Parma FC v Bologna FC - Serie A

Minotti: "Galeazzi'nin Dünya Kupası'nda bana çarptığı sırada, arabayla bir kapıyı kırarak içeri giren iki takım arkadaşımı korudum"

Eski Parma savunma oyuncusu, kariyerinden bazı anekdotlar anlatıyor.

Lorenzo Minotti, 90'lı yıllarda Parma formasıyla geçirdiği kariyerini anıyor.


Eski milli takım savunma oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "En güzel zafer, stadyumların stadyumu olan Wembley'de Anvers'e karşı oynadığımız Kupa Galipleri Kupası finali ve uluslararası alanda tanınmamızdı. Her şeyin tadını çıkardım: maç öncesi antrenman, deplasmanlarda her zaman yaptığımız şehir turu, kupayı almak için çıktığımız merdivenler. Ve tabii ki gol: teknik hareketlere her zaman özen gösterirdim. O sefer de öyle oldu: destek bacağımı büküp, gövdemizi eğdim ve vole vurdum. Garip bir yörünge çıktı, sanki uzaktan kumandayla kontrol ediliyormuş gibi görünüyordu."


"İtalya'da rakipler çok güçlüydü, bizden daha güçlüydü. Ve bir yıl boyunca baskıyla başa çıkmaya alışkındılar. Önce bizim yenilmezlik serisini sonlandırdığımız Milan, sonra da Lippi'nin Juventus'u. Yaklaştık ama yetmedi. Ancak 1995'te o Juve'ye karşı finalde UEFA Kupası'nı kazanmak büyük bir tatmin oldu."


  • KAPALI ARACILAR

    "1994'te Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinin rövanş maçında Ajax'ı 2-0 yendik, ben bir serbest vuruş golü attım. Scala, pazar günü Juventus'la oynayacağımız için (Del Piero'nun üç golüyle 4-0 kazanan, ed.) uyumamızı söyledi. Ertesi sabah Scala ve masör Bozzetti bana, gece iki takım arkadaşımın arabayla bir kapıyı kırdığını söylediler: ne yapılacağına karar verilmesi gerekiyordu. Teknik direktör soyunma odasına geldi ve olayı hiç bahsetmeden, o andan itibaren her maçtan sonra kamp yerinde kalacağımızı duyurdu. Suçluların kadrodan çıkarılmasını önlemek için, masum olan herkesi kızdıran bu kararı destekledim: ikisi de ilk on birde oynayan oyunculardı ve yoklukları takımı zayıflatacaktı."

  • PİYASADA

    "Inter beni istiyordu, hatta Pellegrini'nin evine bile gittim. Tanzi bunu reddetti ve bana altı yıllık bir sözleşme imzaladı; Parma'da ev almam için bir miktar avans da verdi. Bir süre sonra Juve'ninde benimle ilgilendiğini öğrendim, ancak sadece kulüple görüşmüşlerdi."

  • 1994 ABD Dünya Kupası

    "Sadece ben ve üçüncü kaleci Bucci sahaya çıkmadık; Apolloni hiyerarşide beni geçmişti, ama buyine de en güzel deneyimim olarak kalacak. Mahalledeki arkadaşlarımla oynadığımız maçların ardından, tahta parçalarını kaldırıp sanki Dünya Kupasıymış gibi davranarak hayalini kurduğum bir şeydi bu. Finalin ardından o kupanın yanından geçtim ve ona dokunma isteğine karşı koyamadım. Çok fazla anım var. İtalya-İspanya maçının sonlarına doğru suyumun bittiğini fark ettim. Hava çok sıcaktı, uzatmalar yaklaşıyordu, soyunma odasına koştum ve bir çöp torbasını şişeler ve takviye gıdalarla doldurdum. Sahaya geri dönerken bir gürültü duydum: bakmaya cesaret edemedim. Dev ekranda, Robi'nin 2-1'i attıktan sonra Baggio ve Signori'nin kucaklaştığını gördüm. Sevinçten çıldırdım ve röportaj için hazır bekleyen Galeazzi tarafından ezildim. Maçtan sonra Luis Enrique, Tassotti'den intikam almak için otobüsümüze daldı: büyük bir kargaşa çıktı ama ciddi bir şey olmadı."

  • MARADONA

    "Serie A'daki ilk yılımdı. Ligdeki ilk galibiyetimizin ardından, ilk maçta ona formasını istedim. Bana rövanş maçında vereceğini söyledi. San Paolo'da bunu ona hatırlattım ve o da beni rahatlattı: "Soyunma odasında veririm." Ama oradaki tünel çok uzundu, fırsatı kaçırdığımı sandım. Oysa soyunma odasının önüne geldiğimde, Diego formasıyla beni bekliyordu. O gün Napoli 4-2 kazandı, ben serbest vuruştan gol attım, o ise penaltıdan iki gol attı: Bunlar Maradona'nın San Paolo'da Serie A'da attığı son gollerdi."