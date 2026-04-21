MİRAS: David Beckham, MLS’yi nasıl meşrulaştırdı ve ABD futbolunu sonsuza dek nasıl değiştirdi

"Yarı film yıldızı olmak için Hollywood'a gidiyor" demişlerdi. En azından Real Madrid başkanı Ramón Calderón, David Beckham'ın 2007 Ocak ayında kulüpten ayrılışını açıklarken bu sözleri sarf etmişti. İngiltere milli takım kaptanının Bernabéu'daki geleceği aylardır belirsizdi. Fabio Capello'nun gözünden düşen Beckham istikrarlı bir performans sergileyemiyordu ve ayrılığı aylardır beklenen bir gelişmeydi.

Calderon da haklıydı. Beckham'ın Los Angeles'a gelip LA Galaxy ile beş yıllık bir sözleşme imzalaması, göz alıcı bir olaydı. Yıllardır futbol hayatına damgasını vuran ünlü kültürü hiçbir zaman atlatamamıştı ve Galaxy'ye katılarak bunu kucakladı. İspanya'daki eleştirmenlerin uzun süredir onu eleştirmek için kullandıkları bu konuyu, Beckham artık doğru miktarda futbolu da katarak sahiplenmişti.

Avrupalıların bakış açısı o zaman da, şimdi de son derece alaycıydı. Bazıları için bu, bir kaçış, emeklilik hamlesi, artık işin üstesinden gelemeyeceğini kabul etmek gibi görünüyordu. Ancak geriye dönüp bakıldığında, bu hamle daha çok bir öncünün hamlesi gibi görünüyor. Beckham yeni bir şey, farklı bir şey istiyordu. Mohawk saç kesimi, lüks arabalar, güneş gözlükleri ve Los Angeles'a gelişi arasında açık bir bağlantı var. Bu rastgele değildi; bu Beckham'dı.

Ve Amerika için ne harika bir anlaşmaydı. Major League Soccer (MLS) henüz emekleme aşamasındaydı. O zamana kadar bir tür istikrar sağlanmıştı, ancak kalite açısından pek bir şey yoktu. Beckham başlangıç noktası değildi, ancak MLS'nin ihtiyaç duyduğu katalizör kesinlikle oydu. Onun gelişi, ligin nasıl algılandığını değiştirdi ve ligin yapısının gelişmesini sağladı. MLS artık küçük kalmayı göze alamazdı; daha büyük düşünmeli, kendini daha iyi pazarlamalı ve küresel meşruiyet yolunda uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkmalıydı.



