Goal.com
CanlıBiletler
Legacy England 2002 GFXGetty/GOAL
James Westwood

Çeviri:

MİRAS: İngiltere’nin ‘bencil kaybedenleri’ 2002’de ikinci Dünya Kupası zaferi için en büyük fırsatlarını nasıl kaçırdı – ve Thomas Tuchel’in çıkarması gereken dersler

Legacy
Dünya Kupası
İngiltere
FEATURES

Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na geri sayım yapan özel haber ve podcast dizisi “Legacy”. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu inceliyoruz. Bu hafta, İngiltere’nin 2002’de zaferi kaçırmasından ne gibi dersler çıkarması gerektiğini ve Thomas Tuchel’in önündeki görevin neden taktiklerle değil, en büyük sahnede sergilenen inanç, kimlik ve cesaretle ilgili olduğunu ele alıyoruz.

İngiltere, 1966'da kendi evinde elde ettiği tarihi başarıdan bu yana Dünya Kupası'nda sürekli hayal kırıklığı yaşadı. Üç Aslanlar, 1986'da çeyrek finalde Arjantin'e ve Diego Maradona'nın "Tanrı'nın Eli"ne yenik düştü; dört yıl sonra ise zorlu bir uzatma mücadelesinin ardından yarı finalde Almanya'ya elenerek turnuvadan ayrıldı. Aynı iki takım, sırasıyla 1998 ve 2010'da 16 turunda İngiltere'yi eledi, Portekiz ise 2006'da çeyrek finalde İngiltere'yi mağlup etti.

2018'de Sir Gareth Southgate yönetiminde İngiltere, beklentileri aşarak son dörde kalarak gerçek bir inanç duygusu geri döndü, ancak 2022'de turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterildikten sonra, Harry Kane'in kariyerindeki en kötü penaltıyla belirlenen çeyrek finalde Fransa'ya 2-1 yenilerek yine hayal kırıklığı yaşattı.

İngiltere, ünlü altın kupayı tekrar kaldırmak için 11 kez şans yakaladı; sadece 1974, 1978 ve 1994'te turnuvaya katılamadı; 2014'teki utanç verici grup aşaması elenmesi ise modern Dünya Kupası finallerindeki en kötü performansını işaret etti. Şanssızlıkın rol oynadığı inkar edilemez, ancak her nesil oyuncu, en önemli anlarda donup kalarak ya da kulüp performanslarını uluslararası sahneye taşıyamayarak bir şekilde kendilerini hayal kırıklığına uğrattı.

2002'de ise bu ikisinin affedilemez bir birleşimi yaşandı. O yıl, futbolun ikinci kez "eve dönüş" yapması gereken yıldı. Takımı Güney Kore ve Japonya'dan yaralı ve yenilmiş olarak eve döndükten sonra teknik direktör Sven-Goran Eriksson'un duyguları kesinlikle böyleydi.

"Oyunculara her zaman söylediğimiz tek şey, sahip olduğumuz takımla kimseden korkmamamız gerektiği ve biraz şanslı olursak sonuna kadar gidebileceğimizdi," dedi. "Hâlâ bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

Ancak korkmuşlardı. Aslında bu, uluslararası futbol tarihinde bir seçkin takımı felç eden en kötü korku vakalarından biri olabilir. Thomas Tuchel’in bugünkü kadrosu, 24 yıl önce Eriksson’un takımının başaramadığını başarmak istiyorsa, Uzak Doğu’daki o başarısız maceradan çıkarılan derslere kulak vermeli.

  • England v Greece 2002 World Cup QualifierHulton Archive

    Heyecan verici eleme

    Eriksson, İngiltere milli takımı tam bir kargaşa içindeyken teknik direktörlük görevini devraldı. Üç Aslanlar, Euro 2000'de grup aşamasında elenmiş, ardından eski Wembley'de oynanan son maçta Almanya'ya 1-0 yenilerek 2002 Dünya Kupası elemelerine başlamıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından, dönemin Futbol Federasyonu (FA) direktörü David Davies, teknik direktör Kevin Keegan'ı bir tuvalet kabinine çekerek istifa etmemesi için ikna etmeye çalıştı, ancak yalvarışları kulak ardı edildi. 

    Keegan'ın "Fikrimi değiştiremezsin" dediği bildirildi. "Ben buradan gidiyorum. Bu işin üstesinden gelemiyorum. Basın karşısına çıkıp bu işin üstesinden gelemediğimi söyleyeceğim. Oyuncuları motive edemiyorum. Bu oyunculardan ihtiyacım olan ekstra performansı alamıyorum." Sözünü tutan sevilen Liverpool ikonu istifa etti ve daha sonra milli takımdaki 20 aylık görev süresini "ruhsuz" olarak nitelendirdi.

    Birçok kişinin gözünde İngiltere dibe vurmuştu ve FA, durumu tersine çevirmek için seri bir galibiyet serisi yakalamış birine ihtiyaç duyulduğuna karar verdi. Böylece, 1999-2000 sezonunda Lazio'yu Serie A şampiyonluğuna taşıyan ve Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görülen Eriksson göreve geldi. Sakin İsveçli, İngiltere tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak atandığında kamuoyunda hâlâ büyük bir şüphe hakimdi, ancak İspanya, Finlandiya, Arnavutluk, Meksika ve Yunanistan'a karşı oynanan hazırlık ve eleme maçlarından oluşan ilk beş maçını kazanarak çoğunu ikna etmeyi başardı.

    Eriksson daha sonra Münih'teki Olympiastadion'da Almanya'yı 5-1 mağlup ederek tarihin en iyi performanslarından birine imza attı; Michael Owen unutulmaz bir hat-trick yaptı. Bu sonuç uluslararası futbol dünyasında şok dalgası yarattı ve İngiltere, dört gün sonra Arnavutluk'u evinde 2-0 mağlup ederek, eleme turlarının son maçında Almanya'nın sonucuna uyması halinde grubunu birinci olarak tamamlayacağını garantiledi.

    Bu görevi başardılar, ancak bu, olması gerektiği gibi basit bir süreçten ziyade, son derece dramatik ve ızdırap verici bir süreçti. Yunanistan, Old Trafford'da Three Lions'ı şaşkına çevirerek 2-1 öne geçti ve bu skoru uzatmaların üçüncü dakikasına kadar korudu. Ancak o anda Manchester United'ın oyuncusu David Beckham, 30 metreden muhteşem bir serbest vuruşla skoru eşitledi. Finlandiya'nın Almanya ile 0-0 berabere kalmasıyla, bu sihirli vuruş İngiltere'nin Asya'da düzenlenecek ilk Dünya Kupası finallerine doğrudan katılmasını garantilemek için yeterli oldu.

    • Reklam
  • David BeckhamGetty Images Sport

    Sakatlıklar ağır basıyor

    Almanya'yı ezici bir skorla mağlup etmenin yarattığı coşku ve Beckham'ın Yunanistan'a attığı, anında efsaneye dönüşen gol, kısa süre sonra yerini endişeye bıraktı; zira İngiltere, 2002 turnuvasında eski düşmanları Arjantin, Eriksson'un memleketi İsveç ve potansiyel baş belası Nijerya ile birlikte korkulan "Ölüm Grubu"na çekildi.

    Durumu daha da kötüleştiren şey, Beckham, Gary Neville ve Steven Gerrard'ın kulüp sezonunun sonunda ciddi sakatlıklar yaşaması ve Eriksson'un uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Nancy Dell'Olio'yu televizyon sunucusu Ulrika Jonsson ile aldatması nedeniyle İngiltere gazetelerinin ön ve arka sayfalarında manşetlere taşınmasıydı.

    Eriksson'un özel hayatının İngiltere'nin hazırlıklarını aksatacağından korkuluyordu ve son kadro seçimi çok sayıda eleştiriye maruz kaldı. Savunmada Jamie Carragher ve Phil Neville yerine Wes Brown ve Danny Mills'i tercih etti, orta sahadan Steve McManaman ve Frank Lampard'ı kadroya almadı ve sadece beş forvet seçti; Andy Cole ise kadroya alınmayınca uluslararası futboldan emekli olduğunu açıkladı.

    Eski Sky Sports yorumcusu ve İskoçya milli takım oyuncusu Andy Gray, BBC Radio Five Live'da "Gollerin nereden geleceği konusunda büyük bir endişe var" dedi. "Michael Owen formda değilse, yedeği kim olacak? Michael yapamazsa kim yapacak?"

    Eriksson'un sekiz savunma oyuncusuyla çok temkinli oynadığı düşünülüyordu, ancak Nisan ayı başında Manchester United'ın Deportivo La Coruna'yı yendiği Şampiyonlar Ligi maçında ayağını kıran ve altı ila sekiz haftalık bir iyileşme süresi verilen Beckham'ı kadroya dahil ederek büyük bir risk aldı.

    Kaptanın rehabilitasyonu ve "metatarsal" kelimesinin anlamı, büyük maçın başlangıcına kadar ve sonrasında taraftarlar ve medya tarafından mercek altına alındı. Ancak Gary Neville ve Gerrard ağrılarına rağmen oynayamadı ve Gerrard'ın yerine geçen Danny Murphy de İngiltere'nin açılış maçından sadece sekiz gün önce ayağını kırdı, bunun üzerine West Ham'dan Trevor Sinclair onun yerini doldurmak üzere kadroya çağrıldı. Kieron Dyer ve Nicky Butt da sakatlıklarla boğuşuyordu, bu da bazı uzmanların turnuvanın daha başlamadan bittiğini iddia etmesine neden oldu.

  • Michael Owen of EnglandGetty Images Sport

    Son anda kurtuldu

    Yine de Eriksson’un elinde yetenekli oyuncular eksik değildi. David Seaman, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Scholes, Owen Hargreaves ve Teddy Sheringham, Beckham ve Gary Neville’in yanında herkesin bildiği isimler listesini tamamlarken, Owen, Rio Ferdinand ve Ashley Cole ise İngiltere’nin genç yeteneklerini temsil ediyordu.

    İlk maç, vasat bir İsveç takımıyla oynanan karşılaşma, Three Lions'a hafife alınan güçlerini gösterme fırsatı sundu. Ne yazık ki, bu fırsatı değerlendiremediler. Yarı formda olan ve kendine özgü sarı mohawk saç stilini sergileyen Beckham, ilk 25 dakika içinde Campbell'ın kafasıyla Eriksson'un takımını öne geçiren nokta atışı bir korner vuruşuyla ilk 11'de yer almasının haklı olduğunu kanıtladı. Ancak bundan sonra baskıyı sürdürmek yerine, İngiltere geri çekildi ve rakibin baskısına kapı açtı.

    Niclas Alexandersson, Mills'in berbat bir top uzaklaştırmasından yararlanarak beraberlik golünü attı ve İsveç, ikinci yarının geri kalanında maçı domine etti; Teddy Lucic ve Henrik Larsson, galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı. İngiltere 1-1'lik beraberliği korudu, ancak bu şanslı bir kurtuluştu ve soyunma odasındaki hava kasvetliydi; bunun en önemli nedeni, Arjantin'in aynı gün erken saatlerde Nijerya'yı 1-0 yenmiş olmasıydı.

    Ancak Eriksson cesaretini kaybetmedi: "1-0 önde olup sonra berabere kaldığınızda, sanki kaybetmişsiniz gibi hissedersiniz. Böyle hissetmemelisiniz ama maçtan sonra soyunma odasındaki hava böyleydi, bu yüzden onlara 'burada cenaze töreninde değiliz' dedim. Dünya Kupası'na daha yeni başladık ve elbette hala turu geçebiliriz. Her şey hala mümkün çünkü puanlar çok yakın."

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    İntikam

    Beklenildiği gibi, İngiltere Arjantin'le oynadığı ikinci maçta güçlü bir tepki gösterdi, ancak Eriksson'un moral verici sözlerinin bununla pek bir ilgisi yoktu. Fransa'da Arjantin'e karşı yaşadıkları acı penaltı atışlarından dört yıl sonra, intikam arzusu takımı ateşlemişti – özellikle de ikinci yarının başlarında skor 2-2 iken Diego Simeone'ye tekme attığı için oyundan atılan Beckham'ı.

    Japonya'daki Sapporo Dome'da maçın başından itibaren İngiltere'nin oyununda, ne yazık ki Eriksson döneminde bir daha asla tekrarlanmayacak bir şiddet vardı. Üç Aslanlar, heyecan verici bir ilk yarıda Arjantin'i hem mücadelede hem de oyunda geride bıraktı ve Owen, ceza sahasının hemen içinde Mauricio Pochettino'dan akıllıca bir faul kopardığında öne geçti.

    Beckham topu aldı ve hayal edilebilecek en zorlu durumda tüm korkularıyla yüzleşti. Pes etmek kolay olabilirdi, ancak Yunanistan'la oynanan eleme maçında yaptığı gibi, dirençli orta saha oyuncusu derin bir nefes aldı ve tamamen tekniğine odaklandı, Arjantin kalecisi Pablo Cavallero'nun göz açıp kapayıncaya kadar kaçırdığı kadar hızlı bir şutla topu ağların ortasına gönderdi.

    Bu, Beckham için büyük bir rahatlama anıydı ve İngiltere'nin bu Dünya Kupası'nda bir güç olarak ortaya çıktığını gösterdi. Arjantin ikinci yarıda rakibine tüm gücüyle yüklendi ancak bir yol bulamadı; Ferdinand ve Campbell, bir dizi kritik blok, top kesme ve müdahaleyle takımın kırılmaz ruhunu en iyi şekilde temsil etti. İngiltere, arzuladığı galibiyeti ve intikamı aldı; İsveç'in Nijerya'yı 2-1 yendiği haberi geldiğinde, grup son maçında bir beraberliğin bile son 16'ya kalmalarını garantileyeceğini anladılar.

  • English players defender Trevor Sinclair (L) and fAFP

    Çıkmazın ardından ustalık dersi

    İngiltere, Nijerya ile 0-0 berabere kalarak ihtiyaç duyduğu puanı aldı, ancak İsveç'in Arjantin ile 1-1 berabere kalması nedeniyle grup birinciliğini kaçırdı. Daha da endişe verici olan ise, oyuncuların yorucu sıcağın etkisiyle sergilediği halsiz performans ve son üçte bir sahada gol bulma konusunda gösterdiği yetersizlikti.

    Senegal ile (kağıt üzerinde) daha avantajlı bir eşleşme yerine, Danimarka artık İngiltere'nin çeyrek finale yükselmesinin önündeki engel haline gelmişti. Danimarkalılar, Senegal'in önünde A Grubu'nu lider tamamlamış, Uruguay'ı yenerek büyük bir sürpriz yaratmış ve şampiyon Fransa'yı tahtından indirerek toplamda beş gol atmıştı.

    Niigata'daki Big Swan Stadyumu'nda zor bir gece bekleniyordu ve taraftarlar gergindi. Ancak endişelenmelerine gerek yoktu. İngiltere maça hızlı başladı ve sadece beş dakika içinde Danimarka savunmasını aştı; Beckham bir kez daha kornerden asist yaptı ve Ferdinand arka direkte kafayla golü attı (rakip kaleci Thomas Sorensen'in feci hatası da buna yardımcı oldu).

    Owen, kendine özgü golcü vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi, ardından Emile Heskey, Beckham'ın bir başka iyi pasının ardından devre bitmeden İngiltere'nin üçüncü golünü attı. Akıcı paslaşmalar ve agresif presle karakterize edilen, neredeyse kusursuz bir ilk yarıydı.

    Eriksson'un adamları ikinci 45 dakikada 3-0'lık bir galibiyet elde ederek, son 16 turunda çok daha az etkileyici bir performans sergileyen Brezilya ile çeyrek finalde büyük bir karşılaşmaya hazırlandı. Belçika, Selecao'ya karşı 2-0 mağlup oldu, ancak maçı kazanmak için yeterli sayıda fırsat yarattı ve karşılaşmanın büyük bir bölümünde orta sahayı kontrol etti. İngiltere, dört kez şampiyon olan Brezilya'nın aynı hataları tekrarlaması halinde ona bedelini ödetecek güce sahipti. Brezilya efsanesi Pele bile BBC Sport'a "İngiltere soğukkanlılığını ve disiplinini koruyabilirse maçı kazanır" dedi.

  • Sven Goran Eriksson of EnglandGetty Images Sport

    Acemi hataları

    İngiltere ile Brezilya arasındaki karşılaşma, öğleden sonra ortasında, Yokohama Stadyumu'nda 28 °C'lik kavurucu sıcaklık ve yüzde 57 nem oranı altında başladı. Bu koşullar Luis Felipe Scolari'nin takımının lehineydi ve maçın başlarında Brezilya'nın oyununda bu durum açıkça görülüyordu; Brezilya, İngiltere'yi büyük ölçüde kendi sahasına hapsetti ve topu kendinden emin bir şekilde dolaştırdı.

    Ancak, devasa Campbell'ın savunmada tonu belirlemesiyle İngiltere, Selecao'nun ünlü hücumunu bastırmayı başardı ve kontrataklarda tehlikeli göründü. 23. dakikada, böyle bir kontra atakta Heskey, Owen'a doğru derin bir pas attı. Pas biraz isabetsizdi ve Lucio'nun müdahale etmesi gerekirdi, ancak Brezilya'nın stoperinin kötü ilk dokunuşu topu doğrudan Owen'ın önüne düşürdü; Owen bir dokunuş yaptıktan sonra topu ustaca uzak köşeye gönderdi.

    Brezilya şok olmuştu ve birdenbire Pele'nin maç öncesi tahmini gerçekçi gelmeye başladı. Ancak İngiltere, ilk maçta İsveç'e karşı yaptığı gibi geri çekilmek yerine atağa geçmeliydi. Güney Amerikalılar yaralanmıştı ve yenilebilir durumdaydı.

    Ne yazık ki, bu Eriksson'un tarzı değildi. Takımına derinlerde kalıp devreye kadar skoru korumalarını söyledi, bu da Brezilya'nın hızla güvenini geri kazanmasına olanak sağladı. Maçın bitmesine saniyeler kala kaçınılmaz olan gerçekleşti.

    Eşitliği getiren golün öncesinde bir dizi acemi hatası yaşandı. Beckham, zayıf ayağına darbe alacağının farkında olduğu için Roberto Carlos ile girdiği mücadeleden çekildi. Ardından Roque Junior, Scholes'un alması gereken bir pası orta sahaya attı, ancak top Kleberson tarafından ayağından alındı ve Ronaldinho'nun atağa çıkmasına yol açtı.

    Gülümseyen maestro, pozisyonunu kaybeden ve Campbell'ı savunmasız bırakan Cole'u hızlı bir adımla geçtikten sonra, topu Rivaldo'ya bıraktı ve Rivaldo, Seaman'ın yetişemeyeceği kadar hızlı bir ilk vuruşla golü attı. İngiltere, anlaşılmaz bir şekilde Brezilya'ya maça geri dönme fırsatı verdi ve sonuçta Eriksson'un bir B planı olmadığı ortaya çıktı.

  • TOPSHOT-WC2002-ENG-BRA-SEAMAN-BECKHAMAFP

    Aşağılanmış

    Southgate’e göre, İsveçli teknik direktör devre arası konuşmasıyla da oyuncuları motive edemedi. Maçta yedek kulübesinden çıkamayan savunma oyuncusu, yıllar sonra maçı geriye dönüp değerlendirirken şöyle dedi: “Winston Churchill’i bekliyorduk, ama karşımıza Iain Duncan Smith çıktı.”

    Nitekim Eriksson, devre arasında kadroda herhangi bir değişiklik yapmadı ve pragmatik 4-4-2 sistemine sadık kaldı. İngiltere ikinci yarıya ekstra bir aciliyetle çıkmadı ve Brezilya oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. İkinci yarı başladıktan beş dakika sonra Brezilya öne geçti.

    Bu kez, golün tek sorumlusu bir kişiydi. Brezilya, sağ kanatta kaleye yaklaşık 42 metre mesafeden bir serbest vuruş kazandığında, ortada pek bir tehlike yok gibi görünüyordu. Ancak top Ronaldinho'nun ayağından çıkar çıkmaz, Seaman panik moduna geçti.

    Bu, ceza sahasına atılan bir lob değil, bir şut oldu ve İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi topun uçuşunu tamamen yanlış değerlendirdi. Seaman kolunu bile uzatamadan top başının üzerinden geçip iç ağlara gitti ve Seaman topu nihayet yakaladığında Ronaldinho, sahayı çevreleyen atletizm pistine koşarak takım arkadaşlarıyla dans etmeye başlamıştı.

    "Cafu, Seaman'ın çizgisinin gerisinde oynadığını ve onunla kale arasında genellikle boşluk olduğunu bana belirtmişti," dedi Ronaldinho daha sonra Brezilya'nın tecrübeli kaptanına atıfta bulunarak. "Onun tavsiyesini dinledim ve onu şaşırtıp gol atmak için o boşluğu aradım. Topu kafasının üzerinden geçirmeyi denedim ve şanslıydım."

    Seaman tamamen küçük düşmüştü ve İngiltere oyuncuları morallerini kaybetmişti. Maçın bitmesine hâlâ 40 dakika vardı, ancak Brezilya zihinsel savaşı çoktan kazanmıştı. Ronaldinho, 60. dakikada Mills'e yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görse de, maçın gidişatında gerçek bir değişiklik olmadı; Selecao top hakimiyetini sürdürürken, İngiltere kolayca bertaraf edilebilen çaresiz bir uzun top stratejisine başvurdu.

    Maçın bitiş düdüğü, Brezilya kalesine yapılan son dakikalardaki kuşatmayı durdurmadı; sadece İngiltere'yi bu ızdıraptan kurtardı.

  • A dejected David Beckham of EnglandGetty Images Sport

    İnanç eksikliği

    İngiltere'nin sıcaktan ve sakatlıklardan olumsuz etkilendiği doğru olsa da, Güney Kore ve Japonya'daki başarısızlıklarının asıl nedeni hırs eksikliğiydi. Eriksson fazlasıyla temkinliydi ve işler zorlaştığında pek çok yıldız oyuncu ortada yoktu.

    Brezilya özel bir şey yapmak zorunda değildi, sadece daha çok istiyordu. Bu büyük zihniyet farkı, belki de Owen'ın final sonucuna verdiği omuz silkme tepkisiyle en iyi şekilde özetlenebilir: "Brezilya iyi bir takım, bu yüzden bizi eleyen takımın kim olduğu konusunda kabullenmesi o kadar da zor değil."

    Selecao, sürpriz bir performans sergileyen Türkiye'yi ve finale ulaşmak için üst üste üç 1-0 galibiyet alan, beklentilerin altında kalan Almanya'yı eleyerek kupayı kaldırdı. İngiltere, Brezilya'yı geçseydi turnuvayı kazanabilirdi, ancak oyuncular bunu gerçekten başarabileceklerine inanmıyorlardı. Bu durum, Brezilyalı teknik direktörün Portekiz'in başına geçmesinden sonra Scolari'ye karşı iki çeyrek final yenilgisi daha alan Eriksson yönetiminde sürekli tekrarlanan bir tema haline geldi.

    İngiltere, Euro 2004'te Portekiz ile oynadığı çeyrek final maçında erken öne geçmesine rağmen bu avantajı koruyamadı ve uzatmaların ardından 2-2 berabere kalarak penaltılarda mağlup oldu. Scolari'nin takımı, iki yıl sonra Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da aynı şeyi tekrarladı ve bu durum, Eriksson'un ayrılmasından uzun süre sonra bile aklından çıkmadı.

    "Finale kalmalıydık," demişti merhum İsveçli teknik adam 2018'de. "O dönemde bizden daha iyi bir takım olduğunu sanmıyorum. Hala da daha iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimse."

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Önümüzde net bir görev var

    Uzun zamandır Eriksson'un İngiltere'nin 'Altın Kuşağı'nı heba ettiği öne sürülüyordu, ancak eski oyuncularından birkaçı bu efsaneyi çürütmüştü. En son Gerrard, Ekim ayı başında "Rio Ferdinand Presents" podcast'inde verdiği röportajda şunları söyledi: "Hepimiz bencil ve başarısızdık. Bunun sebebi İngiltere'deki kültürdü. Aramızda dostluk ya da bağ yoktu. Bir takım değildik. Hiçbir aşamada gerçekten iyi, güçlü bir takım olamadık."

    Takımdaki zihniyet sorunları Eriksson'un ayrılmasından sonra da devam etti; Steve McClaren, Fabio Capello ve Roy Hodgson bu zehirli kültürü düzeltemedi. Southgate, takım kimyasını ve sürekliliği geliştirmeye odaklanan kulüp benzeri bir atmosfer yaratarak İngiltere'yi gerçek bir bütün haline getiren ilk kişi oldu.

    Ancak Southgate'in 2018 ile 2024 arasında kaydettiği tüm ilerlemeye rağmen, İngiltere sonunda elinde hiçbir şey yoktu ve en önemli maçlardaki performansları ile 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı alınan yenilgi arasında pek çok benzerlik vardı.

    Hırvatistan ve İtalya, sırasıyla 2018 Dünya Kupası yarı finalinde ve 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde geriye düşmelerine rağmen İngiltere'yi mağlup etti. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın final maçında ise Üç Aslanlar, 73. dakikada Cole Palmer'ın golüyle İspanya'ya karşı skoru eşitledi, ancak yine pes ederek 2-1 mağlup oldu.

    Gerçek bir özgüven eksikliği olduğu sürece, İngiltere başarısız olmaya devam edecektir. Güney Kore ve Japonya'da bunu kabullenmek özellikle zordu, çünkü Eriksson'un elinde kazanma şansı vardı. Tuchel'in gelecek yaz benzer yeteneklere sahip bir kadroyla yapacağı en önemli iş, oyuncularına en büyük sahneye ait olduklarınıhissettirmek ve çekingenliklerini tamamen ortadan kaldırmaktır. Ancak o zaman İngiltere nihayet beklenen başarıyı elde edebilir.

Hazırlık Maçları
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Yeni Zelanda crest
Yeni Zelanda
NZL