Minnesota, şiddetli dehidratasyon nedeniyle hastaneye kaldırılan eski Real Madrid yıldızı James Rodriguez'in sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi verdi
Kolombiyalı oyuncu antrenmanlara geri döndü
Loons kulübü, Rodriguez'in uluslararası maç arası sırasında yaşadığı şiddetli dehidrasyonun ardından, denetimli bir spor faaliyetlerine dönüş programına başlamak üzere Pazartesi günü kulübün antrenman tesisine geldiğini doğruladı. 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumu, MLS'de resmi maçlara çıkmasına izin verilmeden önce sağlık ekibi tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Takıma yeniden katılması, herhangi bir aksilik yaşanmaması için sıkı tıbbi protokoller çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Minnesota, ciddi sağlık söylentilerini yalanladı
Tıbbi acil durum, 29 Mart'ta Kolombiya'nın Fransa ile oynadığı hazırlık maçının ardından başladı. Maç sonrası kendini iyi hissetmeyen Rodriguez, şiddetli dehidrasyonu tedavi etmek üzere 31 Mart'ta damardan sıvı tedavisi almak üzere hastaneye yatırıldı. Üç gün sonra taburcu olsa da, sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar yayılmaya başladı.
Minnesota, resmi bir açıklamada, "James bugün, 6 Nisan Pazartesi günü kulübün antrenman tesisine geldi ve gözetim altında bir aktiviteye dönüş seansına katıldı" dedi. "Takımın tam antrenmanlarına yeniden katılımı, kulübün sağlık departmanı tarafından belirlenen protokollere uygun olarak gerçekleşecek ve tamamen klinik gelişimine göre yönlendirilecektir.
"Minnesota United FC, oyuncularının sağlığını ve mahremiyetini ciddiye almaktadır. Kulüp ve tıbbi uzmanlarımız, rabdomiyoliz ile ilgili herhangi bir klinik veya laboratuvar bulgusu olmadığını kesin olarak belirtebilir."
MLS'deki Zorluklar
2014 Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, bu yılın başlarında Minnesota'ya geldi. Ancak, ABD'deki hayata adaptasyonu, sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle aksadı. Bu sezon yeni takımıyla sadece 39 dakika sahada kaldı.
Şimdi ne olacak?
Rodriguez, tam formuna kavuşmak için iyileşme sürecine devam edecek. Pazar günü oynanacak MLS maçında Minnesota'nın San Diego FC ile karşılaşacağı maçta forma giymesi bekleniyor. Loons, altı maçta topladığı sekiz puanla Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor ve lider LAFC'nin sekiz puan gerisinde bulunuyor.