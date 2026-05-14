Milyonlarca avroluk ek ödeme mi? Jonas Urbig'in golü FC Bayern Münih için pahalıya mal olacak gibi görünüyor

Buna göre, Urbig geçen hafta sonu VfL Wolfsburg’a karşı 1-0 kazanılan maçta Bayern kalesinde 30. kez forma giydiği için, "Geißböcke" ekibi şimdiden iki milyon euro daha kazanacak. FCB'nin Ocak 2025'te o zamanlar 22 yaşında olan oyuncu için ödediği 7 milyon avroluk ilk transfer ücreti, tüm ek maddelerin yerine getirilmesi halinde 15 milyon avroya kadar çıkabilir.

Bir sonraki ek ödeme, bazı koşullarda çok da uzun sürmeyebilir. Rapora göre, Urbig Alman milli takımında ilk kez forma giyerse bir milyon euro ödenecek. Son haftalarda ve aylarda, Dünya Kupası'na katılıp forma şansı bulma ihtimaliyle ilgili tartışmalar giderek yoğunlaştı.