Ahli Kulübü'nün ekonomik ve sportif konumunu yansıtan tarihi bir adımda, Afrika'nın "yüzyılın kulübü", tarihinin en büyük yatırım sözleşmesini ve Orta Doğu bölgesinde türünün en büyüğünü Vodafone şirketiyle imzaladığını duyurdu. Sportif yatırım alanında niteliksel bir sıçramayı temsil eden bu stratejik ortaklık, uzun süredir beklenen bir hayalden somut bir gerçeğe dönüşmeye her zamankinden daha yakın hale gelen Ahli Stadı projesinde yeni bir aşamanın kapısını aralıyor.

İmza töreni, Mahmud el-Hatib başkanlığındaki kulüp yönetim kurulunun yanı sıra bir dizi bakanın, Ahli futbol şirketleri, sportif tesisler ve Kırmızı Kale yönetim kurullarının, Vodafone şirketi temsilcilerinin ve sportif, kamusal ve medya alanından seçkin kişiliklerin katılımıyla büyük bir kutlama eşliğinde gerçekleştirildi.

Ahli Stadı projesinin finansmanı ve uygulanmasından sorumlu olan Kırmızı Kale şirketi, Vodafone ile şirkete Ahli Stadı'nın isim haklarını veren tarihi bir sözleşme imzalarken; Ahli futbol şirketi de Vodafone ile yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzalayarak, değeri önceki tüm sponsorluk sözleşmelerini aşan bir anlaşmayla dört yıllığına A takım formasının ana sponsoru oldu.

Bu anlaşma, sportif yatırım sürecinde bir dönüm noktasını temsil ediyor; zira kulübün yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmaya katkı sağlıyor, dünya standartlarındaki stadyum projesinin hayata geçirilmesini destekliyor ve böylece Ahli'nin bölgenin en büyük sportif kuruluşlarından biri olarak konumunu güçlendiriyor.

Ayrıca el-Hatib, tarihi ortaklığın resmi olarak duyurulduğu kutlama sırasında, Vodafone Mısır'ın CEO'su ve yönetim kurulu üyesi, Vodafone Grubu'nun uluslararası pazarlardan sorumlu bölge başkanı Muhammed Abdullah'a kulüp formasını hediye etti.