Tauan Ambrosio

MİRAS: Brezilya, Dünya Kupası'ndaki galibiyet hasretine son vermek için neden geleneklerden vazgeçip Carlo Ancelotti'ye yöneldi?

Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na kadar geri sayım yapan podcast ve özel dizi serisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu hafta, Brezilya'nın neden dünyanın en başarılı kulüp teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye yöneldiğine, bu kararın milli takım projesindeki yıllardır süren kargaşayı nasıl yansıttığına ve Ancelotti'nin Kaka ve Vinicius Jr gibi oyuncularla kurduğu bağın bu seçimi nasıl şekillendirdiğine bakıyoruz...

Dorival Junior, Brezilya milli takımının teknik direktörü olarak çıktığı 16 maçta henüz ikinci yenilgisini yaşamıştı. Ancak, çeyrek finalde penaltılarla acı bir şekilde sona eren berbat bir 2024 Copa América kampanyasının hemen ardından Arjantin’e 4-1’lik bir hezimet yaşamak, Brezilyalıların ezici çoğunluğunu Lewis Carroll’un “Alice” öykülerindeki “Kalp Kraliçesi”ne dönüştürmeye yetti; herkes “Kafalarını uçurun!” diye bağırıyordu.

Buenos Aires'teki maç henüz bitmemişti bile, ama herkes, bakışları kaybolmuş ve uzaklara dalmış, morali bozuk Dorival için ortamın dayanılmaz hale geldiğini biliyordu. Yirmi yıldır Dünya Kupası'nı kazanamayan Brezilya, artık futbolun "Harikalar Diyarı" olmaktan çıkmış ve bu durum Brezilyalı teknik direktörler için ağır bir bedel haline gelmişti.

Dorival'ın kafasının yuvarlanması üç gün sürdü, ancak karar çoktan verilmişti. Geleneksel olarak milli takımın termometresi görevi gören TV Globo, Luís Roberto'nun ağzından Brezilya'nın "2026 Dünya Kupası'nı düşünerek ileriye dönük bir rota değişikliğine" ihtiyacı olduğunu ilan ettiğinde, Brezilya Futbol Federasyonu'nun (CBF) Kuzey Amerika'daki turnuvaya doğru giden bu döngüde dördüncü teknik direktörünü araması gerektiği açıktı.

İki hafta sonra Carlo Ancelotti'nin adı açıklandı ve Brezilya'nın altıncı şampiyonluk hayaliyle ilgili hafif bir iyimserlik rüzgarı, umutlu taraftarların ensesini okşadı.

    Yabancı etki

    Dünya Kupası’na bu kadar az bir süre kalmış olmasına rağmen İtalyan teknik adamın gelişiyle ilgili heyecan abartılı değildi. Yıllardır pek çok Brezilyalı, Pep Guardiola’nın milli takımın başına geçmesini görmek gibi neredeyse imkânsız bir hayali kuruyordu. Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden birinin, Ancelotti’nin Brezilya’nın birçok üst düzey oyuncusunu yakından tanıdığı Real Madrid’deki başarılı dönemlerinin ardından gelmesi, yeniden hayal kurmak için yeterli bir sebepti.

    Ancak milli takımın ilk yabancı tam zamanlı teknik direktörünün gelişi, herkesin görmezden geldiği acı bir gerçeği de simgeliyordu: Brezilyalı teknik direktörlerin hızla gerilemesi.

    Yabancı teknik direktörler Brezilya futbolunda yeni bir olgu değil ve bu sporun gelişimine büyük katkılar sağlamışlardır. 1940'lar ve 1950'lerde dünya çapında aktif olan sözde "Macar okulu", Brezilya'ya ilk derin taktiksel fikirleri getiren Dori Kurschner ve 1957'de Sao Paulo'da asistanı olan Vicente Feola'nın 1958'de Brezilya'yı ilk dünya şampiyonluğuna taşıdığı Bela Guttmann gibi isimler aracılığıyla Brezilya sahalarına da ulaştı.

    1965'te Arjantinli Filpo Nunez, Palmeiras'ta o kadar olağanüstü bir iş çıkardı ki, takımı Uruguay ile oynanan bir dostluk maçında sarı milli formayı giyerek Brezilya'yı resmen temsil etti.

    Ancak 2019'dan itibaren Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo ile elde ettiği başarı, yabancı teknik direktörlerin önünü tamamen açtı. Diğer Portekizli teknik direktörler - Palmeiras'taki Abel Ferreira ve Botafogo'daki Artur Jorge - olağanüstü şampiyonluklarla tarihe geçtiler. Arjantinli Juan Pablo Vojvoda, 2021'de adı pek bilinmeyen bir isim olarak geldi, ancak kısa sürede Fortaleza'da bir efsane haline geldi ve bu zayıf kulübü ulusal ve kıtasal kupaların hayalini kurmaya yönlendirdi; hatta daha büyük kulüplerden gelen birçok teklifi reddetti ve 2025'te duygusal bir vedayla ayrıldı.

    Bu arada Brezilyalı teknik direktörler giderek kenara itildi. Çoğunlukla bir B planı haline geldiler. Brezilya'nın en üst ligindeki teknik direktörlerin yarısı artık başka ülkelerden geliyor.

    Geride kalmak

    Genel kanı – ki bu hâlâ geçerli olabilir – Brezilyalı teknik direktörlerin uzun zamandır modasının geçtiği yönündedir. Arjantinli veya Uruguaylı teknik direktörler zaman zaman Şampiyonlar Ligi’nde önde gelen kulüpleri çalıştırıyorsa, neden on yıllardır hiçbir Brezilyalı bunu başaramadı? Son örnekler, 2000’lerin ortalarında Chelsea’de Luiz Felipe Scolari ve Real Madrid’de Vanderlei Luxemburgo’ydu.

    Güney Amerika'da başarıya ulaşanlar genellikle Brezilya'nın acımasız teknik direktör döngüsünün kurbanı oldular ya da sonunda milli takıma atandılar, ancak sadece hayal kırıklığı yaratan sonuçlara göre yargılanarak halkın gözünde dahilerden başarısızlara dönüştüler.

    Dünyanın en iyi futbolcularını ihraç eden aynı ülke, seçkin düşünürler ve stratejistler yetiştirmekte zorlanıyor. Nadir istisnalar dışında Brezilya, son birkaç on yılı milli takımı yönetmek için aynı profilleri tekrar tekrar kullanarak geçirdi; uzun zaman önce başarıya ulaşmış bir tecrübeli isimden, disiplinci bir isme, o anın moda ismine, babacan bir figüre kadar.

    1994 Dünya Kupası şampiyonu ve neslinin önde gelen taktik beyinlerinden biri olan Carlos Alberto Parreira, 2006'da takımı yeniden yönetti, ancak Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lucio ve Juan gibi yıldızlarla dolu kadroyu organize edemedi.

    Kısmen oyuncuların aşırı kutlamaları ve egolarına bağlanan bu başarısızlığa verilen tepki, daha önce hiçbir kulüpte teknik direktörlük yapmamış sert bir ismin atanması oldu: 1994'te Brezilya'yı zafere taşıyan kaptan Dunga. 2006-10 ve 2014-16 yılları arasında iki dönem görev yaptı, ancak ikisi de etkileyici değildi.

    Mano Menezes, 2010'dan sonra kısa bir süre popülerlik dalgasını yakaladı, ancak bunu sürdüremedi. Scolari, 2002 Dünya Kupası'na ve ünlü "Scolari Ailesi"ne duyulan nostaljiye dayalı olarak 2013'te geri döndü. Hatta bir reklamda, çocukları futbol sahasında yönlendiren sevgi dolu bir baba figürü olarak yer aldı. Sonunda, Brezilya'nın erkekler ile çocuklar arasındaki bir maçı andıran Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'ya 7-1 yenilmesi, bu babacan imajı acı bir ironiye dönüştürdü.

    Bu değişen karakterler arasında, Tite 2018 Dünya Kupası öncesinde görevi devraldığında en hazırlıklı görünen isimdi. Eleme maçlarındaki ilk performansı ilham vericiydi ve Corinthians tarihinin en iyi teknik direktörü olarak ortaya çıkıp, kazanılabilecek neredeyse tüm büyük şampiyonlukları kazandıktan sonra, herkesin saygısını kazanmıştı. Hatta "Brezilyalı deride bir Avrupalı teknik direktör" olarak tanımlanmıştı.

    Ancak Tite de iki Dünya Kupası'nda çeyrek finalleri geçemeyerek başarısız oldu. 2022'de görevinden ayrıldıktan sonra, hayali olan Avrupa'da önemli bir göreve gelmeyi başaramadı.

    Kurumsal kaos

    Yıllardır en yetkin teknik direktörünü kaybeden ve kendisi de kurumsal bir kargaşanın içinde olan Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), 2026 hazırlıklarında birbiri ardına yanlış kararlar aldı.

    Fernando Diniz, cesur top hakimiyetine dayalı oyun tarzıyla tanınan, son on yılların en yenilikçi Brezilyalı teknik direktörüydü. 2023 yılında, Fluminense'yi Copa Libertadores şampiyonluğuyla sonuçlanacak tarihi bir sezona taşıyordu ki, CBF başkanı Ednaldo Rodrigues onu arayarak, Ancelotti'yi ikna etmeye çalışırken hem kulübü hem de milli takımı geçici olarak yönetmesini istedi.

    Hata neydi? Modern dönemin en özgün Brezilyalı teknik direktörünü, herhangi bir uzun vadeli proje veya plan olmadan göreve getirmekti. Bu nedenle her şey doğaçlama yapıldı. Tahmin edilebileceği gibi, bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancelotti, 2023'ün sonunda Real Madrid ile sözleşmesini yeniledi, Diniz ise altı maçta sadece iki galibiyet alabildi.

    Fırsat daha sonra Flamengo ve Sao Paulo'da başarılı dönemler geçiren Dorival'a düştü. En büyük varlıkları, sakin tavırları ve oyuncuların koçu olarak ünü, egoları diplomasi ile idare eden biri olmasıydı. O zamanlar Ancelotti için mükemmel bir B planıydı, ama şimdi bunun nasıl sonuçlandığını biliyoruz.

    Yeni dönem

    Aslında Brezilya, Ancelotti’yi kadrosuna katabildiği için şanslıydı. İtalyan teknik adam, 2024–25 sezonunda Real Madrid’de hayal kırıklığı yaratan bir son sezon geçirmiş ve kulüp, ona şık bir ayrılış imkânı sunmuştu. Ancelotti, Brezilya’nın teklifini kabul ederek tarihe geçme fırsatını kaçırmadı. Rodrigues tarafından başlatılan görüşmeler, selefinin görevden alınmasının ardından yeni CBF başkanı Samir Xaud tarafından sonuçlandırıldı.

    Ancak herkes memnun değildi. Birkaç Brezilyalı teknik direktör, bir yabancıyı işe alma kararını eleştirdi. Ülkesinde saygın bir isim olan ve 2002 Dünya Kupası zaferinde koordinatörlük yapan Antonio Lopes, GE'ye "Brezilya, beş Brezilyalı teknik direktörle beş kez şampiyon oldu. Neden yabancı birini getirelim?" diye sorarak onaylamadığını dile getirdi.

    Eski Brezilya teknik direktörü ve 1970 Dünya Kupası şampiyonu Emerson Leao da Ancelotti'nin gelişine yol açan koşulları eleştirdi. "Tüm büyük kulüpler yabancılar tarafından yönetiliyor. Brezilya nerede? Brezilyalı teknik direktörler nerede? Bu gösterinin başrolünde kimler var?" diye sordu CNN'de. "Bunun olmasına izin veren, milli takımımızın bir parçası olmak için daha fazla güç, daha fazla hak ve daha fazla kalite gösteremeyen bu yeni nesil teknik direktörlerden derin bir hayal kırıklığı duyuyorum."

    Ancak diğer efsaneler bu hamleyi destekledi. Son iki Dünya Kupası şampiyonu Brezilya teknik direktörleri Parreira ve Scolari, İtalyan teknik direktöre desteklerini sundu. Ancelotti, hoş geldin hediyesi olarak Brezilya'nın en sembolik figürlerinden biri olan Mario Zagallo'nun giydiği ceketin bir kopyasını bile aldı.

    Tanıtım töreninde gösterilen bir video mesajında Parreira şöyle dedi: "Sevgili Ancelotti, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden birinin liderliğindeki, dünyanın en ünlü takımlarından biri olan Brezilya'yı çalıştırma davetini kabul ettiğin için çok mutluyuz. Uzun zamandır arzulanan altıncı şampiyonluğu kazanmanı dilerim. Sana dünyadaki tüm başarılar dilerim."

    Etkinliğe katılan Scolari, Ancelotti'yi sıcak bir şekilde kucakladı. "Burada sizinle birlikte olmak bir zevk, bir sevinç, bir memnuniyet ve bir ayrıcalık," dedi. "Kendiniz olun, her zaman olduğunuz kişi olun, o zaman Brezilya'da da başka yerlerde başardıklarınızı başaracaksınız. Size ve Brezilya'mıza en iyi dileklerimi sunuyorum. Her zaman yanınızda olacağız."

    Hatta Dorival bile daha sonra İtalyan halefiyle yan yana gülümseyerek dostane bir fotoğrafta yer aldı.

    Uyuyan devler

    Dünya Kupası'nı kazanan sekiz ülke arasında, en uzun süredir şampiyonluktan uzak kalan üç ülkenin başında şu anda yabancı teknik direktörler bulunuyor: Arjantinli Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Alman Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ve Brezilya'nın altıncı dünya şampiyonluğunu nihayet kazanması için en büyük umudu olan Ancelotti.

    Bu tesadüfe rağmen, her durumun kendine özgü bir bağlamı var. Ancak Brezilya'nın durumu, milli takımın değişen kimliği hakkında çok şey anlatıyor.

    2006'dan bu yana, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrolarının yüzde 80'inden fazlası Avrupa'da oynayan oyunculardan oluşuyor. Birçoğu henüz gençken kıtaya gidiyor ve gelişimlerini orada tamamlıyor. Sonuç olarak, artık Brezilya futbolunun yerel kültürüne derinlemesine dalmış değiller. Birçok yönden Avrupa zihniyetine sahip sporcular için Avrupalı bir teknik direktör mantıklıdır; bu teknik direktör Ancelotti olduğunda ise bu durum daha da mantıklı hale gelir.


    Mükemmel uyum

    Ancelotti’nin kariyeri uzun zamandır Brezilya’nın yeşil-sarı renkleriyle iç içe geçmiştir. Oyuncu olarak, İsveçli teknik direktör Nils Liedholm’un en gözde öğrencilerinden biriydi; Liedholm, Brezilya futbolunu bizzat deneyimledikten sonra bu sporun hayranı olmuştu. Liedholm, Brezilya’nın kazandığı 1958 Dünya Kupası finalinde İsveç adına gol atmıştı.

    Ancelotti, emekli olmadan önce iki Brezilyalı orta saha efsanesi, Paulo Roberto Falcao ve Toninho Cerezo ile birlikte oynamıştı. Ancak teknik direktör olarak Brezilyalı yıldızlarla olan bağı daha da derinleşti.

    AC Milan'da Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Dida, Rivaldo, Serginho ve daha birçok oyuncuyu çalıştırdı. En önemlisi, 2007 yılında Kaka'yı Ballon d'Or kazanan bir oyuncuya dönüştürdü.

    Real Madrid'de Ancelotti, Vinicius'un yetenekli ama istikrarsız bir gençten, belirleyici goller atan dünya çapında bir forvete dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Onun rehberliğinde Vinicius, 2024 yılında FIFA'nın En İyi Erkek Futbolcusu seçildi.

    Ancelotti, Brezilya'nın mevcut neslinin kişiliklerini ve oyun tarzlarını çok yakından tanıyor: Casemiro, Rodrygo, Eder Militao ve hatta Everton'da kısa bir süre çalıştırdığı ve neredeyse Madrid'e transfer edeceği Richarlison, kariyeri boyunca İtalyan teknik adamın altında forma giyen 30'dan fazla oyuncu arasında yer alıyor.

    Eğer küresel para akışı, Brezilya milli takım oyuncularını esasen Avrupa akademileri, taktikleri ve yaşam tarzları tarafından şekillendirilmiş Avrupalı profesyonellere dönüştürdüyse, o zaman onları gerçekten anlayan bir Avrupalı teknik direktöre sahip olmak, bir ihanet olmaktan çok bir gereklilik olabilir.

    Ancelotti kadar Brezilya'nın yıldızlarını derinlemesine tanıyan çok az teknik direktör vardır. On yıllardır onları yönlendirdi, zorladı ve başarılarını kutladı. Öyleyse, modern Brezilyalı futbolcular küresel vatandaşlar haline geldiyse, onları yöneten kişinin onların dünyasını avucunun içi gibi bilen biri olması neden olmasın?

    Sonuçta, Ancelotti'nin İtalyan olması sadece bir dipnot niteliğindedir - tabii ki, şu anda onun sahip olduğu görevi hala hayal eden bir Brezilyalı teknik direktör değilseniz.

