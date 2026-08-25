Milyonlarca sterlinlik destek mi? Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nu seçkin bir müzik mekânına dönüştürmek için resmî başvuruda bulundu

Başvurunun temel motivasyonu, Hill Dickinson Stadyumu'nu üst düzey çok amaçlı bir mekâna dönüştürmek. Everton adına hareket eden CBRE Limited, genişletmenin daha kapsamlı bölgesel faydalarını ortaya koyan bir planlama beyanı sundu.

Beyanda, "Futbol stadyumu olarak temel rolünü korurken, önerilen değişiklik stadyumun çok amaçlı bir mekân olma potansiyelini artırmayı hedefliyor" denildi. "Bu, şehir bölgesindeki canlı müzik imkânlarını artırmaya yönelik daha geniş bölgesel hedefleri destekleyecek ve bunun sonucunda turizm ile ziyaretçi ekonomisini canlandıracak."

Planlama yetkilileri ayrıca, etkinlik organizatörlerinden gelen ciddi ilgiye rağmen mevcut düzenlemelerin mekânı kısıtladığını belirtti. Ayrıca bu değişikliğin, Liverpool'a UNESCO Müzik Şehri olarak sahip olduğu prestijli statüden yararlanma fırsatı sunduğunu eklediler.