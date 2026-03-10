MİRAS: Cezayir'in Dünya Kupası yolculuğu - 'Gijon'un Utancı'ndan Porto Alegre'deki gurura

İspanyol treni, dünyanın farklı köşelerinden gelen taraftarlarla dolu olarak Gijon'a doğru kuzeye doğru sallanıyordu; şapkalı Almanlar, heyecanlı İspanyollar ve yorgunluk ve kat ettikleri mesafeye rağmen bayrak sallayan küçük bir Cezayirli grup. Onları izledim ve "Bu trenin içinde kaç tane hikaye, hayal, anı ve henüz yaşanmamış gözyaşı var" diye düşündüm.

Trende El Pais gazetesi satın aldım. Manşette şöyle yazıyordu: "Almanlar için kolay bir maç. Sürpriz beklenmiyor." Kicker dergisinde ise şunu okudum: "Cezayir'in coşkusu var... ama futbol coşkudan daha fazlasını gerektirir." Gülümsedim. Onların kibirlerinin bizi hafife almalarına neden olup olmayacağını bilmiyordum, ama her Cezayirlinin içinde asla hafife alınmaması gereken bir şey olduğundan emindim.

Stadyum kaynıyordu, soluk güneşin altında çimler parıldıyordu, sanki gökyüzü bir mucize bekliyordu. Yeşil renkli Cezayir, somurtkan Almanlarla karşı karşıya duruyordu. Rabah Madjer bir kılıç gibi parlıyordu, Lakhdar Belloumi ise tarihin cesurları ödüllendirdiğini bilen bir adamın özgüveniyle gülümsüyordu.

Madjer'in açılış golünden sonra koltuğumdan zıpladım, kalemim elimden düştü ve daha önce hiç olmadığı kadar bağırdım. Cezayir bayrağının bir Avrupa stadyumunda ilk kez dalgalandığını gördüm. Sonra Almanlar eşitliği sağladı... Bir an için gerginlik yaşandı, ama Belloumi oradaydı - gol! Cezayir iki, Almanya bir.

Gördüklerimize inanamıyorduk. Alman gazeteciler bile birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra şaşkınlıkla yazmaya başladılar. Ertesi gün gazeteler dünyanın sesini yansıtıyordu. LeMonde: "Cezayirliler kibirli Almanlara onur dersini verdi"; The Guardian: "Bu maç Avrupa'nın Afrika futboluna bakışını değiştirecek"; Bild: "Bizi şok ettiler... Bunu hiç beklemiyorduk. Almanya için bir aşağılama."

O gece uyuyamadık. Cezayirli taraftarlar şafak sökene kadar Gijon sokaklarında şarkı söylediler. Biz sadece kazananlar değildik, Dünya Kupası'nda Almanya'yı yenen ilk Araplar da olmuştuk.