Goal.com
Canlı
FC Bayern München v Real Madrid: Semi-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24
Nino Duit

Çeviri:

Milyonlarca avroya mal olan bir fiyasko haline geldi! FC Bayern, Ancelotti döneminden kalan izleri ortadan kaldırıyor

Bundesliga
Görünüşe göre FC Bayern München, Säbener Straße'deki antrenman tesislerinde bir yenileme planlıyor. Bu süreçte eski teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bıraktığı bir miras ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Bild ve Münchner Merkur/tz gazetelerinin haberlerine göre, yakında yeni bir antrenman sahası inşa edilecek. Bu saha, şu anda Carlo Ancelotti'nin bir zamanlar kurulmasını istediği fitness parkurunun bulunduğu yerde yer alacak. Parkurda, iki farklı eğime sahip bir sprint tepesi, bir denge kirişi, kum ve ağaç kabuğu örtülü alanlar, bir basketbol potası, bir futbol-tenis sahası ve ekipman kulübeleri bulunuyor.

  • Toplamda, bu tesisin inşası 2016/17 sezonunda yaklaşık bir milyon avroya mal olmuş. O dönemde Ancelotti’nin kondisyon antrenörü Giovanni Mauri bu projeye özellikle büyük destek vermişti. İtalyan antrenör daha sonra, spor direktörü Hasan Salihamidzic’in ifadesine göre soyunma odasında sigara içtiği için manşetlere taşınmıştı. Ancelotti'nin 2017 sonbaharında kovulmasının ardından fitness parkuru pratikte artık kullanılmamaya başlandı. Münchner Merkur/tz'ye göre tek istisna, Mart 2021'de Douglas Costa'nın bir rehabilitasyon seansıydı.

  • FC Bayern: Bu, daha büyük bir yeniden yapılanmanın başlangıcı mı?

    Fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere, Pazartesi günü FC Bayern'in üst düzey bir heyeti, basılı inşaat planlarıyla birlikte sahayı inceledi. Heyette, Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Spor Direktörü Christoph Freund, saha bakıcısı Peter Sauer, bina yöneticisi Sebastian Faforke ve FC Bayern'de mimarlar, inşaat firmaları ve hizmet sağlayıcılar arasında irtibat görevi gören Allianz Arena Müdürü Jürgen Muth yer aldı. Diğer sahalar gibi, yeni oyun sahası da bir metre yüksekliğinde bir gizlilik duvarıyla çevrilecek gibi görünüyor. 

    Muhtemelen bu değişiklik, uzun süredir planlanan daha büyük bir tadilatın sadece başlangıcıdır. Dreesen, 2024 yılında bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Yeni bir performans merkezi, FC Bayern'in uluslararası oyuncuları ikna etmeye devam edebilmesi ve en üst düzeyde rekabet gücünü koruyabilmesi için merkezi bir yapı taşıdır." Münchner Merkur/tz, Aralık ayında bunun için ön izin alındığını bildirdi. İnşaatın üç yıl sürmesi ve yaklaşık 100 milyon avroya mal olması bekleniyor; çalışmalar 2026 yılında başlayabilir.

  • Maç programı: FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    4 Nisan Cumartesi15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
    7 Nisan Salı21:00Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
    11 Nisan Cumartesi18.30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
    15 Nisan Çarşamba21:00FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
    19 Nisan Pazar17.30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB