının 1930 Dünya Kupası'nın başlamasından önce düzenlenmiş olması ve o dönemde milli takımlar arasındaki uluslararası müsabakaların en üst seviyesi olmalarıdır.

    1924 ve 1928 Olimpiyatları'ndaki futbol turnuvaları, kendilerinden önceki veya sonraki tüm turnuvalardan farklı kılan olağanüstü bir özelliğe sahipti. Bu turnuvalar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin doğrudan müdahalesi olmaksızın, sırasıyla Fransız ve Hollanda Futbol Federasyonları ile işbirliği içinde, esas olarak Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yönetildi. Ayrıca, bu turnuvalar futbol tarihinde profesyonel oyuncular da dahil olmak üzere tüm oyunculara açık olan ilk iki Olimpiyat turnuvasıydı ve bu da o dönemde yarışmaya benzeri görülmemiş bir küresel nitelik kazandırdı.

    O zamandan beri, Uluslararası Futbol Federasyonu, ulusal federasyonlar ve dünyanın dört bir yanındaki spor medyası, amatörlük kısıtlamaları olmaksızın en iyi oyuncuların katılımına izin veren kurallar nedeniyle bu iki turnuvanın istisnai konumunu kabul etti. 1924 Paris Olimpiyatları'nın başlamasından önce, dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet ve Henry Dolunay, turnuvayı kazanan milli takımın dünya şampiyonu unvanını alacağını teyit etti ve bu da bu başarının tarihsel değerini pekiştirdi.

    1992 yılında, Uruguay milli takımı FIFA'dan amblemine dört yıldız eklemek için resmi onay almayı başardı. Bu, Uruguaylı tarihçi ve gazeteci Atilio Garido'nun çabalarının ardından gerçekleşti. Garido, 1924 Paris Olimpiyatları'nın ardından Uruguay Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya sunduğu ve "Uruguay, Paris Olimpiyatları'nda Dünya Şampiyonu" başlığını taşıyan resmi belgelere dayanmıştı. Uruguay Futbol Federasyonu, 1928 Amsterdam Olimpiyatları'nın ardından da "Amsterdam Olimpiyatları... Uruguay Dünya Şampiyonu" başlıklı benzer belgeler sunmuştu.

    Bu belgeler 1925 ve 1929 yıllarında FIFA'ya resmi olarak sunuldu ve herhangi bir itiraz olmaksızın kabul edildi. 1992 yılında Zürih'te düzenlenen FIFA konferansında Jarido, Uruguay'ın kendisini dört kez dünya şampiyonu olarak kabul etmesine olanak tanıyan tarihsel ve hukuki temeli kanıtlamayı başardı. Bu unvanlar, o dönemde onaylanmış resmi kayıtların bir uzantısı olarak FIFA tarafından tanındı.

  • fifa world cup trophyGetty Images

    FIFA'nın tutumu nedir?

    Uruguay Futbol Federasyonu'nun sunduğu tarihi belgelere göre, FIFA 1924 ve 1928 Olimpiyatları'ndaki futbol müsabakalarının uluslararası niteliğini kabul etti; bu da Uruguay'ın formalarındaki dört yıldızı korumasına olanak sağladı.

    Fransız "L'Équipe" gazetesi de dahil olmak üzere birçok basın raporu, Uruguay milli takımının formasında dört yıldız bulunmasının nedeninin, söz konusu iki Olimpiyat turnuvasının, Dünya Kupası'nın bugünkü haliyle kurulmadan önce Uluslararası Futbol Federasyonu'nun gözetiminde düzenlenmiş olması olduğunu belirtti.

    Gazete, Uruguay'ın Dünya Kupası'ndaki iki yıldızın yanı sıra Olimpiyat şampiyonluklarına ait iki yıldızı da formasına eklediğini, ancak diğer milli takımların futbol dalında Olimpiyat şampiyonluklarına sahip olmalarına rağmen aynı adımı atmadıklarını belirtti.

  • Uruguay National Team Farewells Ahead Its Participation In The 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Neden diğer milli takımlar da aynısını yapmıyor?

    1930 Dünya Kupası başlamadan önce İngiltere ve Belçika gibi birçok ülke futbol dalında altın madalya kazanmış olsa da, bu başarıları yansıtacak şekilde formalarına yıldız ekleme talebinde bulunmadılar.

    Uruguay ise durumunun diğerlerinden farklı olduğunu, çünkü 1924 ve 1928 turnuvalarının FIFA'nın doğrudan denetimi altında düzenlendiğini ve Dünya Kupası ortaya çıkmadan önce o dönemde milli takımlar için fiili Dünya Kupası niteliğinde olduğunu vurguluyor.

    Bu nedenle, Uruguay milli takımı FIFA'nın resmi onayıyla Dünya Kupası turnuvalarında formasında dört yıldızla yer almaya devam ederken, Mısır da dahil olmak üzere diğer milli takımlar, Dünya Kupası müsabakaları sırasında kıtasal turnuvalara ait yıldızları kaldırmak zorunda kalmıştır.

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Mısır
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