MİRAS: Brezilya, Dünya Kupası'ndaki galibiyet hasretine son vermek için neden geleneklerden vazgeçip Carlo Ancelotti'ye yöneldi?

Dorival Junior, Brezilya milli takımının teknik direktörü olarak çıktığı 16 maçta henüz ikinci yenilgisini yaşamıştı. Ancak, çeyrek finalde penaltılarla acı bir şekilde sona eren berbat bir 2024 Copa América kampanyasının hemen ardından Arjantin’e 4-1’lik bir hezimet yaşamak, Brezilyalıların ezici çoğunluğunu Lewis Carroll’un “Alice” öykülerindeki “Kalp Kraliçesi”ne dönüştürmeye yetti; herkes “Kafalarını uçurun!” diye bağırıyordu.

Buenos Aires'teki maç henüz bitmemişti bile, ama herkes, bakışları kaybolmuş ve uzaklara dalmış, morali bozuk Dorival için ortamın dayanılmaz hale geldiğini biliyordu. Yirmi yıldır Dünya Kupası'nı kazanamayan Brezilya, artık futbolun "Harikalar Diyarı" olmaktan çıkmış ve bu durum Brezilyalı teknik direktörler için ağır bir bedel haline gelmişti.

Dorival'ın kafasının yuvarlanması üç gün sürdü, ancak karar çoktan verilmişti. Geleneksel olarak milli takımın termometresi görevi gören TV Globo, Luís Roberto'nun ağzından Brezilya'nın "2026 Dünya Kupası'nı düşünerek ileriye dönük bir rota değişikliğine" ihtiyacı olduğunu ilan ettiğinde, Brezilya Futbol Federasyonu'nun (CBF) Kuzey Amerika'daki turnuvaya doğru giden bu döngüde dördüncü teknik direktörünü araması gerektiği açıktı.

İki hafta sonra Carlo Ancelotti'nin adı açıklandı ve Brezilya'nın altıncı şampiyonluk hayaliyle ilgili hafif bir iyimserlik rüzgarı, umutlu taraftarların ensesini okşadı.