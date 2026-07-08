Mısır bunu kabul etmiyor ve itirazda bulunuyor. İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Mısır Futbol Federasyonu, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır’ın Arjantin’e 3-2 yenilmesinin ardından FIFA’ya şikayette bulundu. Suçlamaların hedefi Fransız hakem François Letexier ve iki yardımcısı Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni. Federasyon Başkanı Hany Abo Rida, özellikle Firavunlar aleyhine verilen kararlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve iddia edilen hatalar nedeniyle Fransız hakem ekibinin turnuvanın geri kalanında görev almamasını resmi olarak talep ediyor.
Getty Images Sport
Çeviri:
Mısır, FIFA’ya resmi şikayette bulundu: Hakem Letexier’in Dünya Kupası’ndan men edilmesini talep ediyor
SUÇLANAN KARARLAR
Şikayet, Mostafa Ziko’nun (58') attığı golün, pozisyonun başlangıcında bir Mısırlı oyuncunun yaptığı ve daha sonra VAR tarafından da onaylanan faul nedeniyle iptal edilmesiyle; ve Albiceleste’nin üçüncü golünden (90+2) önce Arjantin ceza sahasında Mohamed Salah’a yapıldığı iddia edilen faulle ilgilidir. Hossam Hassan, beIN Sports’a yaptığı açıklamada, “En iyi takım bizdik. Yaşananlar ne adil ne de doğru değildi; gollerimizden biri iptal edildi ve nedenini bilmiyoruz” dedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun