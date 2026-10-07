AFP
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Milos Kerkez, Liverpool yıldızı ve babası “Ukrayna düşmanları” olarak kara listeye alındıktan sonra sessizliğini bozdu
Sahadaki kavga diplomatik krizi tetikledi
Diplomatik gerilim, Macaristan'ın Uluslar Ligi'nin açılış turunda sahasında Ukrayna'ya 1-0 yenilmesinden kaynaklanıyor. B2 Grubu'ndaki karşılaşma sırasında gerilim tırmandı; Ukrayna orta sahası Victor Tsygankov, Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai ile bir tartışmanın içine girdi.
Yaşanan arbedeye tepki gösteren Kerkez, Liverpool'dan takım arkadaşını savunmak için hemen devreye girdi ve Tsygankov'u yakasından tuttu. Durum, saha dışında daha da dramatik bir hâl aldı; Kerkez'in babası Sebastijan, kavgaya ait bir fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaştı ve buna rapçi AK-47'nin Russian Paradise adlı şarkısını ekledi. Bu paylaşımın, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına gönderme yaptığı düşünüldü.
Sosyal medya paylaşımının ardından Myrotvorets veri tabanı, hem oyuncuyu hem de babasını Ukrayna'ya düşmanca yaklaşan kişiler siciline ekledi. Veri tabanı bağımsız olarak faaliyet gösteriyor ve Ukrayna hükümetiyle resmî bir bağı bulunmuyor.
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Hükümet devreye girerken Kerkez eylemlerini savundu
Konuyla ilgili sessizliğini bozan sol bek, siyasi imalardan net bir şekilde uzak durdu. Macar yayın organı Telex'e konuşan Kerkez, yaptıklarının tamamen içgüdüsel olduğunu ve milli takım kaptanını korumaya yönelik olduğunu vurguladı.
"Kişisel olarak hayatım boyunca hiçbir saldırganlığı desteklemedim ve desteklemiyorum" diyen Kerkez, şöyle devam etti: "Başkalarına zarar veren herhangi bir şeyi kabul edilebilir gören biri değilim. Aynı zamanda bir futbol maçında her zaman gerginlik olur ve Ukrayna maçında yaptığım tek şey kaptanımızı, arkadaşımı savunmaktı. Rakibimiz başka herhangi bir ülke olsaydı da aynısını yapardım."
Şunları ekledi: "Ayrıca, babamın ben olmadığımı vurgulamak önemli. O ne yaparsa yapsın, onun eylemlerinin sorumluluğunu ben üstlenemem."
Listeye alınması, aralarında Myrotvorets veritabanında adı geçen milletvekili Balazs Hidveghi'nin de bulunduğu Macar hükümet yetkililerinden sert tepki çekti. Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, vatandaşlarını savunmak için devreye girerken, anlaşmazlığı çözmek üzere diplomatik girişimlerin sürdüğünü açıkladı.
Orban, açıklamasında, "Macar vatandaşları Milos Kerkez ve Balazs Hidveghi'ye yönelik damgalamayı, her türlü kara listeye almayı ve olası tehditleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. "Hafta sonu boyunca, hükümet toplantısının yanı sıra, durumun çözümü için sürece dahil olan tüm tarafların kendi alanlarında adım atmasını sağlamak adına Ukrayna hükümeti temsilcileri, Macar Futbol Federasyonu (MLSZ), büyükelçilik ve çalışma arkadaşlarımla sürekli istişare halindeydim. Spor; performans, topluluk ve saygıyla ilgili olmalıdır. İki ulusal federasyona iş birliği için teşekkür ediyorum."
Siyasi gerilimler B2 Grubu'nun önüne geçti
Tartışma, zaten kıyasıya çekişmeye sahne olan Uluslar Ligi grubuna saha dışı ciddi bir gerilim daha ekledi. Devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın pazartesi gecesi Macaristan'a karşı rövanş maçını Slovakya'da oynamak zorunda kalması, bu karşılaşmaların etrafındaki jeopolitik hassasiyetleri son derece yüksek tutuyor.
Kerkez, ailesinin sosyal medya faaliyetleri etrafındaki siyasi fırtına manşetleri belirlemeyi sürdürürken, cezası nedeniyle bu rövanş maçını kaçırdı.
Yokluğuna ve etraftaki tüm gürültüye rağmen Macaristan, grubu lider tamamlamak için yarışın içinde kalmaya devam ediyor. Şu anda yedi puanla ikinci sıradalar; bu etkileyici kampanyasında henüz tek bir gol bile yememiş Kuzey İrlanda'nın gerisindeler.
- Gonzales Photo
Kasım ayında kritik karşılaşmalar bekliyor
Macaristan, 14 Kasım'da Gürcistan deplasmanına giderken yaşanan tartışmayı geride bırakmaya çalışacak. Ardından 17 Kasım'da Puskas Arena'da grubun lideri Kuzey İrlanda'yı belirleyici bir karşılaşmada ağırlayacak.
Bu arada şu anda dört puanla üçüncü sırada yer alan Ukrayna'nın umutlarını canlı tutabilmesi için Belfast'ta Kuzey İrlanda karşısında olumlu bir sonuç alması gerekiyor. Ardından Uluslar Ligi kampanyasını Slovakya'da Gürcistan'ı ağırlayarak tamamlayacak.
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