MİRAS: Julian Nagelsmann’ın, Almanya’nın Dünya Kupası DNA’sını yeniden canlandırma ve üst üste iki kez grup aşamasında elenmesinin ardından bu Avrupa devini yeniden ayağa kaldırma misyonu

Almanya dışındaki taraftarlar milli takımdan bahsederken, uzun zamandır bir slogan haline gelmiş şu sözü sık sık alıntı yaparlardı: "Futbol basit bir oyundur: 22 adam 90 dakika boyunca bir topun peşinden koşar – ve sonunda Almanlar her zaman kazanır." Gary Lineker, İngiltere'nin penaltılarda Almanya'ya yenildiği 1990 Dünya Kupası yarı finalinin ardından bu sözleri söylemişti. Bu sözleri yarı hayranlık, yarı da kabullenmeyle söylemişti.

Ancak bu cümle, sadece esprili bir sözden ibaret değildi. On yıllardır futbolu en güzel oyun olarak değil, sarsılmaz bir özgüvenle tanımlayan bir ulusun imajını özetliyordu. Almanya, asla pes etmeyen, organizasyon, irade ve taktiksel disiplinle galip gelen, belirleyici anlarda üstünlük sağlayan bir takımdı.

Bu kimlik, Almanya'nın mirasıydı. Estetik değil, zihniyete dayalı bir futboldu. Dünya Kupaları, teknik mükemmelliğin sergilendiği yerler değil, karakterin sınandığı yerlerdi. Bu değerler, Alman futbolunun kolektif öz imajını şekillendirdi.

1954'te Bern'in kahramanları, 1974'te Münih'in şampiyonları, 1990'da Roma'nın savaşçıları – hepsi de belirleyici anlarda kolektif kararlılık ile taktiksel sağduyu arasında dengeyi bulan bir takımı simgeliyordu. Almanya, nadiren en çekici futbolu oynayan, ancak genellikle en etkili olan takımdı. Bu, onların DNA'sıydı, Alman futboluyla özdeşleşen stil: organize, yılmaz, kararlı.