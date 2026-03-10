Goal.com
Legacy Argelia GFXGetty/GOAL
MİRAS: Cezayir'in Dünya Kupası yolculuğu - 'Gijon'un Utancı'ndan Porto Alegre'deki gurura

Bu, GOAL'un 2026 Dünya Kupası'na geri sayım yapan özelliği ve podcast serisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu kez, futbolun en duygusal yolculuklarından birine, Cezayir'in Gijon'dan Porto Alegre'ye uzanan yoluna geri dönüyoruz. 1982'deki hayal kırıklığından 2014'teki gurura, bu, adaletsizliği kimliğe dönüştüren ve Cezayir için hayallerin asla ölmediğini dünyaya gösteren bir takımın hikayesidir.

Ayman Youssef

1982 yazında oradaydım. Küçük bir valiz, bir defter ve kağıtlarımın arasına sanki bir sır gibi sakladığım yeşil, beyaz ve kırmızı bir bayrakla genç bir adamdım.

Sadece bir futbol turnuvasını haber yapmak için gitmiyordum; dünya sahnesinde Cezayir rüyasının doğuşuna tanık olacaktım. İspanya'ya yaptığım o yolculuk bir iş görevi değildi; kaderimdi. Futbolun, siyasetin yapamadığını yapabileceğine inanıyordum: dünyayı, sadece 90 dakika da olsa, bizi dinlemeye zorlayabileceğine.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    Şık bir şekilde varış

    İspanyol treni, dünyanın farklı köşelerinden gelen taraftarlarla dolu olarak Gijon'a doğru kuzeye doğru sallanıyordu; şapkalı Almanlar, heyecanlı İspanyollar ve yorgunluk ve kat ettikleri mesafeye rağmen bayrak sallayan küçük bir Cezayirli grup. Onları izledim ve "Bu trenin içinde kaç tane hikaye, hayal, anı ve henüz yaşanmamış gözyaşı var" diye düşündüm.

    Trende El Pais gazetesi satın aldım. Manşette şöyle yazıyordu: "Almanlar için kolay bir maç. Sürpriz beklenmiyor." Kicker dergisinde ise şunu okudum: "Cezayir'in coşkusu var... ama futbol coşkudan daha fazlasını gerektirir." Gülümsedim. Onların kibirlerinin bizi hafife almalarına neden olup olmayacağını bilmiyordum, ama her Cezayirlinin içinde asla hafife alınmaması gereken bir şey olduğundan emindim.

    Stadyum kaynıyordu, soluk güneşin altında çimler parıldıyordu, sanki gökyüzü bir mucize bekliyordu. Yeşil renkli Cezayir, somurtkan Almanlarla karşı karşıya duruyordu. Rabah Madjer bir kılıç gibi parlıyordu, Lakhdar Belloumi ise tarihin cesurları ödüllendirdiğini bilen bir adamın özgüveniyle gülümsüyordu.

    Madjer'in açılış golünden sonra koltuğumdan zıpladım, kalemim elimden düştü ve daha önce hiç olmadığı kadar bağırdım. Cezayir bayrağının bir Avrupa stadyumunda ilk kez dalgalandığını gördüm. Sonra Almanlar eşitliği sağladı... Bir an için gerginlik yaşandı, ama Belloumi oradaydı - gol! Cezayir iki, Almanya bir.

    Gördüklerimize inanamıyorduk. Alman gazeteciler bile birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra şaşkınlıkla yazmaya başladılar. Ertesi gün gazeteler dünyanın sesini yansıtıyordu. LeMonde: "Cezayirliler kibirli Almanlara onur dersini verdi"; The Guardian: "Bu maç Avrupa'nın Afrika futboluna bakışını değiştirecek"; Bild: "Bizi şok ettiler... Bunu hiç beklemiyorduk. Almanya için bir aşağılama."

    O gece uyuyamadık. Cezayirli taraftarlar şafak sökene kadar Gijon sokaklarında şarkı söylediler. Biz sadece kazananlar değildik, Dünya Kupası'nda Almanya'yı yenen ilk Araplar da olmuştuk.

  • Komplo

    Birkaç gün sonra, Almanya'nın Avusturya ile oynadığı grup maçının sonucunu bekledik. Cezayir'in tek ihtiyacı adil bir sonuçtu; ancak onlar gizli bir anlaşmanın kurbanı oldular.

    25 Haziran 1982'de yaşananlar, Dünya Kupası tarihine kara bir leke olarak geçti. Almanya 10. dakikada gol attı ve ardından maç dondu. Kısa paslar, protesto ıslıkları, tribünlerden gelen yuhalamalar. Sanki oyuncular sessizlik konusunda anlaşmışlardı. Saldırı yok, tutku yok, futbol yok.

    Yanımdaki İspanyol gazeteci "¡Esto es una vergüenza! (Bu bir utanç!)" diye mırıldandı. İspanyol taraftarlar "¡Fuera! ¡Fuera!" diye bağırdı. Hatta yorumcu bile protesto etmek için konuşmayı kesti.

    Basın tribününde oturan bizler, dünyanın gözleri önünde eleme turuna kalma şansımızın çalındığını fark ederek şaşkınlık içinde oturduk. The Times ertesi gün şöyle yazdı: "Gijon... Sporcu ruhunun öldüğü gün". Cezayir'de insanlar sokaklara döküldü, ağlamak için değil, gururla. Bir taraftar ulusal televizyonda şöyle dedi: "Onurumuzu kazandık... Ve bir yalanla kaybettik."

  • Spain v Algeria 1986 FIFA World CupHulton Archive

    Sahneye geri dön

    Gijon'dan dört yıl sonra, Cezayir yarasının iyileştiğini düşündü. Ama gerçek şu ki, rüya hiç ölmedi. Meksika'daki Dünya Kupası'na geri döndük, eski ihtişamın yükünü taşıyan yeni bir nesil ve uzaktan izleyen, gülümseyerek sevinç bekleyen daha yaşlı bir nesil.

    Ben de oradaydım, şiddetli Meksika güneşi altında, sararmış kağıtlara raporlar yazıyor, her pas, her tezahüratta Gijon'u hatırlıyordum. Nasıl unutabilirdim ki?

    Kuzey İrlanda, Brezilya ve İspanya ile karşılaştık - sanki kader Cezayir'i tekrar sınamak istemiş gibi zor bir grup. Djamel Zidane'nin güzel golü sayesinde Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldık. O golün ardından stadyumdaki sevinci asla unutmayacağım; Cezayirli kalplerine umut geri dönmüştü. Ancak Brezilya karşısında, oyuncuların gözlerinde korku ve kararlılığın karışımını gördüm, sanki Madjer ve arkadaşları "Sonuç ne olursa olsun, unutulmayacağız" diye fısıldıyorlardı. 66. dakikada Cezayir, ölümcül golü yedi.

    Üçüncü maçta, İspanya karşısında, umutsuzluk sardı. Cezayir, düdük çalınmadan önce yenilmiş olarak sahaya çıktı ve 3-0'lık mağlubiyetle turnuva maceramız sona erdi. Evet, yolculuk erken bitti, ama başımız dik, Gijon'da yaptığımız gibi şarkı söyleyerek sahadan çıktık: "Skoru kaybedebiliriz, ama prensibimizi asla."

    Bu turnuva, zaferin kokusunu ve ihanetin acısını taşıyan altın neslin vedasını işaret etti. Ardından sessizliğin yılları geldi; Cezayir'in Dünya Kupası'ndan kaybolduğu, ama kalbimizden ve defterlerimizden asla kaybolmadığı yıllar.

  • FBL-WC2010-AFR2010-EGYALGAFP

    Omdurman'da sevinç

    On yıllar geçti ve nesiller, Cezayir futbolunun kargaşa ve hayal kırıklığı içinde sürüklendiği için Dünya Kupası'nın tadını hiç bilmeden büyüdü. Ancak 2000'li yılların sonunda tohumlar yeniden filizlenmeye başladı.

    2009'da, Dünya Kupası elemelerinde kader bir kez daha çağrıda bulundu ve Mısır ile Cezayir arasındaki şiddetli düello, gurur ve onurun tüm anılarını yeniden canlandırdı. Cezayir'de kalpler tarihin ritmine göre atıyordu. Kahire'de gerilim doruğa ulaşmıştı. İki takım puanları eşit olarak bitirdi ve karar maçı oynamak zorunda kaldı. Bu sadece bir maç değildi; bir ulusun hayal kurma hakkını talep ettiği bir hikayeydi.

    Karar maçı Sudan'ın Omdurman kentinde oynandı. O gece asla unutulmayacak. Ben de oradaydım, kağıtlarımı ve telefonumu sıkıca tutarak titriyordum. Stadyum doluydu, bayraklar dalgalanıyor, gollerden önce gözyaşları akıyordu. Ve 40. dakikada sesim kısılana kadar bağırdım. Kim olduğunu bile bilmediğim en yakınımdaki adama sarıldım. Cezayirli miydi? Arap mıydı? Önemli değildi. Tek bir halk, tek bir kalp atışıydık.

    Omdurman'ı sarsan o haykırışı tarif edemem, bugün bile içimde yankılanıyor. Efsane tamamlanmıştı: Cezayir, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönmüştü.

  • FBL-WC2010-MATCH23-ENG-ALGAFP

    Rüya geri döner

    Johannesburg'a vardığımda, tüm Afrika'nın bizi kucakladığını hissettim. Her köşede Cezayir bayrakları dalgalanıyordu, tezahüratlarımız milli marş gibi yankılanıyordu. 

    Slovenya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştık ve Cezayir çok fazla puan kazanamadı, ancak daha büyük bir şey kazandık: Varlık.

    20 yaşındaki bir gencin, Dünya Kupası'nda Kassaman'ı dinleyince sevinçten ağladığını gördüm. "Bu nesil Gijon'u hiç tanımamış olsa bile, en azından Cezayir'in asla iki kez ölmeyeceğini bilecek" diye düşündüm. Erken elendik, ama hayata geri dönmüştük. Ve bu dönüş, dört yıl sonra Brezilya'da daha büyük bir şeyin habercisiydi.

  • FBL-WC-2014-ALG-FANSAFP

    Uzaktan izlemek

    2014 yılında stadyumda değildim. Bunun yerine Bab El Oued'de mütevazı bir kafede oturuyordum, etrafım gençlerle çevriliydi ve çoğu bizim Gijon'da oynadığımız zaman henüz doğmamıştı.

    Duvarlarda, bir zamanlar Almanya'yı utandıran kahramanlar Belloumi ve Madjer'in eski fotoğrafları asılıydı. Küçük bir televizyon ekranında, yayın köşesinde Cezayir bayrağı dalgalanıyordu. Kendi kendime fısıldadım: "Gijon mucizesi tekrar yaşanacak mı?". Bu kalp kırıklığını ikinci kez yaşamak istemiyordum.

    Herkes sessizdi, sadece korku, şüphe ve umutla çarpan kalp sesleri duyuluyordu. Rais M'Bolhi ateş ve demirden yapılmış gibi şutları kurtardı; Islam Slimani saldırdı, Manuel Neuer ise 10. defans oyuncusu gibi oynadı. Her dakika bir savaştı, her pas bir çığlıktı. Maç destansı, bir maraton gibiydi.

    Almanya normal sürede gol atamadı, ancak uzatmalarda Andre Schurrle iki dakika sonra gol attı. Kalp kırıklığı. Sonra Mesut Özil, maçın bitimine kısa bir süre kala ikinci golü attı. Ancak Cezayir pes etmedi. 120. dakikada Abdelmoumene Djabou gol attı. Kafe patladı. O gol, gurur çığlığımızdı, Gijon'a cevabımızdı.

    Yanımdaki genç adam ağlayarak şöyle dedi: "Amca, bugün tıpkı 82'de senin yaptığın gibi başımızı kaldırdık." Ona baktım ve yemin ederim, Gijon sonunda gülümsedi. Maçı kazanamadık, ama gururumuzu geri kazandık.

    Maçtan sonra dünyanın tavrı değişti. BBC Sport, "Cezayir kaybetmedi, dünyanın saygısını kazandı" diye yazdı; Der Spiegel'de "Cezayirliler Gijon'un hayaleti canlandırdı ve gurur ve onuru yeniden tanımladı" yazıyordu; Al Jazeera'dan Jamal Jabali ise "Gijon bir komploydu; Porto Alegre asil bir intikamdı - tamamlanmamış, ama onurlu" diye yazdı. Le Monde bile "Almanya'yı titreten ve uçurumun kenarına getiren takım Cezayir" başlığını attı.

    Gollerle intikamımızı almadığımızı biliyorduk, ama saygıyı ve tarihi geri kazanmıştık.

  • Gijon'un mirası

    1982 skandalının ardından FIFA, tüm grup maçlarının aynı anda oynanması gerektiğine karar verdi. Basit bir kuraldı, ancak adaleti garanti altına alıyordu. Buna yanıt olarak World Soccer Magazine şöyle yazdı: "Gijon boşuna değildi, Dünya Kupası'nı sonsuza dek değiştirdi." 

    Böylece Cezayir'in adı FIFA'nın hafızasına kazındı; elemeyi kaçıran bir takım olarak değil, ilkeleri uğruna zafer kazanan bir takım olarak. Bu zafer eksik bir zaferdi, ancak futbola adalet getirdi. Madjer, Belloumi ve takım arkadaşları, bugüne kadar futbolun vicdanında ölümsüz kaldılar.

