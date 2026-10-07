Konuyla ilgili sessizliğini bozan sol bek, siyasi imalardan net bir şekilde uzak durdu. Macar yayın organı Telex'e konuşan Kerkez, yaptıklarının tamamen içgüdüsel olduğunu ve milli takım kaptanını korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

"Kişisel olarak hayatım boyunca hiçbir saldırganlığı desteklemedim ve desteklemiyorum" diyen Kerkez, şöyle devam etti: "Başkalarına zarar veren herhangi bir şeyi kabul edilebilir gören biri değilim. Aynı zamanda bir futbol maçında her zaman gerginlik olur ve Ukrayna maçında yaptığım tek şey kaptanımızı, arkadaşımı savunmaktı. Rakibimiz başka herhangi bir ülke olsaydı da aynısını yapardım."

Şunları ekledi: "Ayrıca, babamın ben olmadığımı vurgulamak önemli. O ne yaparsa yapsın, onun eylemlerinin sorumluluğunu ben üstlenemem."

Listeye alınması, aralarında Myrotvorets veritabanında adı geçen milletvekili Balazs Hidveghi'nin de bulunduğu Macar hükümet yetkililerinden sert tepki çekti. Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, vatandaşlarını savunmak için devreye girerken, anlaşmazlığı çözmek üzere diplomatik girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Orban, açıklamasında, "Macar vatandaşları Milos Kerkez ve Balazs Hidveghi'ye yönelik damgalamayı, her türlü kara listeye almayı ve olası tehditleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. "Hafta sonu boyunca, hükümet toplantısının yanı sıra, durumun çözümü için sürece dahil olan tüm tarafların kendi alanlarında adım atmasını sağlamak adına Ukrayna hükümeti temsilcileri, Macar Futbol Federasyonu (MLSZ), büyükelçilik ve çalışma arkadaşlarımla sürekli istişare halindeydim. Spor; performans, topluluk ve saygıyla ilgili olmalıdır. İki ulusal federasyona iş birliği için teşekkür ediyorum."



