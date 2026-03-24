Bild ve Münchner Merkur/tz gazetelerinin haberlerine göre, yakında yeni bir antrenman sahası inşa edilecek. Bu saha, şu anda Carlo Ancelotti'nin bir zamanlar kurulmasını istediği fitness parkurunun bulunduğu yerde yer alacak. Parkurda, iki farklı eğime sahip bir sprint tepesi, bir denge kirişi, kum ve ağaç kabuğu örtülü alanlar, bir basketbol potası, bir futbol-tenis sahası ve ekipman kulübeleri bulunuyor.
Milyonlarca avroya mal olan bir fiyasko haline geldi! FC Bayern, Ancelotti döneminden kalan izleri ortadan kaldırıyor
Toplamda, bu tesisin inşası 2016/17 sezonunda yaklaşık bir milyon avroya mal olmuş. O dönemde Ancelotti’nin kondisyon antrenörü Giovanni Mauri bu projeye özellikle büyük destek vermişti. İtalyan antrenör daha sonra, spor direktörü Hasan Salihamidzic’in ifadesine göre soyunma odasında sigara içtiği için manşetlere taşınmıştı. Ancelotti'nin 2017 sonbaharında kovulmasının ardından fitness parkuru pratikte artık kullanılmamaya başlandı. Münchner Merkur/tz'ye göre tek istisna, Mart 2021'de Douglas Costa'nın bir rehabilitasyon seansıydı.
FC Bayern: Bu, daha büyük bir yeniden yapılanmanın başlangıcı mı?
Fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere, Pazartesi günü FC Bayern'in üst düzey bir heyeti, basılı inşaat planlarıyla birlikte sahayı inceledi. Heyette, Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Spor Direktörü Christoph Freund, saha bakıcısı Peter Sauer, bina yöneticisi Sebastian Faforke ve FC Bayern'de mimarlar, inşaat firmaları ve hizmet sağlayıcılar arasında irtibat görevi gören Allianz Arena Müdürü Jürgen Muth yer aldı. Diğer sahalar gibi, yeni oyun sahası da bir metre yüksekliğinde bir gizlilik duvarıyla çevrilecek gibi görünüyor.
Muhtemelen bu değişiklik, uzun süredir planlanan daha büyük bir tadilatın sadece başlangıcıdır. Dreesen, 2024 yılında bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Yeni bir performans merkezi, FC Bayern'in uluslararası oyuncuları ikna etmeye devam edebilmesi ve en üst düzeyde rekabet gücünü koruyabilmesi için merkezi bir yapı taşıdır." Münchner Merkur/tz, Aralık ayında bunun için ön izin alındığını bildirdi. İnşaatın üç yıl sürmesi ve yaklaşık 100 milyon avroya mal olması bekleniyor; çalışmalar 2026 yılında başlayabilir.
