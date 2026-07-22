Minnesota United, James Rodriguez'in ayrıldığını doğruladı; eski Real Madrid yıldızının MLS macerası sadece altı ay sonra sona erdi

Gelişiyle ilgili yüksek beklentilere rağmen, Rodriguez Minnesota’da geçirdiği altı aylık süre boyunca ilk on birde kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Yaratıcı orta saha oyuncusu, kulüp adına sadece sekiz maçta forma giydi ve sadece üç kez ilk on birde yer aldı. Minnesota formasıyla oynadığı maçlarda gol atamadı, ancak iki asist yaptı.

Yolların ayrılması kararı, kulübün “belirlenmiş oyuncu” kontenjanlarını ve kadro yapısını yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi. Rodriguez zaman zaman parlak performanslar sergilese de, düzenli süre alamaması ve fiziksel dayanıklılık konusundaki endişeler, kulübün farklı bir yöne gitme kararını etkilemiş görünüyor.