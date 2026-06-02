MİRAS: Fas'ın Dünya Kupası serüveni – Meksika çöllerinden Katar'daki zafere

Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na geri sayım yapan podcast ve özel dizi serisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikâyeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu hafta, Fas’ın kimliğini şekillendiren maçları, bir ulusun umudunu sırtlayan teknik direktörleri ve oyuncuları, ve bir ülke birlikte hayal kurmaya karar verdiğinde hiçbir şeyin imkânsız olmadığını kanıtlayan anı yeniden ele alıyoruz.

Bu, teslim olmayı hiç bilmeyen aslanların, Fas bayrağını dünyanın en ücra köşelerine taşıyan ve tüm dünyaya ülkelerinin adını hatırlatan adamların hikâyesidir. Bu hikâye 1970’te Meksika çöllerinde başladı ve yarım asırdan fazla bir süre sonra Katar semalarına yükseldi.

Futbol sadece bir oyun değildir; hayatın aynasıdır. Hayallerdir, hırslardır ve bütün bir ulusun gururudur. Fas, tarihte Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Arap takımı oldu, ancak hikayeleri bunun çok ötesine uzanıyor; beş Dünya Kupası boyunca, her biri Fas tarihine yeni bir sayfa yazdı, her biri Atlas Aslanları'nın her bir taraftarının kalbinde bir iz ya da bir gülümseme bıraktı.

    Tohumu ekme

    1970 yılında, daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı: Fas, 1966 turnuvasının boykotunun ardından kıtanın tek temsilcisi olarak resmi eleme maçları yoluyla Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk Afrika takımı oldu.

    Fas'ın dünya sahnesindeki ilk görünümünde, deneyimsizliği barizdi ve Batı Almanya'ya 2-1, Peru'ya ise 3-0 yenildi. Avrupa gazeteleri, "Fas rekabet etmek için değil, katılmak için geldi" diye yazdı, ancak takım onurunu korudu.

    Bulgaristan ile oynanan son maçta Maouhoub Ghazouani, 1-1'lik beraberliği sağlayan muhteşem bir gol attı. Faslı oyuncular sahada dans etti; Fas, Dünya Kupası'nda puan kazanan ilk Afrika takımı olmuştu.

    Tribünlerde sadece birkaç bin Faslı vardı, ancak sesleri stadyumu doldurdu. Bu sırada milyonlarca kişi ise ülkede sokaklarda kutlama yapıyordu. Fas o gün Afrika'nın umudunun tohumlarını ekti ve dünyaya kendilerini bir daha asla küçümsememesi gerektiğini gösterdi.

    Bir açıklama yapmak

    On altı uzun yıl süren bekleyiş, hayaller ve umut. Ve 1986’da kader, sanki geride bıraktıklarını geri almalarını istemişçesine, Fas’ı bir kez daha Meksika’ya getirdi.

    Takımın Brezilyalı teknik direktörü Jose Faria, İslam'ı benimsedi ve "Mahdi Faria" oldu; hatta Kral II. Hasan ona Fas vatandaşlığı bile verdi.

    Fas, İngiltere, Polonya ve Portekiz ile zorlu bir gruba düştü ve Avrupa medyası turnuva ön izlemelerinde Kuzey Afrikalıları tamamen görmezden geldi. Bu arada lüks oteller "büyük takımlar" için ayrılmıştı, Fas ise mütevazı konaklama yerlerine yerleştirildi. Ancak onlar aşağılanmaya izin vermediler ve bunu motivasyon kaynağı olarak kullandılar.

    Fas'ın Polonya ile oynadığı ilk maç 0-0 sona erdi. Bir Afrika takımı nasıl olur da Avrupalıları durdurabilirdi?! Dünya şok olmuştu. Ardından İngiltere ile oynanan bir başka 0-0'lık maç geldi; Fas'ın kalecisi Badou Zaki - kısa süre sonra Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilecek olan - Üç Aslan'ı püskürtmede çelikten bir duvar gibiydi.

    İspanyol basını, çok az gol atıldığı için bu gruba "Uyku Grubu" adını taktı. Ancak son maçta Atlas Aslanları uyandı. Maçtan önce İngiltere'yi yenmiş ve Fas'la alay etmiş olan Portekiz, bölünmüş bir takımdı ve primler konusunda tartışıyordu. Buna karşılık Fas, birleşmiş, hırslı ve gururluydu.

    19. dakikada Abderrazak Khairi gol attı. Ardından, sekiz dakika sonra aynı başarıyı tekrarladı. 62. dakikada Krimau üçüncü golü attı. 3-1! Fas, ilk kez bir Dünya Kupası maçında üç gol attı ve grubu birinci olarak tamamlayarak, son 16'ya kalan ilk Afrika takımı oldu. Fas sevinç çığlıklarına boğuldu. İnsanlar dans etti, şarkı söyledi ve sevinç gözyaşları döktü.

    Sırada dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Batı Almanya vardı ve Fas 85 dakika boyunca elinden gelen her şeyi yaptı. Zaki imkansız kurtarışlar yaparken Aziz Bouderbala neredeyse gol atıyordu. Ardından, maçın bitimine beş dakika kala Lothar Matthaus bir serbest vuruşla golü attı ve Fas'ın rüyası sona erdi.

    Maçın bitiminde, stadyumdaki taraftarlar, Almanya'yı destekleyenler de dahil olmak üzere, ayağa kalkarak Fas'ı alkışladı. Fas, dünyanın saygısını kazanmıştı. Londra'daki The Times gazetesi, "Fas, Afrika futbolunun çehresini değiştirdi" diye yazdı. Bir gol farkla kaybetmiş olsalar da, asla yenilmediler.

    Acı bir veda

    12 yıllık bir aradan sonra Fas, 1998 yılında Dünya Kupası'na geri döndü; turnuva, çok sayıda Faslı göçmenin yaşadığı bir ülke olan Fransa'da düzenleniyordu. Fas'ın teknik direktörü Fransız Henri Michel'di, ancak takım, son şampiyon Brezilya'nın yanı sıra Norveç ve İskoçya'nın da yer aldığı zorlu bir gruba düştü.

    Atlas Aslanları, Abdeljalil Hadda ve Salaheddine Bassir'in muhteşem golleri sayesinde Norveç ile 2-2 berabere kaldı, ancak çok güçlü olan Brezilya takımına 3-0 yenildi.

    Ardından İskoçya ile oynanan son maç geldi ve Fas, cesaret ve hırsla oynayarak 3-0 kazandı. Bassir iki gol atarken, Hadda üçüncü golü attı; Faslı taraftarlar tribünleri doldurmuş, bayrak sallıyor ve gururla şarkı söylüyorlardı.

    Fas, eleme turlarına yükseldiğinden emindi, ancak kader başka planlar yapmıştı. Aynı anda Marsilya'da Norveç, Brezilya ile oynuyordu ve Fas Saint-Etienne'de kutlamalara başlamışken, 83. dakikada Norveç skoru eşitledi. Ardından, beş dakika sonra Atlas Aslanları için felaket yaşandı; Norveç'e çok hafif bir penaltı verildi ve onlar da golü attı. 2-1; Fas elendi.

    Faslı oyuncular, grubun diğer maçında neler olup bittiğinden habersiz, İskoçlarla mutlu bir şekilde formalarını değiştiriyorlardı. Haber sonunda onlara ulaştığında, teknik direktör Michel öfkeyle yedek kulübesine tekme attı. Oyuncular, taraftarlar ve tüm ülke gözyaşlarına boğuldu.

    Fas beş gol atmış olmasına rağmen, başka bir maçta verilen tartışmalı bir penaltı nedeniyle elendi. Brezilya'nın orta saha oyuncusu Leonardo şöyle dedi: "Fas için üzülüyorum. Çok güzel futbol oynadılar. Bu çok üzücü."

    Evet, bu acımasız bir durumdu, ancak Fas gururla ülkesine döndü. Kral II. Hasan takımı karşıladı ve teknik direktör Michel'e talep ettiği Fas vatandaşlığını verdi.

    Çölden çıkmak

    Ardından, 20 yıl boyunca Fas Dünya Kupası'ndan kayboldu. Bütün bir nesil, milli takımını dünya sahnesinde hiç görmeden büyüdü.

    Dört yılda bir Faslılar başkalarının maçlarını izliyor, bazen Arap veya Afrika takımlarını destekliyorlardı, ancak kalpleri her zaman kendi takımları için acıyordu. Bazıları umudunu kaybetmeye başladı.

    Sonra 2018 geldi, Rusya'da. Yirmi yıl sonra Fas geri döndü ve umut yeniden canlandı. İran, Portekiz ve İspanya'ya karşı cesurca mücadele ettiler, ancak üç maçı da tek bir gol farkla kaybettiler. Çok yakındılar, ama yine de yetmedi.

    Ancak kader, daha büyük bir şey saklıyordu. Arabistan çölünde, Katar'da, Fas tarih yazmak üzereydi...


    Mucize

    Arap topraklarında ilk kez düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, Fas’ın genç teknik direktörü Walid Regragui, turnuvaya sadece üç ay kala görevi devraldı. Herkes bunun imkansız bir görev olduğunu söylüyordu; böylesine büyük bir işi başarmak için çok az zamanı vardı. Ancak Regragui oyuncularına şöyle dedi: “Dünya Kupası’nı kazanabileceğimize inanmayan kimse Katar’a gelmesin.”

    Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ve Noussair Mazraoui gibi Avrupa futbolunun yıldızlarını bir araya getirdi ve onları Muhammed VI Akademisi'nden gelen genç yeteneklerle birleştirdi. Tek takım, tek yürek.

    2018'in finalistlerinden Hırvatistan, dünya ikincisi Belçika ve yeniden yükselişe geçen Kanada ile birlikte F Grubu'na yerleştirilen Fas'ın büyük bir etki yaratmasını bekleyen çok az kişi vardı. İlk maçlarında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmaları da bunu doğruladı.

    Ardından Belçika'yı 2-0 yenerek mucize başladı. Arap dünyası sevinç çığlıklarıyla coştu. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Ürdün'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde herkes Fas'ı destekledi. Bunu Kanada'yı 2-1 yenerek pekiştirdiler ve tıpkı 1986'daki gibi grubu birincilikle tamamladılar. Ancak bu kez Atlas Aslanları durmak niyetinde değildi.

    Son 16 turunda, grup aşamasında Kosta Rika'ya 7 gol atan 2010 Dünya Şampiyonu güçlü İspanya ile karşılaştılar. Ancak Fas 120 dakika boyunca mücadele ederek 0-0 berabere kaldı. Ardından penaltılar geldi; Pablo Sarabia direğe çarptı, Fas'ın olağanüstü kalecisi Yassine Bounou ise Carlos Soler ve Sergio Busquets'in penaltılarını kurtararak efsane oldu. İspanya tek bir penaltı golü bile atamadı ve Hakimi, cüretkar bir Panenka vuruşuyla zaferi garantiledi.

    Fas: Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşan ilk Arap ülkesi. Kahire'den Beyrut'a, Riyad'dan Amman'a kadar tüm Arap dünyası kutladı, milyonlarca insan sokakları doldurdu. Burj Khalifa, birlik, gurur ve paylaşılan zaferin bir göstergesi olarak Fas'ın renkleriyle aydınlatıldı.

    Sırada Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i vardı, ancak Fas korkmuyordu. Regragui oyuncularına şöyle dedi: "Siz onlardan daha az değilsiniz, onlardan daha iyisiniz. Gidin ve bunu kanıtlayın."

    42. dakikada Youssef En-Nesyri havaya yükseldi ve muhteşem bir kafa vuruşuyla golü attı. Bu, Afrika'nın ilk Dünya Kupası yarı finalisti olmasıyla birlikte bir başka tarihi zafer için yeterli oldu.

    Maçın ardından kanat oyuncusu Sofiane Boufal, sahada annesiyle dans etti; bu an, sporu aşan saf insanlık, sevgi ve gururun bir göstergesiydi. Fas, sakatlıkların etkisiyle yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenilmiş olabilir, ancak dünya onlara saygı gösterirken onlar başları dik bir şekilde sahadan ayrıldılar.

    Sonsuz miras

    1970’de Meksika’nın çöllerinden 2022’de Katar’ın kumlarına, Afrika’nın Dünya Kupası’na ilk katılımından kıtanın ilk yarı finaline kadar Fas, dünya sahnesinde hiçbir zaman sıradan bir katılımcı olmadı.

    Atlas Aslanları, hayallerin asla ölmediğini öğrendi; gerçekleşmeleri için 36 yıl beklemek zorunda kalsalar bile. İnandıklarında küçüklerin de güçlüleri yenebileceğini öğrendi. Yenilginin son olmadığını öğrendi; bir maçı kaybedebilir ya da turnuvadan elenebilir, ama Fas asla pes etmez.

    2026'da tekrar sahaya çıkacaklar ve tarihe yeni bir sayfa yazmaya hazırlar.

