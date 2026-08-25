Getty Images Sport
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Milyonlarca sterlinlik destek mi? Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nu seçkin bir müzik mekânına dönüştürmek için resmî başvuruda bulundu
Sahil hattına doğru genişleme baskısı
Liverpool Echo'nun haberine göre Everton, sahil kenarındaki stadında düzenlenen spor dışı etkinliklerin sayısını iki katına çıkarmak için Liverpool Belediyesi'nden resmen izin istedi. Everton, 2025 yılında tarihi evi Goodison Park'tan ayrılarak Hill Dickinson Stadyumu'na taşınmıştı.
Kulüp, yeni tesisteki ikinci sezonunda mevcut planlama izinlerini genişletmek istiyor. İlk olarak 2021'de verilen mevcut anlaşma, kulübün takvim yılı başına tam kapasiteyle yalnızca dört spor dışı etkinlik düzenlemesine izin veriyor.
Everton bu sınırı sekiz etkinliğe çıkarmayı hedefliyor ve bu da daha fazla büyük müzik konserinin önünü açacak. Yeni teklife göre en fazla iki etkinlik 23.30'a kadar sürebilecek, diğerlerinin tamamı ise 23.00'te sona erecek.
- Getty Images Sport
Müziğin şehrini güçlendirmek
Başvurunun temel motivasyonu, Hill Dickinson Stadyumu'nu üst düzey çok amaçlı bir mekâna dönüştürmek. Everton adına hareket eden CBRE Limited, genişletmenin daha kapsamlı bölgesel faydalarını ortaya koyan bir planlama beyanı sundu.
Beyanda, "Futbol stadyumu olarak temel rolünü korurken, önerilen değişiklik stadyumun çok amaçlı bir mekân olma potansiyelini artırmayı hedefliyor" denildi. "Bu, şehir bölgesindeki canlı müzik imkânlarını artırmaya yönelik daha geniş bölgesel hedefleri destekleyecek ve bunun sonucunda turizm ile ziyaretçi ekonomisini canlandıracak."
Planlama yetkilileri ayrıca, etkinlik organizatörlerinden gelen ciddi ilgiye rağmen mevcut düzenlemelerin mekânı kısıtladığını belirtti. Ayrıca bu değişikliğin, Liverpool'a UNESCO Müzik Şehri olarak sahip olduğu prestijli statüden yararlanma fırsatı sunduğunu eklediler.
Bir futbol sahasından çok daha fazlası
Sahil kenarındaki stadyum, Everton'ın Premier League sezonunun yanı sıra çok yönlülüğünü de şimdiden kanıtlıyor. Stat, kapılarını açtığından bu yana iki ragbi etkinliğine ve İngiltere Kadın Milli Takımı'nın bir maçına başarıyla ev sahipliği yaptı.
Ayrıca ilerleyen döneme ilişkin bayram havasında planlar da var; Oktoberfest ve Noel pazarlarının bu yılın ilerleyen bölümünde düzenlenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra Everton, taraftarlar için maç günü deneyimini iyileştirmek amacıyla sahadaki ek geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor.
Kulübün iş operasyonları başkanı Andrew Middleton, kısa süre önce II. derece koruma altındaki hidrolik kulenin özel bir spor barına dönüştürülmesi planını doğruladı. Ayrıca Western Terrace basamakları da yakında maç olmayan günlerde halka açık hale gelecek.
- Getty Images Sport
Belediye kararını bekliyor
Liverpool Belediye Meclisi, planlama başvurusunun komite üyeleri tarafından ne zaman değerlendirileceğine ilişkin henüz bir takvim açıklamadı. Bir karara varılana kadar Everton, başlangıçtaki dört etkinlik sınırlaması kapsamında faaliyet göstermek zorunda.
Kulüp, Hill Dickinson Stadı'nda sahne alacak ilk büyük sanatçıları ayarlamak için perde arkasında yoğun şekilde çalışırken, herhangi bir tarih ya da belirli bir isim henüz doğrulanmadı. Teklifin onaylanması halinde bu durum Everton için heyecan verici yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Tesisin canlı müzik kapasitesinin genişletilmesi, hem kulübe hem de daha geniş Merseyside ekonomisine önemli bir mali katkı sağlayacak.
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