Mircea Lucescu, Romanya milli takım teknik direktörlüğünden istifa ettikten bir gün sonra kalp krizi geçirdi

Bükreş'teki üniversite hastanesinin sağlık personeli, ani komplikasyonların ardından 80 yaşındaki hastanın durumuna ilişkin acil bir güncelleme yayınladı. Hastane yetkilileri, eski Inter ve Şahtar Donetsk teknik direktörünün durumunu stabilize etmek için acil durum protokollerinin derhal devreye sokulduğunu doğruladı.

Libertatea gazetesi tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, hastane yetkilileri hastanın mevcut klinik durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu sabah hasta akut kalp krizi geçirdi. Acil servise kaldırıldı ve derhal gerekli tıbbi ve terapötik müdahaleler uygulandı. Durumu şu anda stabil ve uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor."







