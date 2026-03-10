MİRAS: Cezayir'in Dünya Kupası yolculuğu - 'Gijon'un Utancı'ndan Porto Alegre'deki gurura

2014 yılında stadyumda değildim. Bunun yerine Bab El Oued'de mütevazı bir kafede oturuyordum, etrafım gençlerle çevriliydi ve çoğu bizim Gijon'da oynadığımız zaman henüz doğmamıştı.
Duvarlarda, bir zamanlar Almanya'yı utandıran kahramanlar Belloumi ve Madjer'in eski fotoğrafları asılıydı. Küçük bir televizyon ekranında, yayın köşesinde Cezayir bayrağı dalgalanıyordu. Kendi kendime fısıldadım: "Gijon mucizesi tekrar yaşanacak mı?". Bu kalp kırıklığını ikinci kez yaşamak istemiyordum.
Herkes sessizdi, sadece korku, şüphe ve umutla çarpan kalp sesleri duyuluyordu. Rais M'Bolhi ateş ve demirden yapılmış gibi şutları kurtardı; Islam Slimani saldırdı, Manuel Neuer ise 10. defans oyuncusu gibi oynadı. Her dakika bir savaştı, her pas bir çığlıktı. Maç destansı, bir maraton gibiydi.
Almanya normal sürede gol atamadı, ancak uzatmalarda Andre Schurrle iki dakika sonra gol attı. Kalp kırıklığı. Sonra Mesut Özil, maçın bitimine kısa bir süre kala ikinci golü attı. Ancak Cezayir pes etmedi. 120. dakikada Abdelmoumene Djabou gol attı. Kafe patladı. O gol, gurur çığlığımızdı, Gijon'a cevabımızdı.
Yanımdaki genç adam ağlayarak şöyle dedi: "Amca, bugün tıpkı 82'de senin yaptığın gibi başımızı kaldırdık." Ona baktım ve yemin ederim, Gijon sonunda gülümsedi. Maçı kazanamadık, ama gururumuzu geri kazandık.
Maçtan sonra dünyanın tavrı değişti. BBC Sport, "Cezayir kaybetmedi, dünyanın saygısını kazandı" diye yazdı; Der Spiegel'de "Cezayirliler Gijon'un hayaleti canlandırdı ve gurur ve onuru yeniden tanımladı" yazıyordu; Al Jazeera'dan Jamal Jabali ise "Gijon bir komploydu; Porto Alegre asil bir intikamdı - tamamlanmamış, ama onurlu" diye yazdı. Le Monde bile "Almanya'yı titreten ve uçurumun kenarına getiren takım Cezayir" başlığını attı.
Gollerle intikamımızı almadığımızı biliyorduk, ama saygıyı ve tarihi geri kazanmıştık.