Klop’un Red Bull futbol şefi olarak 2029’a kadar süren sözleşmesinin feshedilmesi, daha önce milli takım teknik direktörlüğü görevine giden yoldaki en önemli engel olarak görülüyordu. Ancak milyonluk bonservis konusu gündemden kaldırıldı, böylece DFB bir milli takım teknik direktörü için tarihinde ilk kez bonservis bedeli ödeme gibi bir durumu önlemiş oldu.

Başlangıçta spekülasyon konusu olan Red Bull’da marka elçisi ya da danışman olarak kalma ihtimali de gerçekleşmeyecek. DFB, şirkete ait "Wings for Life" vakfına bir milyon euro bağış yapılacağını doğruladı; vakıf da bu parayı tıbbi omurilik araştırmalarını desteklemek için kullanacak. Ayrıca 2030’a kadar Leipzig’te üç milli maç oynanacak.

Red Bull böylece Klopp’un DFB’ye gitmesine sonuçta oldukça kolay şekilde izin verdi. Bunun nedenlerinden biri de içecek devinin zaman zaman sorunlu olan kamuoyu imajını bir nebze parlatabilecek olması.

Klopp, MagentaTV için yorumcu olarak takip ettiği Dünya Kupası finali sırasında da, Alman Milli Takımı’na doğru yola çıkabilmek için Red Bull ile "çok cömert" bir anlaşmaya vardığını doğrulamıştı.

Öte yandan rekortmen milli futbolcu Lothar Matthäus’un Klopp’un maaşıyla ilgili endişelerinin doğrulanmayacağı anlaşılıyor. Bild’in haberine göre Klopp, selefi Julian Nagelsmann’dan yılda sadece "asgari düzeyde daha fazla" kazanacak (yedi milyon euro).

Matthäus daha önce mali açıdan "baş ağrısı yaratan bir toplam paket" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Klopp’un adidas ile yaptığı anlaşmanın da (DFB, Nike’a geçecek) sorun olmadığı, çünkü bunun Dünya Kupası’nın ardından sona ereceği belirtildi.

59 yaşındaki teknik adamla birlikte uzun yıllardır yanından ayırmadığı Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders ile eski milli futbolcu Sven Bender de yardımcı antrenör olarak DFB’nin yolunu tutuyor. Bender, Regionalliga ekibi SpVgg Unterhaching ile olan sözleşmesini iki yılın ardından temmuz başında feshetmişti. 37 yaşındaki Bender, Borussia Dortmund’da Klopp’un yönetiminde altı yıl forma giydi; onun döneminde iki kez Almanya şampiyonu, bir kez de kupa şampiyonu oldu.