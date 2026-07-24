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Oliver Maywurm

Çeviri:

Milyonluk bağış, DFB’de bir ilki engelledi! Jürgen Klopp yeni Almanya Milli Takımı teknik direktörü oldu

Dünya Kupası
Almanya
J. Klopp
J. Nagelsmann

Almanya’nın yeni milli takım teknik direktörü belli oldu: DFB’nin cuma günü düzenlediği basın toplantısında açıkladığı üzere Jürgen Klopp, artık Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü.

59 yaşındaki teknik adam, Paraguay'a karşı son 16 turunda penaltılarla 4-5 kaybedilmesinin ardından birkaç gün sonra istifa eden Julian Nagelsmann'ın yerine geçti. Klopp, Almanya Futbol Federasyonu takımında 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

"Jürgen'le çok yoğun görüşmeler yaptık. Başından itibaren bizim bir numaralı tercihimizdi. Enerji dolu ve bu göreve büyük bir istek duyuyor", dedi DFB Başkanı Bernd Neuendorf.

"Burada oturmak benim için büyük bir onur. Milli takım", dedi yeni milli takım teknik direktörü göreve getirilmesinin ardından, "bizi Almanlar olarak neredeyse hiçbir şeyin yapamayacağı kadar bir araya getirebilir. Bu görevi benim için bu kadar özel kılan da tam olarak bu."

Bu büyük göreve "alçakgönüllülük ve sabırla" yaklaşacağını söyleyen Klopp, net hedefini de ortaya koydu: "Birbirleri için savaşan, futboldan keyif alan ve ülkemizdeki insanların tam bir inançla arkasında birleşebileceği bir takım geliştirmek."

  • Klop’un Red Bull futbol şefi olarak 2029’a kadar süren sözleşmesinin feshedilmesi, daha önce milli takım teknik direktörlüğü görevine giden yoldaki en önemli engel olarak görülüyordu. Ancak milyonluk bonservis konusu gündemden kaldırıldı, böylece DFB bir milli takım teknik direktörü için tarihinde ilk kez bonservis bedeli ödeme gibi bir durumu önlemiş oldu.

    Başlangıçta spekülasyon konusu olan Red Bull’da marka elçisi ya da danışman olarak kalma ihtimali de gerçekleşmeyecek. DFB, şirkete ait "Wings for Life" vakfına bir milyon euro bağış yapılacağını doğruladı; vakıf da bu parayı tıbbi omurilik araştırmalarını desteklemek için kullanacak. Ayrıca 2030’a kadar Leipzig’te üç milli maç oynanacak.

    Red Bull böylece Klopp’un DFB’ye gitmesine sonuçta oldukça kolay şekilde izin verdi. Bunun nedenlerinden biri de içecek devinin zaman zaman sorunlu olan kamuoyu imajını bir nebze parlatabilecek olması.

    Klopp, MagentaTV için yorumcu olarak takip ettiği Dünya Kupası finali sırasında da, Alman Milli Takımı’na doğru yola çıkabilmek için Red Bull ile "çok cömert" bir anlaşmaya vardığını doğrulamıştı.

    Öte yandan rekortmen milli futbolcu Lothar Matthäus’un Klopp’un maaşıyla ilgili endişelerinin doğrulanmayacağı anlaşılıyor. Bild’in haberine göre Klopp, selefi Julian Nagelsmann’dan yılda sadece "asgari düzeyde daha fazla" kazanacak (yedi milyon euro).

    Matthäus daha önce mali açıdan "baş ağrısı yaratan bir toplam paket" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Klopp’un adidas ile yaptığı anlaşmanın da (DFB, Nike’a geçecek) sorun olmadığı, çünkü bunun Dünya Kupası’nın ardından sona ereceği belirtildi.

    59 yaşındaki teknik adamla birlikte uzun yıllardır yanından ayırmadığı Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders ile eski milli futbolcu Sven Bender de yardımcı antrenör olarak DFB’nin yolunu tutuyor. Bender, Regionalliga ekibi SpVgg Unterhaching ile olan sözleşmesini iki yılın ardından temmuz başında feshetmişti. 37 yaşındaki Bender, Borussia Dortmund’da Klopp’un yönetiminde altı yıl forma giydi; onun döneminde iki kez Almanya şampiyonu, bir kez de kupa şampiyonu oldu.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    DFB Takımı: Jürgen Klopp, Joachim Löw ve Hansi Flick’in halefi için şimdiden ideal isim olarak görülüyordu

    Nagelsmann’ın, 2026 Dünya Kupası’ndaki erken elenişin hemen ardından görevden ayrılacağının giderek daha da belirginleştiği dönemde, Klopp kısa sürede 38 yaşındaki teknik adamın yerine geçmek için en güçlü aday olarak görülüyordu. DFB, temmuz başında Nagelsmann’ın istifasına dair haberin ardından Klopp ile görüşmeler yapılacağını zaten duyurmuştu.

    Dünya Kupası sırasında MagentaTV için TV yorumcusu olarak çalışan ve bu süreçte "gölge milli takım teknik direktörü" olarak manşetlere çıkan Klopp için bu, 2024 yazında Liverpool’dan ayrılmasından bu yana ilk teknik direktörlük görevi olacak. Yaklaşık dokuz yılın ardından o dönemde İngiliz devinden ayrılmış ve ilk etapta kendisine bir ara vermişti.

    Klopp, bir daha teknik direktör olarak çalışıp çalışmayacağını sonraki süreçte birkaç kez açık bıraktı. Bunun yerine 2025’in başında Red Bull’da Global Soccer Başkanı olarak göreve başladı ve bu kapsamda diğer görevlerinin yanı sıra RB Leipzig’de de yer aldı.

    Joachim Löw’ün EURO 2021’in ardından görevden ayrılması sırasında da, Hansi Flick’in Eylül 2023’te görevden alınmasının ardından da Klopp genel olarak ideal halef olarak görülüyor ve sürekli milli takım teknik direktörlüğü göreviyle anılıyordu. Ancak Liverpool’daki sözleşmesinden çıkmayı her iki durumda da reddettiği için, o dönemde Klopp konusu DFB’de daha da ciddileşmedi.

  • Jürgen Klopp, eylül sonunda Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk maçına çıkacak.

    Flick'in yerine Eylül 2023'ün ortasında Nagelsmann göreve gelmişti. Eski Bayern hocası, DFB takımının coşkulu atmosferde geçen Euro 2024 ev sahipliğinde başında yer aldı, turnuva ise daha sonra Avrupa şampiyonu olan İspanya'ya karşı talihsiz çeyrek final vedasıyla sona erdi. Hemen ardından Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu hedef olarak ilan etti; ancak bu girişim ağır bir başarısızlıkla sonuçlandı.

    Almanya, zayıf rakip Curaçao'ya karşı 7-1'lik açılış galibiyetinin ardından ikinci grup maçında Fildişi Sahili karşısında da sorunlar yaşadı, ancak sonradan oyuna giren Deniz Undav attığı iki golle 2-1'lik galibiyeti kurtardı ve grup birinciliğini garantiledi. Ekvador'a karşı grup aşamasının son maçında alınan hayal kırıklığı yaratan 1-2'lik yenilgi moralleri bozarken, Paraguay'a karşı son 32 turunda ise yol tamamen sürpriz bir şekilde sona erdi.

    Sonraki günlerde, sözleşmesi Euro 2028 sonrasına kadar geçerli olacak Nagelsmann'ın erken ayrılığı giderek daha belirgin hale geldi. Nagelsmann, istifasına ilişkin, "Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Benim en büyük hedefim her zaman takımın başarısıydı. Bu kadar ağır bir hayal kırıklığının ardından takım, yüklerden arınmış yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor" dedi.

    Bu yeni dönem şimdi eylül sonunda Klopp ile başlayacak. Nations League'de Hollanda'ya karşı deplasmanda oynanacak maçta (24 Eylül), 2011 ve 2012'nin Dortmund'u şampiyon yapan teknik direktörü ilk kez DFB takımının kenarında yer alacak. Klopp, üç gün sonra ise Almanya'nın Augsburg'da Yunanistan ile karşılaşacağı maçta milli takım teknik direktörü olarak ilk iç saha sınavını verecek. Nations League A Ligi 2. Grup'ta DFB'nin bir diğer rakibi ise Sırbistan.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp milli takım teknik direktörü oluyor: Oyuncu, teknik direktör ve yönetici olarak görev yaptığı duraklar

    Oyuncu:


    Dönem

    Kulüp

    1987 başına kadar

    TuS Ergenzingen

    Ocak-Temmuz 1987

    1. FC Pforzheim

    1987-1988

    Eintracht Frankfurt II

    1988-1989

    Viktoria Sindlingen

    1989-1990

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990-2001

    1. FSV Mainz 05


    Teknik direktör / Yönetici:


    Dönem

    Rol

    Durak

    2001-2008

    Teknik direktör

    1. FSV Mainz 05

    2008-2015

    Teknik direktör

    Borussia Dortmund

    2015-2024

    Teknik direktör

    FC Liverpool

    2025-2026

    Global Futbol Başkanı

    Red Bull

    Temmuz 2026'dan beri

    Teknik direktör

    Almanya