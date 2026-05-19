İngiltere, 1966'da kendi evinde elde ettiği tarihi başarıdan bu yana Dünya Kupası'nda sürekli hayal kırıklığı yaşadı. Üç Aslanlar, 1986'da çeyrek finalde Arjantin'e ve Diego Maradona'nın "Tanrı'nın Eli"ne yenik düştü; dört yıl sonra ise zorlu bir uzatma mücadelesinin ardından yarı finalde Almanya'ya elenerek turnuvadan ayrıldı. Aynı iki takım, sırasıyla 1998 ve 2010'da 16 turunda İngiltere'yi eledi, Portekiz ise 2006'da çeyrek finalde İngiltere'yi mağlup etti.

2018'de Sir Gareth Southgate yönetiminde İngiltere, beklentileri aşarak son dörde kalarak gerçek bir inanç duygusu geri döndü, ancak 2022'de turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterildikten sonra, Harry Kane'in kariyerindeki en kötü penaltıyla belirlenen çeyrek finalde Fransa'ya 2-1 yenilerek yine hayal kırıklığı yaşattı.

İngiltere, ünlü altın kupayı tekrar kaldırmak için 11 kez şans yakaladı; sadece 1974, 1978 ve 1994'te turnuvaya katılamadı; 2014'teki utanç verici grup aşaması elenmesi ise modern Dünya Kupası finallerindeki en kötü performansını işaret etti. Şanssızlıkın rol oynadığı inkar edilemez, ancak her nesil oyuncu, en önemli anlarda donup kalarak ya da kulüp performanslarını uluslararası sahneye taşıyamayarak bir şekilde kendilerini hayal kırıklığına uğrattı.

2002'de ise bu ikisinin affedilemez bir birleşimi yaşandı. O yıl, futbolun ikinci kez "eve dönüş" yapması gereken yıldı. Takımı Güney Kore ve Japonya'dan yaralı ve yenilmiş olarak eve döndükten sonra teknik direktör Sven-Goran Eriksson'un duyguları kesinlikle böyleydi.

"Oyunculara her zaman söylediğimiz tek şey, sahip olduğumuz takımla kimseden korkmamamız gerektiği ve biraz şanslı olursak sonuna kadar gidebileceğimizdi," dedi. "Hâlâ bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

Ancak korkmuşlardı. Aslında bu, uluslararası futbol tarihinde bir seçkin takımı felç eden en kötü korku vakalarından biri olabilir. Thomas Tuchel’in bugünkü kadrosu, 24 yıl önce Eriksson’un takımının başaramadığını başarmak istiyorsa, Uzak Doğu’daki o başarısız maceradan çıkarılan derslere kulak vermeli.