Mina yine yaptı! Durosinmi'yi kışkırttı; Durosinmi ise tekme atarak tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Cagliari'nin savunma oyuncusunun tüm "kurbanları"

37. dakikadayız. Pisa, Moreo’nun penaltı golüyle önde ama maçın gidişatı bir hakem kararıyla değişme tehlikesiyle karşı karşıya: Toskanalı takımın forveti Durosinmi’nin oyundan atılması. Eski Viktoria Plzen oyuncusu, Mina’ya karşı tepki niteliğinde bir faul yaptığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü. Görüntüler her şeyi açıkça gösteriyor. Görüntülerde, top uzakken ikilinin birbirine sarıldığı, birkaç söz atıştığı ve ardından forvetin rakibinin bacakları ile özel bölgelerine bir tekme attığı görülüyor. Inter-Juventus maçının ardından verilen aradan sonra sahalara dönen hakem La Penna, forvetin tepkisini cezalandırarak kırmızı kart kararı veriyor.

Pisa'nın, hakemin fikrini değiştirmesi için yaptığı itirazlar boşuna oldu; hakem kararından vazgeçmedi. O andan itibaren Mina, Arena Garibaldi'deki taraftarların hedefi haline geldi ve topa her dokunduğunda yuhalandı. Pisacane de devre arasında oyuncusunu korumak amacıyla onu oyundan alıp Zappa'yı oyuna soktu. Böylece Kolombiyalı oyuncu, geçmişte de kendisine çeşitli eleştiriler getirmiş olan davranışları nedeniyle yeniden fırtınanın gözüne girdi.