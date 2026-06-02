MİRAS: Fas'ın Dünya Kupası serüveni – Meksika çöllerinden Katar'daki zafere

Arap topraklarında ilk kez düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, Fas’ın genç teknik direktörü Walid Regragui, turnuvaya sadece üç ay kala görevi devraldı. Herkes bunun imkansız bir görev olduğunu söylüyordu; böylesine büyük bir işi başarmak için çok az zamanı vardı. Ancak Regragui oyuncularına şöyle dedi: “Dünya Kupası’nı kazanabileceğimize inanmayan kimse Katar’a gelmesin.”
Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ve Noussair Mazraoui gibi Avrupa futbolunun yıldızlarını bir araya getirdi ve onları Muhammed VI Akademisi'nden gelen genç yeteneklerle birleştirdi. Tek takım, tek yürek.
2018'in finalistlerinden Hırvatistan, dünya ikincisi Belçika ve yeniden yükselişe geçen Kanada ile birlikte F Grubu'na yerleştirilen Fas'ın büyük bir etki yaratmasını bekleyen çok az kişi vardı. İlk maçlarında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmaları da bunu doğruladı.
Ardından Belçika'yı 2-0 yenerek mucize başladı. Arap dünyası sevinç çığlıklarıyla coştu. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Ürdün'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde herkes Fas'ı destekledi. Bunu Kanada'yı 2-1 yenerek pekiştirdiler ve tıpkı 1986'daki gibi grubu birincilikle tamamladılar. Ancak bu kez Atlas Aslanları durmak niyetinde değildi.
Son 16 turunda, grup aşamasında Kosta Rika'ya 7 gol atan 2010 Dünya Şampiyonu güçlü İspanya ile karşılaştılar. Ancak Fas 120 dakika boyunca mücadele ederek 0-0 berabere kaldı. Ardından penaltılar geldi; Pablo Sarabia direğe çarptı, Fas'ın olağanüstü kalecisi Yassine Bounou ise Carlos Soler ve Sergio Busquets'in penaltılarını kurtararak efsane oldu. İspanya tek bir penaltı golü bile atamadı ve Hakimi, cüretkar bir Panenka vuruşuyla zaferi garantiledi.
Fas: Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşan ilk Arap ülkesi. Kahire'den Beyrut'a, Riyad'dan Amman'a kadar tüm Arap dünyası kutladı, milyonlarca insan sokakları doldurdu. Burj Khalifa, birlik, gurur ve paylaşılan zaferin bir göstergesi olarak Fas'ın renkleriyle aydınlatıldı.
Sırada Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i vardı, ancak Fas korkmuyordu. Regragui oyuncularına şöyle dedi: "Siz onlardan daha az değilsiniz, onlardan daha iyisiniz. Gidin ve bunu kanıtlayın."
42. dakikada Youssef En-Nesyri havaya yükseldi ve muhteşem bir kafa vuruşuyla golü attı. Bu, Afrika'nın ilk Dünya Kupası yarı finalisti olmasıyla birlikte bir başka tarihi zafer için yeterli oldu.
Maçın ardından kanat oyuncusu Sofiane Boufal, sahada annesiyle dans etti; bu an, sporu aşan saf insanlık, sevgi ve gururun bir göstergesiydi. Fas, sakatlıkların etkisiyle yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenilmiş olabilir, ancak dünya onlara saygı gösterirken onlar başları dik bir şekilde sahadan ayrıldılar.