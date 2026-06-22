Müzakerelerin çoktan başarısız olduğu düşünülürken, Juve son olarak Vlahovic’i takımda kalmaya ikna etmek için bir kez daha girişimde bulundu. Gazzetta’ya göre, Bianconeri’nin “son teklifi”, primler dahil olmak üzere yıllık sekiz milyon avroya kadar maaş öngören bir yıllık sözleşmeyi içeriyor.

Şu anda Vlahovic, yıllık 12 milyon avro ile tüm Serie A’nın en yüksek maaşlı oyuncusu olarak gösteriliyor; ancak Torino’da kalmak istiyorsa, maaşında önemli bir kesintiye razı olması gerekecek.

Son haberlere göre Vlahovic, maaşında bir kesintiye razı olmuş durumda. Hatta bir veya iki yıllık bir sözleşme uzatması bile onun için söz konusu olabilir.

Vlahovic, teknik direktör Luciano Spalletti ile çalışmaya kesinlikle devam etmek istiyor. Juve teknik direktörünün de Vlahovic gibi fiziksel olarak güçlü bir santrforu tercih ettiği söyleniyor; ancak Vlahovic, geçtiğimiz sezon uzun süre sakatlık geçirdi.