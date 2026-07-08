Mısır, FIFA’ya resmi şikayette bulundu: Hakem Letexier’in Dünya Kupası’ndan men edilmesini talep ediyor

Şikayet, Mostafa Ziko’nun (58') attığı golün, pozisyonun başlangıcında bir Mısırlı oyuncunun yaptığı ve daha sonra VAR tarafından da onaylanan faul nedeniyle iptal edilmesiyle; ve Albiceleste’nin üçüncü golünden (90+2) önce Arjantin ceza sahasında Mohamed Salah’a yapıldığı iddia edilen faulle ilgilidir. Hossam Hassan, beIN Sports’a yaptığı açıklamada, “En iyi takım bizdik. Yaşananlar ne adil ne de doğru değildi; gollerimizden biri iptal edildi ve nedenini bilmiyoruz” dedi.