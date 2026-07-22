Getty
Çeviri:
Minnesota United, James Rodriguez'in ayrıldığını doğruladı; eski Real Madrid yıldızının MLS macerası sadece altı ay sonra sona erdi
Kısa ömürlü bir Amerikan rüyası
Kolombiyalı süperstarın Saint Paul'daki serüveni ani bir şekilde sona erdi; Minnesota kulübü, sosyal medya üzerinden oyuncunun ayrıldığını doğruladı. Kulüp, resmi X hesabında orta saha oyuncusunun bir görselini paylaşarak “Her şey için teşekkürler, James” yazısını ekledi.
Rodriguez, ilk olarak Şubat 2026'da Loons'a katılmıştı. Meksika ekibi Leon ile olan sözleşmesini feshettikten sonra serbest oyuncu olarak büyük bir heyecanla takıma katılmıştı. Bu transfer, MLS ekibi için büyük bir başarı olarak görülmüştü; iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir oyuncuyu, üst düzey deneyime sahip bir tecrübeli oyuncuya ihtiyaç duyan takımın soyunma odasına kazandırmıştı. Ancak kulüp, sözleşmesindeki ve sözleşmesini Aralık ayına kadar uzatacak olan opsiyonu kullanmamaya resmi olarak karar verdi.
- Getty Images Sport
Saha içinde tutarlılık konusunda yaşanan zorluklar
Gelişiyle ilgili yüksek beklentilere rağmen, Rodriguez Minnesota’da geçirdiği altı aylık süre boyunca ilk on birde kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Yaratıcı orta saha oyuncusu, kulüp adına sadece sekiz maçta forma giydi ve sadece üç kez ilk on birde yer aldı. Minnesota formasıyla oynadığı maçlarda gol atamadı, ancak iki asist yaptı.
Yolların ayrılması kararı, kulübün “belirlenmiş oyuncu” kontenjanlarını ve kadro yapısını yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi. Rodriguez zaman zaman parlak performanslar sergilese de, düzenli süre alamaması ve fiziksel dayanıklılık konusundaki endişeler, kulübün farklı bir yöne gitme kararını etkilemiş görünüyor.
Perde arkasındaki etki
Saha içindeki istatistiksel katkısı sınırlı olsa da, eski Everton oyuncusu saha arkasında sergilediği tavırları ve antrenman sahasındaki etkisiyle büyük saygı topladı. Rodriguez’in takım arkadaşları, sık sık onun profesyonelliğinden ve kadronun genç oyuncularıyla paylaştığı engin bilgiden bahsetti.
Bu ayrılış, Porto, Monaco ve Olympiakos formalarını giymiş olan oyuncu için bir başka gezginlik döneminin başlangıcı oldu. 2020 yılında Real Madrid'den kalıcı olarak ayrıldığından beri, Rodriguez uzun vadeli bir yuva bulmakta zorlandı ve İngiltere, Katar, Yunanistan, Meksika ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri arasında gidip geldi.
- Getty Images Sport
Rodriguez’i neler bekliyor?
Minnesota tarafından yayınlanan duyuru ile Rodriguez bir kez daha serbest oyuncu statüsüne geçti ve dünya çapındaki herhangi bir kulüple görüşme yapma hakkına sahip oldu. Kulüp seviyesindeki iniş çıkışlarına rağmen performansları hâlâ etkileyici olan Rodriguez, Kolombiya milli takımı için hâlâ kilit bir isimdir. Rodriguez, 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya'nın oynadığı beş maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı, ancak ne gol attı ne de asist yaptı. Artık tüm dikkatini Los Cafeteros ile önündeki uluslararası mücadelelere verecek; menajerleri ise bir sonraki kulüp kariyeri için seçenekleri değerlendirecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun