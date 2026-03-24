Milyonlarca avroya mal olan bir fiyasko haline geldi! FC Bayern, Ancelotti döneminden kalan izleri ortadan kaldırıyor

Fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere, Pazartesi günü FC Bayern'in üst düzey bir heyeti, basılı inşaat planlarıyla birlikte sahayı inceledi. Heyette, Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Spor Direktörü Christoph Freund, saha bakıcısı Peter Sauer, bina yöneticisi Sebastian Faforke ve FC Bayern'de mimarlar, inşaat firmaları ve hizmet sağlayıcılar arasında irtibat görevi gören Allianz Arena Müdürü Jürgen Muth yer aldı. Diğer sahalar gibi, yeni oyun sahası da bir metre yüksekliğinde bir gizlilik duvarıyla çevrilecek gibi görünüyor.

Muhtemelen bu değişiklik, uzun süredir planlanan daha büyük bir tadilatın sadece başlangıcıdır. Dreesen, 2024 yılında bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Yeni bir performans merkezi, FC Bayern'in uluslararası oyuncuları ikna etmeye devam edebilmesi ve en üst düzeyde rekabet gücünü koruyabilmesi için merkezi bir yapı taşıdır." Münchner Merkur/tz, Aralık ayında bunun için ön izin alındığını bildirdi. İnşaatın üç yıl sürmesi ve yaklaşık 100 milyon avroya mal olması bekleniyor; çalışmalar 2026 yılında başlayabilir.