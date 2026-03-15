Mina yine yaptı! Durosinmi'yi kışkırttı; Durosinmi ise tekme atarak tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Cagliari'nin savunma oyuncusunun tüm "kurbanları"

Yerry Mina yine yaptı! Artık saha içindeki tavırları ve rakip forvetleri kışkırtmasıyla da ünlenen Cagliari'nin savunma oyuncusu, bir "kurban" daha daha ekledi. 29. haftaya ait Pisa-Cagliari maçında Kolombiyalı oyuncu, Nerazzurri'nin forveti Rafiu Durosinmi'nin kırmızı kart görmesine neden oldu. Durosinmi, rakibinin uzun süreli tutuşu ve ikisi arasında geçen birkaç sözün ardından defans oyuncusuna tekme attı. Hakem La Penna hemen müdahale etti ve tereddüt etmeden kırmızı kartı çıkardı.
37. dakikadayız. Pisa, Moreo’nun penaltı golüyle önde ama maçın gidişatı bir hakem kararıyla değişme tehlikesiyle karşı karşıya: Toskanalı takımın forveti Durosinmi’nin oyundan atılması. Eski Viktoria Plzen oyuncusu, Mina’ya karşı tepki niteliğinde bir faul yaptığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü. Görüntüler her şeyi açıkça gösteriyor. Görüntülerde, top uzakken ikilinin birbirine sarıldığı, birkaç söz atıştığı ve ardından forvetin rakibinin bacakları ile özel bölgelerine bir tekme attığı görülüyor. Inter-Juventus maçının ardından verilen aradan sonra sahalara dönen hakem La Penna, forvetin tepkisini cezalandırarak kırmızı kart kararı veriyor.
Pisa'nın, hakemin fikrini değiştirmesi için yaptığı itirazlar boşuna oldu; hakem kararından vazgeçmedi. O andan itibaren Mina, Arena Garibaldi'deki taraftarların hedefi haline geldi ve topa her dokunduğunda yuhalandı. Pisacane de devre arasında oyuncusunu korumak amacıyla onu oyundan alıp Zappa'yı oyuna soktu. Böylece Kolombiyalı oyuncu, geçmişte de kendisine çeşitli eleştiriler getirmiş olan davranışları nedeniyle yeniden fırtınanın gözüne girdi.
Zaten eski Barcelona oyuncusu, kendi çıkarını sağlamak için her yolu denemeye alışık; bunu defalarca yaptığı gibi rakiplerini kışkırtarak da yapıyor. Geçen sezon sırasıyla Monza ve Lecce formasıyla oynarken ona karşı tepki faulü yaptıkları için kırmızı kart gören D'Ambrosio ve Rebic bunu çok iyi bilir. Ya da daha önce onları sinirlendirmek için sürekli çabalarken Osimhen ve Zirkzee'nin meme uçlarını bile sıkmış olan oyuncu. Bu yıl da Kolombiyalı oyuncu sportmenliğiyle pek öne çıkmadı. Zhegrova'yı yüz yüze gelerek kışkırttı ya da Kean'ı, o da ona kaslarını göstererek cevap verdi. Ancak onunla ilgili en sansasyonel olay Morata ile olanı. Como ile Cagliari arasındaki bir maçta, rakibinin sürekli trash talk'ları ve provokasyonlarından bıkmış olan İspanyol oyuncu, Fabregas'tan kendisini sahadan çıkarmasını istedi.