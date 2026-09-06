Milos Kerkez'den uyarı: Liverpool, Atletico Madrid ve zorlu fikstür yoğunluğuna hazırlanıyor

Liverpool, Portman Road'da Ipswich Town'u 2-0 yenerek sonunda Premier League'deki ritmini buldu. Alexander Isak'ın peş peşe attığı iki gol farkı yarattı ancak Kerkez için sonucun önemi üç puanın ötesine geçti. İç sahadaki sezona sendeleyerek başlayan sol bek, takımın deplasmanda çok ihtiyaç duyduğu sonucu almak için önceki eksiklerini nasıl giderdiğini vurgulamakta gecikmedi.

Performansı değerlendiren Kerkez, ortaya konan oyunun bitiriciliğine övgüler yağdırdı. "Gerçekten çok güzel. Bence ilk dakikadan itibaren oyunun içindeydik. İlk iki maçta konuştuğumuz şey buydu, daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bence bunu olağanüstü yaptık. Elbette Alex gol atmaya başlıyor ve umarım bu devam eder. Çocuklar adına ve genel olarak ne kadar agresif oynadığımız adına mutluyum" ifadelerini kullanan savunmacı, bunu kulübün resmi internet sitesine söyledi.