İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, İstanbul’un köklü kulübü Beşiktaş, “Yaşlı Hanım”da sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Sırp oyuncuya yıllık 10 milyon avro maaşın yanı sıra, sözleşme imzalandığında en az 5 milyon avro tutarında bir ikramiye teklif ediyor.
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Milyonlarca euroluk dev teklif! FC Bayern Münih’in transfer adayı, Beşiktaş tarafından yoğun bir şekilde ikna edilmeye çalışılıyor gibi görünüyor
Beşiktaş’ta Vlahovic, eski teknik direktörü Vincenzo Italiano ile yeniden bir araya gelebilir. İkili, bir zamanlar AC Floransa’da birlikte çalışmıştı. Vlahovic, bu teknik direktörün yönetiminde 22 maçta 17 gol atmıştı.
Ancak habere göre Vlahovic, kararını vermek için zaman kazanıyor; zira 26 yaşındaki oyuncu, artık Avrupa’nın en iyi 5 liginden birinde oynamayacağı ve Beşiktaş’ta sadece Avrupa Ligi’nde forma giyeceği ihtimalinden tam olarak ikna olmuş değil.
Hâlâ Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden bir teklif almayı umuyor, ancak söylentilere göre ilgilenen Atlético Madrid, FC Barcelona ve FC Bayern gibi kulüplerden şimdiye kadar hiçbiri Sırp oyuncunun taleplerini karşılamaya hazır değilmiş. Hatta bu talepler abartılı olarak değerlendiriliyor.
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Vlahovic’in geleceği konusunda spekülasyonlar
Müzakerelerin çoktan başarısız olduğu düşünülürken, Juve son olarak Vlahovic’i takımda kalmaya ikna etmek için bir kez daha girişimde bulundu. Gazzetta’ya göre, Bianconeri’nin “son teklifi”, primler dahil olmak üzere yıllık sekiz milyon avroya kadar maaş öngören bir yıllık sözleşmeyi içeriyor.
Şu anda Vlahovic, yıllık 12 milyon avro ile tüm Serie A’nın en yüksek maaşlı oyuncusu olarak gösteriliyor; ancak Torino’da kalmak istiyorsa, maaşında önemli bir kesintiye razı olması gerekecek.
Son haberlere göre Vlahovic, maaşında bir kesintiye razı olmuş durumda. Hatta bir veya iki yıllık bir sözleşme uzatması bile onun için söz konusu olabilir.
Vlahovic, teknik direktör Luciano Spalletti ile çalışmaya kesinlikle devam etmek istiyor. Juve teknik direktörünün de Vlahovic gibi fiziksel olarak güçlü bir santrforu tercih ettiği söyleniyor; ancak Vlahovic, geçtiğimiz sezon uzun süre sakatlık geçirdi.
FC Bayern’in Vlahovic’e ilgi duyduğu söyleniyordu
Torino’ya transfer olduğundan bu yana, forvet toplam 168 maçta 68 gol attı. Bu istatistikler sağlam olsa da, kulübün 2022 kışında Fiorentina’dan bu oyuncuyu transfer etmek için yaklaşık 85 milyon avro harcadığı sırada Juventus’un beklentilerinin gerisinde kalıyor.
Özellikle FC Bayern, geçmişte defalarca bu Sırp milli forvetle anılmıştı. Nicolas Jackson’ın ayrılmasının ardından Münih ekibi, Harry Kane’in arkasında hücumda oynayacak bir alternatif arıyor.
Basında yer alan haberlere göre, Mayıs ayında Bayern yetkilileri ile oyuncu arasında olası bir transfer konusunda görüşmeler bile yapılmış. Bir süreliğine Münih, en umut verici aday olarak görülüyordu; ancak son zamanlarda bu konudaki spekülasyonlar önemli ölçüde azaldı – bunun bir nedeni de, çok yönlü bir hücum oyuncusu olan Ismael Saibari’nin takıma katılmak üzere olması.
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Dusan Vlahovic: 2025/26 sezonundaki performans verileri
Maçlar: 23 Oynama süresi: 1162 Goller: 10 Asist: 2