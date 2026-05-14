VfL Wolfsburg v FC Bayern München - Bundesliga
Milyonlarca avroluk ek ödeme mi? Jonas Urbig'in golü FC Bayern Münih için pahalıya mal olacak gibi görünüyor

Görünüşe göre FC Bayern, Jonas Urbig için milyonlarca avroluk bir ek ödeme yapmak zorunda kalacak. Kariyerindeki bir başka dönüm noktasının ardından bir sonraki adım geliyor.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberine göre, 1. FC Köln ile yapılan transfer anlaşmasında, çeşitli senaryoların gerçekleşmesi durumunda Münihli kalecinin transferi için Geißböcke’ye ek bir ödeme yapılacağı kararlaştırıldı.

  • Buna göre, Urbig geçen hafta sonu VfL Wolfsburg’a karşı 1-0 kazanılan maçta Bayern kalesinde 30. kez forma giydiği için, "Geißböcke" ekibi şimdiden iki milyon euro daha kazanacak. FCB'nin Ocak 2025'te o zamanlar 22 yaşında olan oyuncu için ödediği 7 milyon avroluk ilk transfer ücreti, tüm ek maddelerin yerine getirilmesi halinde 15 milyon avroya kadar çıkabilir.

    Bir sonraki ek ödeme, bazı koşullarda çok da uzun sürmeyebilir. Rapora göre, Urbig Alman milli takımında ilk kez forma giyerse bir milyon euro ödenecek. Son haftalarda ve aylarda, Dünya Kupası'na katılıp forma şansı bulma ihtimaliyle ilgili tartışmalar giderek yoğunlaştı.

    Uzmanlar, Urbig'in Dünya Kupası kadrosuna alınmasını ve daha fazlasını talep ediyor

    Wolfsburg maçının ardından Lothar Matthäus, Manuel Neuer'in yerine bir kez daha muhteşem bir performans sergileyen Bayern kalecisinin kadroya alınmasını talep edenler arasında yer aldı. Mario Basler ise bir adım daha ileri giderek, Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alması için propaganda yaptı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Urbig'i Mart ayı kampına çoktan seçmişti, ancak Urbig sağ dizindeki kapsül yaralanması nedeniyle kampı erken terk etmek zorunda kalmıştı.

    Mevcut duruma göre, Marc-Andre ter Stegen'in yeniden sakatlanması nedeniyle Oliver Baumann, Dünya Kupası'na birinci kaleci olarak gidecek. Alexander Nübel'in de kadroda yer alacağı kesin gibi görünüyor. Finn Dahmen de Urbig ve Noah Atubolu'nun yanı sıra Dünya Kupası kadrosuna girebilir. Ayrıca, Manuel Neuer'in emeklilik kararından vazgeçmesi konusundaki tartışmalar son zamanlarda yeniden alevlendi, ancak tecrübeli kaleci bu konuyu defalarca yalanladı.

    Yine de kicker dergisi kısa süre önce, Neuer'in Pazartesi günü FIFA'ya sunulması gereken Nagelsmann'ın 55 kişilik listesinde yer aldığı yönünde spekülasyonlarda bulundu. Yönetmeliklere göre, sadece söz konusu listede yer alan oyuncular, gerekirse sonradan kadroya dahil edilebilir. Raporda aslında somut bir kanıt yok ve Nagelsmann da şu ana kadar 40 yaşındaki oyuncuyu geri getirebileceğine dair herhangi bir ipucu vermedi. Kadrosunu önümüzdeki hafta açıklayacak. 

    Bu arada Neuer, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmak üzere. Maaşında bir kesintiye razı olmasının yanı sıra, Neuer ayrıca Urbig ile bir rol değişimine de rıza göstermeli; bu durumda Urbig için daha çok bir mentor rolünü üstlenecek. Oynama süreleri konusunda net bir anlaşma olması bekleniyor ve bu da Köln'e muhtemelen milyonlarca euro daha kazandıracak. 

  • Jonas Urbig: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri

    Oyunlar18
    Yenilen gol21
    Kalesinde gol görmeden oynadığı maçlar6
