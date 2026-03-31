MİRAS: 1966'nın İngiltere'si – futbolun gerçekten 'eve döndüğü' yıl

Legacy
Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na giden yolu takip eden özel haber ve podcast dizisi Legacy; her hafta, dünya futbolunu şekillendiren hikâyeleri, anları ve efsaneleri yeniden ele alıyoruz. Bu hafta, İngiltere'nin 1966'daki zaferine giden olağanüstü, çalkantılı ve çoğu zaman inanılmaz yolu yeniden ele alıyoruz. Bu, 1966'nın yükselişi, kurtuluşu ve kalıcı etkisidir; futbolun gerçekten "eve döndüğü" tek zamanın hikayesi...

İngiltere, 1996 yılından beri “Football Coming Home”dan söz ediyor. O yıl, indie grubu The Lightning Seeds, komedyenler Frank Skinner ve David Baddiel ile güçlerini birleştirerek, Euro 96’ya ev sahipliği yapmadan önce “Three Lions” adlı single’ı çıkarmıştı. İngilizler için bu şarkı, alaycı mizah anlayışlarının bir kutlaması ve on yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından hâlâ iyimser olmanın ne anlama geldiğinin bir ifadesidir. Diğer herkes için ise bu şarkı, İngilizlerin kibir ve hak iddiasının bir göstergesi; sırf bu sporu icat ettikleri için dünyanın en popüler sporunun sahibi oldukları hissini yansıtıyor.

İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiğinde ve "It's Coming Home" (Eve Dönüyor) sloganlarını görmezden gelmek imkansız hale geldiğinde, Hırvatistan bunu kendi lehine kullandı. "‘Football’s Coming Home’ sloganını gördük ve ‘Evet, ama yine de bizimle oynamak zorundasınız’ diye düşündük," diye hatırladı Ivan Rakitic. Üç yıl sonra, İngiltere Wembley’de İtalya’ya penaltılarda yenilerek Avrupa Şampiyonası finalini kaybettiğinde, Azzurri’nin tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci kameraya doğru bağırdı: "Roma’ya geliyor!"

İngiltere, 2024'te İspanya'ya karşı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası finalini kaybetti ve tarihlerinde sadece tek bir büyük kupa ile kaldı: 1966'da kendi evinde kazandıkları Dünya Kupası. Bu, İngiltere'nin en parlak anının hikayesi, tam da kötü şöhretli kibirlerinden kurtulup kazanmak için ne gerektiğini anladıkları için elde ettikleri bir zafer...

    Küllerinden

    Bugün bildiğimiz şekliyle futbolu icat eden ve dünyanın birçok yerine yaygınlaştıran bir ülke olmasına rağmen, İngiltere başlangıçta Dünya Kupası’na pek ilgi göstermedi. FIFA’dan ayrıldıkları için turnuvanın ilk üç edisyonuna katılmadılar; ancak 1950 Dünya Kupası’na yetişecek şekilde nihayet yeniden üye oldular ve kupayı kazanacaklarını düşünerek turnuvaya katıldılar. Ancak, ABD'ye 1-0 yenilerek tarihlerinin en utanç verici yenilgilerinden birini yaşadıktan sonra ilk turda eve döndü.

    Üç yıl sonra, Wembley'de Macaristan'a 6-3 yenilerek daha da büyük bir utanç yaşadılar. "Belki de bir zamanlar ustalar olan İngiltere, artık öğrencilerinden bir şeyler öğrenebilir," dedi böbürlenen Ferenc Puskas. O gün İngiltere forması giyenler arasında Ballon d’Or’un ilk kazananı Stanley Matthews da vardı. Alf Ramsey de oradaydı; o da ABD’ye karşı yaşanan o ilk fiyaskoda sahada olma talihsizliğini yaşamıştı.

    "Yüzyılın Maçı"nı Macaristan'a kaptırmasından on yıl sonra Ramsey, İngiltere milli takımının başına getirildi ve Futbol Federasyonu, takımın kaderini yeniden canlandırmak için daha iyi bir isim seçemezdi. Ramsey, daha önce Üçüncü Lig'de bulunan Ipswich Town'ın başına geçmiş ve takımı Birinci Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Takımında yıldız isimler yoktu, ancak kazanma azmi ve bunu nasıl başaracaklarına dair bir anlayış vardı.

    Ramsey bu zekayı milli takıma da taşıdı. Atandığında şöyle yemin etti: "İngiltere'nin Stanley Matthews ve Tom Finney gibi harika oyuncuları olduğu günlerde bile, takım katı bir planla daha iyi olurdu. Her plan, oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerine uyarlanmalıdır."

    Ramsey, İngiltere takımını, 1966 Dünya Kupası'nda Portekiz ile oynanan yarı finalin 83. dakikasına kadar gol yemeyen, kaya gibi sağlam bir savunma üzerine kurdu. Ancak belki de onun pragmatizmini en iyi gösteren örnek, final maçında yıldız oyuncusu Bobby Charlton'ı Franz Beckenbauer'i adam adama marke etmek için sahaya sürmesiydi.

    'Kanatsız harikalar'

    Ramsey oyuncularına karşı sert biriydi, ancak onlar ona son derece sadıktı. 

    "Saha içinde Alf Ramsey için canımı verirdim," dedi orta saha oyuncusu Alan Ball, Batı Almanya ile oynanan final maçında uzatmaların son dakikalarına kadar yorulmak bilmeden koşması İngiltere'nin zaferinde kilit rol oynamıştı. Nobby Stiles ise "sahaya, gerekirse onun [Ramsey] için orada ölmeye hazır olarak çıktım" dedi.

    Önceki dört Dünya Kupası'nda sadece iki kez eleme turuna kalmış ve çeyrek finallerden öteye geçememiş olmalarına rağmen, Ramsey erken bir aşamada İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğini değil, kazanacağını ilan ederek tavrını ortaya koydu: "Dünya Kupası'nı kazanacağımıza inanıyorum. Yeteneğimiz var, kararlılığımız var, gücümüz var. Kişiliğimiz var, karakterimiz var ve mizacı uygun oyuncularımız var."

    Bu cesur tahmin, 1964'te Rio de Janeiro'da düzenlenen ve "Küçük Dünya Kupası" olarak bilinen turnuvada İngiltere'nin Brezilya'ya 5-1 yenilip Portekiz ve Arjantin'in de yer aldığı mini ligde sonuncu olmasıyla sınandı. Ancak turnuvaya bir yıldan az bir süre kala, İngiltere'nin Santiago Bernabeu'da oynanan bir hazırlık maçında İspanya'yı 2-0 yenmesiyle güven arttı. O andan itibaren, Ramsey'in takımı, teknik direktörün geleneksel kanat oyuncularını bir kenara bırakıp orta sahayı doldurmayı tercih ettiği 4-3-3 dizilişiyle karakterize edilen "Kanatsız Mucizeler" olarak anılmaya başladı.

    Daha da önemlisi, İngiltere, yıldız oyuncusu ve o dönemki tüm zamanların en golcü oyuncusu Jimmy Greaves'in hastalığı nedeniyle kadroda yer almadığı halde İspanya'yı yendi. Greaves, İngiliz futbolundaki konumu nedeniyle kadrodan çıkarılması imkansız bir oyuncuydu, ancak Madrid'deki sonuç, takıma, teknik direktörün talimatlarından ziyade kendi kurallarını takip etme eğiliminde olan bir oyuncu olmadan Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu hissini verdi.

    Böylece, 1966'da Fransa ile oynanan üçüncü grup maçında Greaves'in bacağını sakatlaması, takım için gizli bir nimet oldu.

    Kurtarıcı turşu

    1966 Dünya Kupası, daha başlamadan önce iki büyük olayla sarsıldı; ilki, FIFA’nın Afrika kıtasına doğrudan eleme hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından Afrika ülkelerinin boykot kararı almasıyla yaşandı. Ardından, Jules Rimet Kupası Westminster’daki bir vitrinden çalındı.

    Büyük çaplı bir polis operasyonu başlatıldı, ancak sonunda kupa dedektifler tarafından değil, Pickles adında bir köpek tarafından bulundu. Siyah beyaz collie, sahibi Dave Corbett ile birlikte güney Londra'da yürüyüş yaparken bir arabanın yanında duran bir paketi koklayarak buldu. Corbett paketi açtığında içinde parıldayan kupayı gördü ve hemen yerel polis karakoluna götürdü. İngiltere şampiyon olduğunda, Corbett ve zeki köpeği kutlama yemeğine davet edildi.

    Gelecekteki turnuvaların bir özelliği haline gelecek olan şekilde, İngiltere, Uruguay ile oynadığı temkinli 0-0 beraberlikle sönük bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci maçlarında Meksika karşısında canlandılar; Bobby Charlton kendine özgü top mermisi vuruşuyla gol attı ve Roger Hunt da topu ağlara göndererek 2-0'lık galibiyete katkıda bulundu.

    Hunt'ın attığı iki golle Fransa'yı 2-0 yendiler ve Dünya Kupası tarihinin en şiddetli maçlarından biri olarak anılacak olan Arjantin ile çeyrek finalde karşılaştılar. Falkland Adaları anlaşmazlığı 16 yıl sonra başlayacağından, o dönemde iki ülke arasında siyasi bir gerginlik yoktu, ancak Arjantin maçın başlamasından birkaç gün önce haksızlığa uğradığını düşünüyordu.

    "O hayvanla tişörtlerini değiştirme"

    Çeyrek final maçlarının hakemleri, delegeler toplantısında belirlenecekti ancak Arjantin temsilcileri geç geldi. Sonunda geldiklerinde, maçı Alman Rudolf Kreitlein’in yöneteceği bildirildi. Batı Almanya ile Uruguay arasındaki diğer çeyrek final maçına bir İngiliz hakem atanması, şüphelerini daha da artırdı; bu maçta Almanlar, tartışmalı üç kararın ardından 4-0 galip geldi. 

    "Hakem tamamen taraflıydı, her şeyi İngiltere'ye verdi," dedi Arjantin kaptanı Antonio Rattin, ilk yarıda Kreitlein ile tartıştığı için oyundan atılmıştı. "Bence başından beri beni oyundan atmak istiyordu."

    Rattin yedi dakika boyunca sahayı terk etmeyi reddetti ve sonunda sahadan ayrıldığında köşe bayrağındaki Union Jack bayrağını buruşturdu ve kendisine bira kutuları fırlatan seyircileri hakaret etmeye başladı.

    İngiltere, Greaves'in yerine girerek turnuvadaki ilk maçına çıkan Geoff Hurst'un, West Ham takım arkadaşı Martin Peters'ın ortasında kafayla attığı galibiyet golüyle, yıpratıcı ve son derece agresif geçen maçta 10 kişilik rakibini yordu.

    Maçın bitiş düdüğü çaldığında, Ramsey sahaya çıkarak George Cohen'in, "hayvan" olarak nitelendirdiği Alberto Gonzalez ile forma değişmesini engelledi. Arjantinli oyuncular İngiltere'nin soyunma odasına zorla girmeye çalışıp kapıya bir sandalye fırlatınca ortalık karıştı. Roberto Ferrero daha sonra hakeme saldırırken, takım arkadaşı Ermindo Onega ise FIFA başkan yardımcısının yüzüne tükürdü.

    Tarih kokan

    Turnuvanın en golcü oyuncusu Eusebio’nun da yer aldığı Portekiz, İngiltere’nin yarı final rakibiydi. Maç, bir önceki tura kıyasla daha az ateşli geçse de, İngiltere sahada ortalığı kızıştırdı; özellikle de her iki yarıda da gol atan Bobby Charlton öne çıktı; ikinci golü ise Hurst’un pasıyla kaydetti. Charlton’ın iki golü arasında Gordon Banks, Eusebio’nun şutunu muhteşem bir kurtarışla engelledi.

    Bobby'nin ağabeyi Jack ise sahanın diğer ucunda sözünü söyledi ve Portekiz'in gol atmasını engellemek için kasten elle oynadı. Eusebio penaltıyı gole çevirdi, ancak İngiltere, Batı Almanya ile oynayacağı finale yükseldi.

    İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden 21 yıl geçmişti ve oyuncuların zihninde tam olarak taze olmasa da, unutmak zordu. Örneğin Stiles, Manchester'a yapılan bir bombardıman sırasında doğmuştu ve Peters, Blitz sırasında karısının ailesinin üyeleri bir bomba saldırısında hayatını kaybederken tahliye edilmişti. 

    Hurst, "Hoşumuza gitse de gitmese de yakın geçmiş oradaydı," diye hatırladı. "Bizim için, onlar için, seyirciler için."

    Hurst'un kayınpederi, D-Day çıkarmalarında paraşütçüydü ve maçla ilgili iyi hisleri vardı; etrafındakilere forvetin hat-trick yapacağını söylüyordu. Ancak İngiltere, Ray Wilson'ın ortasını Helmut Haller'in ayaklarına gönderen kafa vuruşuyla zor bir başlangıç yaptı ve Batı Almanya öne geçti.

    İngiltere paniklemedi ve altı dakika sonra Hurst, yine West Ham bağlantılı bir pozisyonda, kaptan Bobby Moore'un hızlıca kullandığı serbest vuruşu kafayla gole çevirerek hat-trick'inin ilk golünü attı. Aniden ortaya çıkma yeteneği nedeniyle "Hayalet" lakaplı Peters, Hurst'un şutunun havaya sekmesi üzerine topu ağlara göndererek İngiltere'yi galibiyete yaklaştırdı, ancak 89. dakikada Wolfgang Weber, ceza sahası içindeki büyük bir karambolde topu ağlara göndererek Almanya'nın beraberliği sağladı.

    "Onları yine yen"

    Ramsey, uzatmalar öncesi kısa molada basit ama son derece etkili bir mesaj verdi: "Onları 90 dakikada yendiniz, şimdi 30 dakikada da yenin."

    İngiltere, Hurst'un her zaman tartışmalara konu olan golüyle yeniden öne geçti; Hurst'un şiddetli vuruşu üst direğe çarparak gol çizgisine düştü. İsviçreli hakem Gottfried Dienst, golü onaylamadan önce Sovyet yan hakemi Tofiq Bahramov ile istişare etti. Bugüne kadar dünyanın geri kalanı, topun çizgiyi geçmediğine inanıyor. Hurst, yerde olduğu için bunu görememişti, ancak topun hemen yanında bulunan Hunt'ın sözüne güveniyordu.

    "Roger emin, aksi takdirde arkasını dönmez, takip ederdi," dedi. "İçgüdüsü ona bunun gol olduğunu söylüyor. Bu benim için her zaman yeterli olmuştur ve her zaman da öyle olacaktır."

    Moore'un bir başka asistiyle gelen Hurst'un üçüncü golü hakkında hiçbir şüphe yoktu. Hurst'un maçı bitiren golü attığı sırada Kenneth Wolstenholme'un yaptığı yorum, İngiliz folkloruna geçti: "Ve işte Hurst geliyor. Bazı insanlar sahada, her şeyin bittiğini düşünüyorlar. Artık bitti!"

    İngiltere'nin Dünya Kupası kahramanları ölümsüzleşti. Upton Park'ın dışına West Ham'ın Peters, Moore ve Hurst üçlüsünün heykeli dikildi. 2000 yılında yenilenen Wembley Stadyumu açıldığında Moore'un bir büstü daha yapıldı. Banks'ın Stoke'da, Ramsey'in ise Ipswich'te birer heykeli var.

    Geriye tek bir kurtulan kaldı

    Ancak, ülkenin en büyük zaferinin mimarlarına her zaman özen gösterilmedi. İngiltere milli takımının her bir oyuncusuna 1.000 sterlin tutarında bir ikramiye verildi; bu rakam bugünün parasıyla 16.000 sterline denk geliyor. Buna karşılık, Arjantin’in 2022 Dünya Kupası şampiyonu kadrosundaki her oyuncu 500.000 dolarlık bir ikramiye kazandı.

    Emekli olduktan sonra birçok oyuncu futboldan uzaklaşarak normal işlere girdi. Hurst sigortacılık sektörüne girerken, Wilson cenazeci oldu. Finalde oynayan oyunculardan sekizi, 1970 Meksika Dünya Kupası'na katılabildi. Bu turnuvada Batı Almanya, çeyrek finalde 2-0 geriden gelerek uzatmalarda 3-2 galip gelerek intikamını aldı. Bu, o nesil oyuncular için sonun başlangıcı oldu; İngiltere, 1974 Dünya Kupası'na katılamayınca Ramsey görevinden alındı.

    Kaptan Moore, 1993 yılında, henüz 51 yaşındayken bağırsak kanserinden öldü. Dünya Kupası'ndan iki yıl önce testis kanseri teşhisi konduğu ortaya çıktı, ancak bunu en yakın ailesinden başka kimseye söylememişti. Bu arada, Jack ve Bobby Charlton dahil altı oyuncu, Ramsey gibi demans hastası oldu.

    Bobby Charlton'ın 2023'teki ölümüyle, finalde oynayan takımın tek hayatta kalanı Hurst oldu, ancak hat-trick kahramanı 2024'te geçirdiği kalp krizinden kurtuldu.

    Altmış yıllık acı

    İngiltere, 1974 Dünya Kupası’na katılamamasının ardından 1978 Dünya Kupası’na da katılamadı. 1982’de İspanya’da düzenlenen turnuvaya katılmayı başardılar, ancak ikinci grup aşamasında elendiler.

    Daha pek çok acı da gelecekti: 1986'da Diego Maradona'nın "Tanrı'nın Eli"; 1990'da Paul Gascoigne'nin gözyaşlarının ardından Batı Almanya'ya penaltılarda yenilmeleri; 1994'e katılamamaları; 1998'de David Beckham'ın oyundan atılmasının ardından Arjantin'e penaltılarda yenilmeleri; 2002'de Ronaldinho'nun David Seaman'ı lobla geçmesi; 2006'da Wayne Rooney'nin kırmızı kart görmesi ve Cristiano Ronaldo'nun göz kırpmasının ardından Portekiz'e karşı bir başka acı verici penaltı atışları yenilgisi; 2010'da Frank Lampard'ın Almanya'ya attığı hayalet gol (belki de Hurst'un tartışmalı golünün intikamı); 2014'te grup aşamasında elenme; 2018'de beklenmedik bir şekilde muhteşem bir performans sergilenmesine rağmen uzatmalarda Hırvatistan'a yenilme; ve 2022'de Harry Kane'in penaltıyı gökyüzüne fırlatmasının ardından Fransa'ya yenilme.

    İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki maceraları da benzer bir izleği takip etti: 1996, 2004 ve 2012'de penaltı atışlarında yenilgiler, 2000'de grup aşamasında elenme, 2008'de eleme turlarını geçememe ve 2016'da İzlanda'ya karşı aynı derecede utanç verici bir elenme. Sir Gareth Southgate, Ramsey'den bu yana İngiltere'yi Euro 2020'de büyük bir finale taşıyan ilk teknik direktör oldu, ancak takım son engelde İtalya'ya yenik düşerek bir kez daha penaltı atışlarında elendi.

    Üç Aslanlar 2024'te tekrar Euro finaline ulaştı ancak İspanya'ya karşı ağır bir yenilgi aldı. Southgate, Ramsey'den bu yana en iyi sonuçları elde etmenin yanı sıra, ona en çok benzeyen teknik direktör olarak milli takıma başarıyı, ama her şeyden önce umudu ve gururu geri kazandırdı.

    İngiltere, 2024'te Thomas Tuchel'i atayarak sürpriz bir şekilde oyun kitabını yırttı ve en yüksek baskı anlarında doğru hamleleri yapma konusunda seri galibiyetlere imza atan Alman teknik adamın yeteneğine güvenerek, nihayet son altın nesil oyuncularından yararlanmayı hedefledi. Ancak Tuchel, İngiltere'yi Kuzey Amerika'da zirveye taşısa bile, o ve takımı asla 1966'nın çocuklarını tam anlamıyla taklit edemeyecek.

