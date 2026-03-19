Minotti: "Galeazzi'nin Dünya Kupası'nda çarpıp devirdiği, arabayla bir kapıyı kırarak içeri giren iki takım arkadaşımı korudum"

Lorenzo Minotti, 90'lı yıllarda Parma formasıyla geçirdiği kariyerini anımsıyor.





Eski milli takım savunma oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "En güzel zafer, stadyumların stadyumu olan Wembley'de Anvers'e karşı oynadığımız Kupa Galipleri Kupası finali ve uluslararası alanda tanınmamızdı. Her şeyin tadını çıkardım: maç öncesi antrenman, deplasmanlarda her zaman yaptığımız şehir turu, kupayı almak için çıktığımız merdivenler. Ve tabii ki gol: teknik hareketlere her zaman özen gösterirdim. O sefer de öyle oldu: destek ayağımı büküp, gövdemizi eğdim ve vole vurdum. Garip bir yörünge çıktı, sanki uzaktan kumandayla kontrol ediliyormuş gibi görünüyordu."





"İtalya'da rakipler çok güçlüydü, bizden daha güçlüydü. Ve bir yıl boyunca baskıyla başa çıkmaya alışkındılar. Önce bizim yenilmezlik serisini sonlandırdığımız Milan, sonra da Lippi'nin Juventus'u. Yaklaştık ama yetmedi. Ancak 1995'te o Juve'ye karşı finalde UEFA Kupası'nı kazanmak büyük bir tatmin oldu."



