Mircea Lucescu, Romanya milli takım teknik direktörlüğünden istifa ettikten bir gün sonra kalp krizi geçirdi
Koçluk dünyasının ikonunda sağlık krizi
Deneyimli teknik direktörün sağlığı, geçen Pazar günü Slovakya ile oynanacak hazırlık maçı için hazırlık yaparken fenalaşmasının ardından hızla kötüleşti. Bükreş’teki bir hastaneye kaldırıldıktan sonra uzmanlar, kendisine şiddetli kalp ritim bozukluğu teşhisi koydu ve bu durum Salı günü kalp pili takılması için ameliyat yapılmasını gerektirdi. Lucescu Perşembe günü görevinden resmi olarak istifa etmesine rağmen, ilk taburcu hazırlıkları sırasında Kutsal Cuma günü ciddi bir kalp krizi geçirdi.
- AFP
Hastane, ani bir olay olduğunu doğruladı
Bükreş'teki üniversite hastanesinin sağlık personeli, ani komplikasyonların ardından 80 yaşındaki hastanın durumuna ilişkin acil bir güncelleme yayınladı. Hastane yetkilileri, eski Inter ve Şahtar Donetsk teknik direktörünün durumunu stabilize etmek için acil durum protokollerinin derhal devreye sokulduğunu doğruladı.
Libertatea gazetesi tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, hastane yetkilileri hastanın mevcut klinik durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu sabah hasta akut kalp krizi geçirdi. Acil servise kaldırıldı ve derhal gerekli tıbbi ve terapötik müdahaleler uygulandı. Durumu şu anda stabil ve uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor."
Tarihi bir dönemin sonu
Lucescu’nun milli takım teknik direktörlüğündeki ikinci dönemi 31 Mart’ta resmen sona erdi; bu, 2024’teki dönüşünün ardından Tricolorii’yi yeniden canlandırmayı amaçlayan görev süresini de noktaladı. Romanya futbolundaki mirası eşsiz olmaya devam ediyor; ilk beş yıllık görev süresi boyunca, 1984’te ülkeyi tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası katılımına taşımasıyla tanınmaktadır. Uluslararası görevlerinin ötesinde, Avrupa'nın seçkin kulüplerinde geçirdiği efsanevi kariyeri onu kıtadaki futbolun temel figürlerinden biri haline getirdi ve Federasyon'u bu sağlık krizi ortasında zorlu bir geçiş sürecini yönetmekle baş başa bıraktı.
- AFP
Lucescu'nun halefini arama
Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu’nun iyileşme sürecine ilişkin yeni gelişmeleri bekleyen futbol camiası karşısında, yeni bir teknik direktör arayışını hızlandırmak zorunda. Eski dünya çapında orta saha oyuncusu Gheorghe Hagi ve önceki teknik direktör Edward Iordanescu, milli takımı bir sonraki döneme taşıyacak başlıca adaylar olarak öne çıktı.