MİRAS: 1966'nın İngiltere'si – futbolun gerçekten 'eve döndüğü' yıl

İngiltere, 1996 yılından beri “Football Coming Home”dan söz ediyor. O yıl, indie grubu The Lightning Seeds, komedyenler Frank Skinner ve David Baddiel ile güçlerini birleştirerek, Euro 96’ya ev sahipliği yapmadan önce “Three Lions” adlı single’ı çıkarmıştı. İngilizler için bu şarkı, alaycı mizah anlayışlarının bir kutlaması ve on yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından hâlâ iyimser olmanın ne anlama geldiğinin bir ifadesidir. Diğer herkes için ise bu şarkı, İngilizlerin kibir ve hak iddiasının bir göstergesi; sırf bu sporu icat ettikleri için dünyanın en popüler sporunun sahibi oldukları hissini yansıtıyor.

İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiğinde ve "It's Coming Home" (Eve Dönüyor) sloganlarını görmezden gelmek imkansız hale geldiğinde, Hırvatistan bunu kendi lehine kullandı. "‘Football’s Coming Home’ sloganını gördük ve ‘Evet, ama yine de bizimle oynamak zorundasınız’ diye düşündük," diye hatırladı Ivan Rakitic. Üç yıl sonra, İngiltere Wembley’de İtalya’ya penaltılarda yenilerek Avrupa Şampiyonası finalini kaybettiğinde, Azzurri’nin tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci kameraya doğru bağırdı: "Roma’ya geliyor!"

İngiltere, 2024'te İspanya'ya karşı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası finalini kaybetti ve tarihlerinde sadece tek bir büyük kupa ile kaldı: 1966'da kendi evinde kazandıkları Dünya Kupası. Bu, İngiltere'nin en parlak anının hikayesi, tam da kötü şöhretli kibirlerinden kurtulup kazanmak için ne gerektiğini anladıkları için elde ettikleri bir zafer...