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Mısır Ahly, tarihinin en büyük yatırım anlaşmasını imzaladı: Stadyum hayali yaklaşıyor

Al Ahly SC
Premier Lig
Al Masry SC - Al Ahly SC
Al Masry SC
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Kırmızı Kale, yeni bir çağın kapısını aralıyor

Ahli Kulübü'nün ekonomik ve sportif konumunu yansıtan tarihi bir adımda, Afrika'nın "yüzyılın kulübü", tarihinin en büyük yatırım sözleşmesini ve Orta Doğu bölgesinde türünün en büyüğünü Vodafone şirketiyle imzaladığını duyurdu. Sportif yatırım alanında niteliksel bir sıçramayı temsil eden bu stratejik ortaklık, uzun süredir beklenen bir hayalden somut bir gerçeğe dönüşmeye her zamankinden daha yakın hale gelen Ahli Stadı projesinde yeni bir aşamanın kapısını aralıyor.

İmza töreni, Mahmud el-Hatib başkanlığındaki kulüp yönetim kurulunun yanı sıra bir dizi bakanın, Ahli futbol şirketleri, sportif tesisler ve Kırmızı Kale yönetim kurullarının, Vodafone şirketi temsilcilerinin ve sportif, kamusal ve medya alanından seçkin kişiliklerin katılımıyla büyük bir kutlama eşliğinde gerçekleştirildi.

Ahli Stadı projesinin finansmanı ve uygulanmasından sorumlu olan Kırmızı Kale şirketi, Vodafone ile şirkete Ahli Stadı'nın isim haklarını veren tarihi bir sözleşme imzalarken; Ahli futbol şirketi de Vodafone ile yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzalayarak, değeri önceki tüm sponsorluk sözleşmelerini aşan bir anlaşmayla dört yıllığına A takım formasının ana sponsoru oldu.

Bu anlaşma, sportif yatırım sürecinde bir dönüm noktasını temsil ediyor; zira kulübün yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmaya katkı sağlıyor, dünya standartlarındaki stadyum projesinin hayata geçirilmesini destekliyor ve böylece Ahli'nin bölgenin en büyük sportif kuruluşlarından biri olarak konumunu güçlendiriyor.

Ayrıca el-Hatib, tarihi ortaklığın resmi olarak duyurulduğu kutlama sırasında, Vodafone Mısır'ın CEO'su ve yönetim kurulu üyesi, Vodafone Grubu'nun uluslararası pazarlardan sorumlu bölge başkanı Muhammed Abdullah'a kulüp formasını hediye etti.

  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Gerçeğe daha da yaklaşan bir hayal

    Mahmud el-Hatib, «Vodafone» şirketiyle imzalanan stratejik ortaklığın kulübün tarihinde yeni bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Ahly'nin köklü tarihi, taraftarları, üyeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi güvence altına alıp gelecekteki hedeflerini gerçekleştirmek üzere kaynaklarını geliştirme yönündeki sürekli çabası sayesinde başarılar üretmeye devam ettiğini ifade etti.

    El-Hatib, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi liderliğindeki Mısır devletinin altyapı ve spor projelerine sağladığı desteğe övgüde bulunarak, Ahly taraftarlarının dünya çapında bir stada sahip olma hayalinin her zamankinden daha yakın hale geldiğini vurguladı.

    «Vodafone» ile iş birliği fikrinin, bu yılın başında tedavi gördüğü dönemde şirketten bir teklif almasının ardından başladığını, sonrasında Ahly Futbol Şirketi ve ticari haklardan sorumlu yetkililerle bir dizi toplantının başladığını ve kulübün tarihindeki en büyük yatırım sözleşmesine ulaşıldığını açıkladı.

    Sözleşmenin, değeri sabitleyerek ve döviz kurundaki herhangi bir artıştan kulübün yararlanmasını güvence altına alarak, karşılığını Mısır lirası cinsinden almakla birlikte Ahly'nin haklarını korumaya yönelik yenilikçi bir mali mekanizma içerdiğini ve bunun yatırım dosyasının yönetimindeki profesyonelliği yansıttığını belirtti.

    «Vodafone» un Ahly stadının isim haklarını almasının projeye büyük bir mali destek anlamına geldiğini ekleyerek, uygulama sırasında karşılaşılan ve aşılan teknik ve mühendislik zorluklarına rağmen, Muhammed Kamil başkanlığındaki Kal'atü'l-Hamra şirketine stadı belirlenen zaman çizelgesine uygun şekilde tamamlaması konusunda tam güven duyduğunu dile getirdi.

    Ahly başkanı, stadın tasarımında bazı değişiklikler yapılmasını istediğini açıkladı; bunların arasında beton merdivenlerin, en güncel dünya standartlarına uygun ve taraftarlara daha gelişmiş ve konforlu bir deneyim sunacak şekilde yürüyen merdivenlerle değiştirilmesi de yer alıyordu ve bu gerçekten de yapıldı.

    El-Hatib, «Vodafone» şirketine, Kal'atü'l-Hamra şirketine, Ahly Futbol Şirketine ve tüm çalışma ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca kulüp yönetim kurulu ve yürütme yönetiminin çabalarına değer vererek, yönetim kurulunun geçen eylül ayından bu yana yaşadığı sağlık koşullarına gösterdiği anlayışı ve herkesin görevini en iyi şekilde yerine getirmesini takdirle karşıladı.

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    Sportif dünyanın en başarılı iş birliği modellerinden biri

    Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil, Ahly ile "Vodafone" arasındaki mevcut ortaklığın spor alanındaki en iyi ve en başarılı ortaklıklardan biri olduğunu vurgulayarak, Ahly kulübünün büyüklüğünü ve değerini yansıtan bu adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Bu ortaklığın siyasi liderliğin yönelimleri ve Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin insana yatırım konusundaki vizyonuyla örtüştüğüne dikkat çeken Nebil, ortaklığın Ahly kulübüne, "Vodafone" şirketine, Mısır sporuna, futbola ve genel olarak Mısırlı taraftara büyük faydalar sağlamasını beklediğini ifade etti.

    Spor ve yatırım alanlarındaki tecrübesinin, öncülük ve başarı sancağını taşıyan iki kurumu bir araya getiren bu ortaklığın değerini kavramasını sağladığını ekleyen Nebil, ortaklığın Mısır sporuna hizmet etmeye ve konumunu güçlendirmeye katkıda bulunacağını vurguladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı şunları söyledi: "Ahly kulübünün içinde yetiştim ve bu benim için bir gurur kaynağı. Orada Mısır'ın adını temsil etmenin ve bayrağını yükseltmenin en yüce hedef olduğunu öğrendim. Bu yüzden bugün, herhangi bir aidiyetten uzak bir şekilde, Mısır'ın adını tüm spor arenalarında yüceltmek için tüm Mısırlıların ve tüm spor kurumlarının bakanıyım."

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    Tarihi ortaklık

    Vodafone Mısır CEO'su ve İcra Kurulu Üyesi, aynı zamanda Vodafone Grubu Uluslararası Pazarlar Bölge Başkanı Muhammed Abdullah, şirket ile Al Ahly kulübü arasındaki ilişkinin 25 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ve birçok ortak başarıya ve kazanıma sahne olduğunu vurguladı.

    Abdullah, şirketin bugün Al Ahly ile ilişkisinde yeni bir aşama başlattığını, bunun da teknolojinin ilerlemenin temel taşı olduğuna inanan ve vatandaşlara sunulan çeşitli deneyim ve hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayan «Vodafone» vizyonunu yansıttığını belirtti.

    Bu ortaklığın, «Vodafone» adının Al Ahly stadına verilmesiyle Orta Doğu'da türünün ilki olduğuna dikkat çeken Abdullah, böylece stadın Mısır'da şirketin adını taşıyan ilk saha olacağını; bunun da bilet rezervasyonundan ulaşıma, maçlara katılımdan spor etkinliklerinin keyfini çıkarmaya kadar taraftar deneyimini iyileştirmede teknolojiye dayanan akıllı stadyumlar kurmayı hedefleyen bir vizyon çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

    «Vodafone»nin Mısır'da dijital ve teknolojik altyapıya 125 milyar cüneyhi aşan yatırımlarla en büyük yatırımcı konumunda olduğunu vurgulayan Abdullah, spora yatırımın teknolojinin vatandaşların hayatını iyileştirmedeki rolünün bir uzantısı olduğunu ifade etti.

    Dünya çapındaki turnuvaların son sürümlerinin, teknolojinin futbol deneyiminin temel bir parçası hâline geldiğini kanıtladığını belirten Abdullah, Al Ahly ile yeni ortaklığın, spor ve futbol sistemini geliştirerek Mısırlı taraftara gerçek bir değer sunmayı amaçladığını söyledi.

    Konuşmasını «Vodafone» ekibine ve tüm başarı ortaklarına teşekkür ederek tamamlayan Abdullah, özellikle Kaptan Mahmut el-Hatib'e teşekkür ederek onun geleceğe dönük vizyonunu övdü ve bir sonraki buluşmanın «Vodafone Stadı» içinde gerçekleşmesini temenni ettiğini dile getirdi.

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    Ahli'nin tarihi ve geleceği

    Vodafone Mısır Ticari Sektör Başkanı Kerim Eid, Ahli Kulübü ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Mısır sporundaki en önemli stratejik dönüm noktalarından birini temsil ettiğini vurguladı.

    Eid, sponsorluk sözleşmesinin dört yıl süreceğini ve Mısırlı taraftarın deneyimini zenginleştirmeyi, futbol endüstrisinin dünya genelinde yaşadığı büyük gelişmeye ayak uyduracak modern ve gelişmiş bir spor sistemi modeli sunmayı amaçladığını açıkladı.

    Ayrıca bu iş birliğinin temel hedefinin, teknolojiyi Mısır sporunun geliştirilmesinde kullanmak ve taraftara en güncel küresel standartlarla uyumlu, bütünsel bir deneyim sunmak olduğunu ekledi.

    Ahli Futbol Şirketi Başkanı Mühendis Eymen Fethi ise, şirketin yatırım vizyonunu hayata geçirmesine ve kulübün kaynaklarını artırmasına verdiği sürekli destek nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı'na ve Kaptan Mahmud el-Hatib'e teşekkür etti.

    Ayrıca müzakereler süresince Vodafone şirketinin sergilediği profesyonellik ve şeffaflığı takdirle karşılayarak, Ahli'nin her zaman aynı hırs ve vizyona sahip ortaklar seçmeye çalıştığını ve bunun bu iş birliğinde gerçekleştiğini vurguladı.

    Fethi, futboldaki rekabetin artık yeşil sahayla sınırlı kalmadığını, yatırım ve sponsorluk alanına da uzandığını belirterek, Vodafone ile yapılan anlaşmanın, her iki tarafın çıkarlarını sağlayan en iyi formüle ulaşmak için büyük çaba gerektiren birçok ticari hakkı içerdiğine dikkat çekti.

    Konuşmasını, Ahli Futbol Şirketi İcra Direktörü Neyra Ali'ye, sözleşmenin hukuki yönlerini denetleyen Danışman Şadi el-Berkuki'ye ve şirketin tüm çalışanlarına, Vodafone'u Ahli Kulübü'nün tarihinin ve geleceğinin bir parçası kılan bu tarihi anlaşmanın gerçekleştirilmesindeki çabaları için teşekkür ederek tamamladı.