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Milyarlar ve temiz finansal oyun: Benzema şoku ve altın hücum hattı Hilal'i zora sokuyor!

FEATURES
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
K. Benzema
S. Inzaghi
Premier Lig
Suudi Arabistan
Hollanda
Brezilya
İngiltere
Fransa
İtalya

Lider, transfer döneminde olay yaratıyor

El Hilal transfer piyasasına girmiyor, aksine herkes perdenin indiğini sandığı anda onu yeniden açıyor gibi görünüyor. Büyük isimler geliyor, bazıları ayrılıyor, dev meblağlarla sözleşmeler imzalanıyor, ardından fesihler ve kiralıklar gelerek tabloyu başlangıç noktasına döndürüyor. Bu, son dönemde Suudi futbolunda kadro yeniden yapılandırma süreçlerinin en tartışmalı olanlarından biri.

Geçen ocak ayından bu yana "Lider"in hamleleri, sadece transferlerin değeri nedeniyle değil, takımın görünümünün değişme hızı nedeniyle de taraftarlar ve medya arasında sürekli bir tartışma konusu haline geldi. 

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El Hilal yıldızlarla anlaştı, ardından bazılarından vazgeçti ve neredeyse aynı mevkilere yeni isimlerle yeniden anlaştı. Sanki kulüp, bir projeden diğerine geçmeden önce tek bir projeyi test etmek için kendisine uzun bir süre tanımıyor.

Daha da dikkat çekici olan, harcamaların boyutu genişledikçe El Hilal'e finansal fair play kurallarının uygulanmasını talep eden seslerin yükselmesiydi. Özellikle de kulübün, rakiplerinin çoğunda aynı ölçüde bulunmayan bir satın alma gücüne sahip olması bir lüks sağlıyor.

 Ancak düzenleyici tartışmadan uzakta, sportif soru daha da can sıkıcı kalıyor: Eğer tüm bu paralar harcanıyorsa, neden henüz ligde ve Asya'da tam bir hâkimiyete dönüşmedi?

  • Ocaktan bu yana: Hilal durmak bilmiyor

    Yalnızca kadro listesi bile Hilal'in yaşadığı hareketliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Ocak ayından bu ana kadar kulüp, Karim Benzema, Rayan el-Devseri, Pablo Mari, Murad Husavi, Sultan Mendeş, Karim Benzema, Simon Buabri ve Muhammed Kader Mite'yi kapsayan bir dizi transfer gerçekleştirdi.

    Bunlara ek olarak, mevcut transfer döneminin başından itibaren Abdullah el-Anezi, Sabri Dahil, Nevaf el-Habeşi, Muhammed es-Sarnuh ve Muhammed Mahzeri de kadroya katıldı. Ardından gözler büyük isimlere çevrildi ve Hollandalı Crysencio Summerville ortaya çıktı, onun ardından İngiliz Ollie Watkins geldi, sonra da Brezilyalı Gabriel Martinelli katıldı; böylece Hilal'in hücum hattı durmak bilmeyen açık bir atölyeye dönüştü.

    Asıl paradoks tam da burada yatıyor; kulüp, tüm bu harcamaya başlamasını gerektirecek bir hücum kıtlığı çekmiyordu, aksine zaten fark yaratabilecek bir grup isme sahipti. 

    Buna rağmen yönetim daha fazlasını eklemeyi tercih etti; sanki amaç artık yalnızca hücumu güçlendirmek değil, isimler açısından dünyadaki herhangi bir takımla rekabet edebilecek bir ön hat oluşturmaktı.

    Ancak futbol, şampiyonlukları en parlak isimlere sahip olana bağışlamaz. Bazen yıldızların çokluğu yeni bir sorunun başlangıcı olur; çünkü her oyuncunun bir role ihtiyacı vardır, her yıldızın dakikalara ihtiyacı vardır ve sistemin kendini anlaması için zamana ihtiyacı vardır.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema: Büyük bir transfer ve beklenenden erken bir son

    Tüm bu harcamaların ortasında, en çok tartışma yaratan konu Karim Benzema dosyası oldu. Altın Top ayarında bir forvet olan oyuncuyla El Hilal anlaşmış, ancak çok kısa bir süre sonra ayrılığına dair haberler ortaya çıkmıştı; bunun öncesinde ise yaklaşık 25 milyon avro olarak tahmin edilen mali fesih bedeliyle ilgili devasa rakamlar dolaşıma girmişti.

    İşte tam burada tablo daha da karmaşık hale geliyor; bunun nedeni sadece Benzema'nın başarılı olamaması değil, transferin kendisinin de kulübün alternatif çözüm arayışına girmesinden önce uzun süre devam etmemesiydi.

     El Hilal'in kendini yeni bir kararla karşı karşıya bulması için yaklaşık altı ay yeterli oldu; ardından olası bir alternatif olarak Watkins ortaya çıktı ve hikâyede yeni bir bölüm başladı.

    Sorun, bir transferin başarısız olması değil; bu futbolda olan bir şey. Asıl sorun, aynı döngünün tekrarlanmasıdır: devasa bir transfer, sonra ikna olmama, ardından sözleşme feshi veya kiralama, sonra bir başka devasa transfer. İşte o zaman mesele artık yalnızca teknik olmaktan çıkıp, hataların maliyeti ve kararların ne kadar hızlı alındığına dair bir soruya dönüşür.

    Bu açıdan bakıldığında Benzema, El Hilal içindeki bütün bir dönemin sembolü haline geldi; bugün büyük bir dünya yıldızının gelebileceği, ancak teknik vizyonla hızlıca uyum sağlayamazsa yarın projenin dışında kalabileceği bir dönemin.

  • imago-sport-1080255964.jpgIcon Sportswire

    Devasa paralar, ancak sonuçlar hâlâ sınavda

    Hilal yalnızca Benzema için harcama yapmakla kalmadı; kadrosu, Joao Cancelo, Matteo Baturina ve Malcom de Oliveira gibi başka isimlerden karşılıklı anlaşmalarla ayrılmayı da içeren bir dizi harekete sahne oldu. Bunun yanında, ilk deneyiminde beklenen etkiyi gösteremeyen Darwin Nunez de kiralık olarak gönderildi.

    Özellikle Nunez, bu hikâyede büyük bir çelişkiyi temsil ediyor: Liverpool'dan gelen, devasa hedefler taşıyan bir transferken kendini planların dışında bulup kiralık olarak ayrılıyor ve tam da bu sırada Hilal yeni bir santrfor arayışına başlayarak Watkins'e ulaşıyor.

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    Buna Summerville, Martinelli ve Watkins transferlerini de eklediğinizde, tablo takım içinde süregelen devasa bir mali hareketi andırıyor; özellikle hücum hattında. Büyük isimler geliyor, büyük isimler gidiyor ve fatura durmuyor.

    Ancak burada iki hususu birbirinden ayırmak gerekiyor: Büyük harcama otomatik olarak mali bir ihlalin varlığı anlamına gelmez ve mali fair play üzerine konuşmak, gerçek bir suçlamaya dönüşebilmesi için her zaman resmî düzenlemelere ve verilere ihtiyaç duyar.

     Sportif açıdan tartışılabilecek şey ise harcamanın verimliliği ve takımın bu yatırımı şampiyonluklara çevirebilme kapasitesidir.

    Özellikle Hilal, inşa sürecinin uzun yıllar gerektirdiğini söyleme lüksüne sahip değil; çünkü her sezon hem lig hem de AFC Şampiyonlar Ligi için yarışıyor ve taraftarları yıldızlar listesine, o işin kulübün vitrininde kaç kupayla sonuçlanacağına baktıkları kadar bakmıyor.

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  • imago-sport-1081063979.jpgAbdullah Ahmed

    Altın hücum: Bir hazineye mi yoksa bitmek bilmeyen bir faturaya mı dönüşecek?

    Hilal artık ligin en heyecan verici hücum hatlarından birine sahip olabilir, ancak kâğıt üzerinde en güçlü hücuma sahip olmak, sahada en güçlü takıma sahip olmak anlamına gelmez. 

    Watkins, Martinelli ve Somerville fark yaratabilecek isimler, fakat gerçek başarıları takım her birkaç ayda bir kadrosunu değiştirmeyi bıraktığında ve sistemine büyüme ile istikrar fırsatı tanıdığında ortaya çıkacak.

    İşte burada Hilal'in denklemi iki ucu keskin bir kılıç gibi görünüyor; mali güç, kulübün hatalarını hızla düzeltmesine imkân tanıyor, ancak aynı zamanda bir oyuncu ya da bir proje sekteye uğradığında hızlı kararlar almaya da itebiliyor, böylece değişim çarkı sonu gelmeden dönüp duruyor.

    En dikkat çekici olansa, tüm bu hücum yatırımlarına bugüne kadar bu değerdeki bir kadrodan taraftarların beklediği hâkimiyetin eşlik etmemiş olması. Zira lig süreklilik istiyor, Asya sağlamlık istiyor ve büyük şampiyonluklar bazen yeni bir hücum isminden çok savunmadaki bir ayrıntıyla belirleniyor.

    Bu yüzden gerçek soru artık şu değil: Hilal bundan sonra kimi kadrosuna katacak? Asıl soru şu: Hilal sonunda çözüm satın almayı bırakıp, sürekli değişime ihtiyaç duymayan bir sistem kurmaya başlayabilecek mi?

    Eğer "Lider" bu satın alma gücünü uyumlu bir takıma dönüştürmeyi başarırsa, yeni hücum üçlüsü yıllarca kendini kabul ettirecek altın bir nesle dönüşebilir.

     Ancak giriş çıkış, fesihler ve kiralamalar politikası sürerse, transfer piyasasında gürültü koparan milyarlar, henüz istikrarını bulamamış bir projenin devasa faturasına dönüşebilir.

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