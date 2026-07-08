Mısır, Arjantin yenilgisinin ardından ‘sessiz kalamaz’; Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Futbol Federasyonu, hakem kararlarına sert bir eleştiri yöneltti

Mısır Futbol Federasyonu (EFA), Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Mısır’ın Arjantin’e karşı aldığı dramatik ve tartışmalı 3-2’lik yenilginin ardından resmi olarak sessizliğini bozdu. 2-0 öne geçmesine rağmen, Enzo Fernandez’in 92. dakikada attığı galibiyet golüyle turnuvadan elenen Mısır’ın yaşadığı bu yenilginin ardından, maçla ilgili tartışmalar hakemlerin taraflılığı ve teknik aksaklıklar iddialarıyla gündemi meşgul etti.

Sert ifadeler içeren bir açıklamada EFA şunları söyledi: “Mısır Futbol Federasyonu, Arjantin maçında tanık olunan hakem kararları ve Video Yardımcı Hakem [VAR] sisteminin uygun şekilde kullanılmaması konusunda sessiz kalamaz. Birkaç önemli olay, ciddi endişelere yol açtı ve maçın gidişatını doğrudan etkileyen kararların tutarlılığı ve adaleti konusunda derin sorular bıraktı.”

Federasyon, maçla ilgili uluslararası tepkilere de dikkat çekerek şöyle devam etti: "Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok sayıda futbol uzmanı ve analist, maç sırasında tartışmalı ve sonucun gidişatını etkileyen hakemlik olaylarına dikkat çekti. Bu durum, özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası gibi prestijli ve önemli bir turnuvada, maçların yönetilmesinde en yüksek dürüstlük, adalet ve şeffaflık standartlarının korunmasının önemini vurgulamaktadır."