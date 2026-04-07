Minnesota, şiddetli dehidratasyon nedeniyle hastaneye kaldırılan eski Real Madrid yıldızı James Rodriguez'in sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi verdi

Tıbbi acil durum, 29 Mart'ta Kolombiya'nın Fransa ile oynadığı hazırlık maçının ardından başladı. Maç sonrası kendini iyi hissetmeyen Rodriguez, şiddetli dehidrasyonu tedavi etmek üzere 31 Mart'ta damardan sıvı tedavisi almak üzere hastaneye yatırıldı. Üç gün sonra taburcu olsa da, sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar yayılmaya başladı.

Minnesota, resmi bir açıklamada, "James bugün, 6 Nisan Pazartesi günü kulübün antrenman tesisine geldi ve gözetim altında bir aktiviteye dönüş seansına katıldı" dedi. "Takımın tam antrenmanlarına yeniden katılımı, kulübün sağlık departmanı tarafından belirlenen protokollere uygun olarak gerçekleşecek ve tamamen klinik gelişimine göre yönlendirilecektir.

"Minnesota United FC, oyuncularının sağlığını ve mahremiyetini ciddiye almaktadır. Kulüp ve tıbbi uzmanlarımız, rabdomiyoliz ile ilgili herhangi bir klinik veya laboratuvar bulgusu olmadığını kesin olarak belirtebilir."