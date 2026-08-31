El Hilal transfer piyasasına girmiyor, aksine herkes perdenin indiğini sandığı anda onu yeniden açıyor gibi görünüyor. Büyük isimler geliyor, bazıları ayrılıyor, dev meblağlarla sözleşmeler imzalanıyor, ardından fesihler ve kiralıklar gelerek tabloyu başlangıç noktasına döndürüyor. Bu, son dönemde Suudi futbolunda kadro yeniden yapılandırma süreçlerinin en tartışmalı olanlarından biri.

Geçen ocak ayından bu yana "Lider"in hamleleri, sadece transferlerin değeri nedeniyle değil, takımın görünümünün değişme hızı nedeniyle de taraftarlar ve medya arasında sürekli bir tartışma konusu haline geldi.

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El Hilal yıldızlarla anlaştı, ardından bazılarından vazgeçti ve neredeyse aynı mevkilere yeni isimlerle yeniden anlaştı. Sanki kulüp, bir projeden diğerine geçmeden önce tek bir projeyi test etmek için kendisine uzun bir süre tanımıyor.

Daha da dikkat çekici olan, harcamaların boyutu genişledikçe El Hilal'e finansal fair play kurallarının uygulanmasını talep eden seslerin yükselmesiydi. Özellikle de kulübün, rakiplerinin çoğunda aynı ölçüde bulunmayan bir satın alma gücüne sahip olması bir lüks sağlıyor.

Ancak düzenleyici tartışmadan uzakta, sportif soru daha da can sıkıcı kalıyor: Eğer tüm bu paralar harcanıyorsa, neden henüz ligde ve Asya'da tam bir hâkimiyete dönüşmedi?