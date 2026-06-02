MİRAS: Fas'ın Dünya Kupası serüveni – Meksika çöllerinden Katar'daki zafere

On altı uzun yıl süren bekleyiş, hayaller ve umut. Ve 1986’da kader, sanki geride bıraktıklarını geri almalarını istemişçesine, Fas’ı bir kez daha Meksika’ya getirdi.

Takımın Brezilyalı teknik direktörü Jose Faria, İslam'ı benimsedi ve "Mahdi Faria" oldu; hatta Kral II. Hasan ona Fas vatandaşlığı bile verdi.

Fas, İngiltere, Polonya ve Portekiz ile zorlu bir gruba düştü ve Avrupa medyası turnuva ön izlemelerinde Kuzey Afrikalıları tamamen görmezden geldi. Bu arada lüks oteller "büyük takımlar" için ayrılmıştı, Fas ise mütevazı konaklama yerlerine yerleştirildi. Ancak onlar aşağılanmaya izin vermediler ve bunu motivasyon kaynağı olarak kullandılar.

Fas'ın Polonya ile oynadığı ilk maç 0-0 sona erdi. Bir Afrika takımı nasıl olur da Avrupalıları durdurabilirdi?! Dünya şok olmuştu. Ardından İngiltere ile oynanan bir başka 0-0'lık maç geldi; Fas'ın kalecisi Badou Zaki - kısa süre sonra Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilecek olan - Üç Aslan'ı püskürtmede çelikten bir duvar gibiydi.

İspanyol basını, çok az gol atıldığı için bu gruba "Uyku Grubu" adını taktı. Ancak son maçta Atlas Aslanları uyandı. Maçtan önce İngiltere'yi yenmiş ve Fas'la alay etmiş olan Portekiz, bölünmüş bir takımdı ve primler konusunda tartışıyordu. Buna karşılık Fas, birleşmiş, hırslı ve gururluydu.

19. dakikada Abderrazak Khairi gol attı. Ardından, sekiz dakika sonra aynı başarıyı tekrarladı. 62. dakikada Krimau üçüncü golü attı. 3-1! Fas, ilk kez bir Dünya Kupası maçında üç gol attı ve grubu birinci olarak tamamlayarak, son 16'ya kalan ilk Afrika takımı oldu. Fas sevinç çığlıklarına boğuldu. İnsanlar dans etti, şarkı söyledi ve sevinç gözyaşları döktü.

Sırada dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Batı Almanya vardı ve Fas 85 dakika boyunca elinden gelen her şeyi yaptı. Zaki imkansız kurtarışlar yaparken Aziz Bouderbala neredeyse gol atıyordu. Ardından, maçın bitimine beş dakika kala Lothar Matthaus bir serbest vuruşla golü attı ve Fas'ın rüyası sona erdi.

Maçın bitiminde, stadyumdaki taraftarlar, Almanya'yı destekleyenler de dahil olmak üzere, ayağa kalkarak Fas'ı alkışladı. Fas, dünyanın saygısını kazanmıştı. Londra'daki The Times gazetesi, "Fas, Afrika futbolunun çehresini değiştirdi" diye yazdı. Bir gol farkla kaybetmiş olsalar da, asla yenilmediler.