AFP
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Mısır, Arjantin yenilgisinin ardından ‘sessiz kalamaz’; Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Futbol Federasyonu, hakem kararlarına sert bir eleştiri yöneltti
EFA, VAR hataları konusunda hesap sorulmasını talep ediyor
Mısır Futbol Federasyonu (EFA), Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Mısır’ın Arjantin’e karşı aldığı dramatik ve tartışmalı 3-2’lik yenilginin ardından resmi olarak sessizliğini bozdu. 2-0 öne geçmesine rağmen, Enzo Fernandez’in 92. dakikada attığı galibiyet golüyle turnuvadan elenen Mısır’ın yaşadığı bu yenilginin ardından, maçla ilgili tartışmalar hakemlerin taraflılığı ve teknik aksaklıklar iddialarıyla gündemi meşgul etti.
Sert ifadeler içeren bir açıklamada EFA şunları söyledi: “Mısır Futbol Federasyonu, Arjantin maçında tanık olunan hakem kararları ve Video Yardımcı Hakem [VAR] sisteminin uygun şekilde kullanılmaması konusunda sessiz kalamaz. Birkaç önemli olay, ciddi endişelere yol açtı ve maçın gidişatını doğrudan etkileyen kararların tutarlılığı ve adaleti konusunda derin sorular bıraktı.”
Federasyon, maçla ilgili uluslararası tepkilere de dikkat çekerek şöyle devam etti: "Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok sayıda futbol uzmanı ve analist, maç sırasında tartışmalı ve sonucun gidişatını etkileyen hakemlik olaylarına dikkat çekti. Bu durum, özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası gibi prestijli ve önemli bir turnuvada, maçların yönetilmesinde en yüksek dürüstlük, adalet ve şeffaflık standartlarının korunmasının önemini vurgulamaktadır."
- Getty Images Sport
Firavunların haklarını savunmak
EFA, milli takımın ABD’de gördüğü muamelenin göz ardı edilemeyeceği konusunda kararlıydı. Yönetim organı, oyuncularının eşit şartlarda mücadele etme hakkının engellendiğini düşünüyor ve Mısır'ın öfkesinin temelinde iki önemli hakem kararı yatıyor. İlk olarak, maçın gidişatını değiştirebilecek bir gol, analistlerin "aşırı müdahale" olarak nitelendirdiği bir VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. İkincisi ise, Mısır, Enzo Fernandez'in galibiyet golüne giden süreçte Alexis Mac Allister tarafından yapılan açık bir faulün cezalandırılmadığını iddia etti.
Açıklamada, “Mısır futbolu her zaman adil oyun, sporun dürüstlüğü ve oyuna saygı ilkelerine bağlı kalmıştır. Bu ilkeler, tüm takımların eşit şartlarda rekabet etmesini ve eşit muamele görmesini gerektirir” denildi. “Maç sırasında yaşananlar, futbolun en büyük sahnesinde en yüksek hakemlik standartlarını bekleyen oyuncularımız, teknik kadromuz ve taraftarlarımız arasında anlaşılır bir şekilde yaygın bir hayal kırıklığına yol açtı.”
Açıklama, taraftarlara yönelik bir sözle sona erdi: “Mısır milli takımının hak ve çıkarlarını savunmak, göz ardı edilebilecek, önemsizleştirilebilecek veya ikincil bir mesele olarak ele alınabilecek bir konu değildir. Bu, tam bir inanç ve kararlılıkla üstlendiğimiz bir sorumluluktur. Mısır forması giyen her oyuncu ve takımın arkasında duran her taraftar, adalet, saygı ve oyun kurallarının eşit şekilde uygulanmasını hak eder.”
Hossam Hassan, ‘adaletsizliğe’ ve Messi’ye yönelik önyargıya dikkat çekiyor
EFA’nın resmi tutumu, baş antrenör Hossam Hassan’ın maç sonrası düzenlediği ateşli basın toplantısının ardından geldi. Efsanevi forvet, maçla ilgili değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve Lionel Messi ile son şampiyonun turnuvada kalmasını sağlamak için dış etkenlerin devreye girdiğini öne sürdü.
Hassan, “Son şampiyonlardan daha iyi oynadık – her açıdan daha iyiydik – ancak sonuç, saha içindeki iç faktörlerin yanı sıra saha dışındaki dış faktörlerden de etkilendi” dedi. “Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi’nin yarışta kalmasını istediler. Saygı ya da adil oyun görmedik. Bir penaltı kararı reddedildi [Mo Salah’a yapılan iddia edilen faul]. VAR tarafından bile incelenmedi ve ikinci golümüz, nedense, şaşırtıcı bir şekilde geçersiz sayıldı.”
Teknik direktör, turnuvadaki genel havanın o geceki takımının performansından daha ağır bastığını düşündü. "Bunu güzel sözlerle ifade edip 'Şanssızlık' demek isterdim, ancak bize haksızlık edildi ve bu bir adaletsizlikti," diye ekledi Hassan; elenme şekli karşısında açıkça yıkılmış bir haldeydi.
- AFP
Mısır’ın tarihi serüveni sona ererken, son şampiyon Arjantin yoluna devam ediyor
Bu yürek burkan yenilgi, Mısır’ın tarihi Dünya Kupası serüvenine son verdi. Firavunlar, sadece 16 takımın katıldığı 1934 turnuvası hariç, tarihlerinde ilk kez son 16 turuna yükselmiş ve bu, onların bu küresel turnuvaya dördüncü katılımı olmuştu. Bu arada Arjantin, şampiyonluk unvanını korumaya devam ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, penaltı atışlarında Kolombiya'yı eleyerek tur atlayan İsviçre ile karşılaşacak.
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