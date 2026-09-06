Getty Images Sport
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Milos Kerkez'den uyarı: Liverpool, Atletico Madrid ve zorlu fikstür yoğunluğuna hazırlanıyor
Portman Road'da kazanma ivmesi
Liverpool, Portman Road'da Ipswich Town'u 2-0 yenerek sonunda Premier League'deki ritmini buldu. Alexander Isak'ın peş peşe attığı iki gol farkı yarattı ancak Kerkez için sonucun önemi üç puanın ötesine geçti. İç sahadaki sezona sendeleyerek başlayan sol bek, takımın deplasmanda çok ihtiyaç duyduğu sonucu almak için önceki eksiklerini nasıl giderdiğini vurgulamakta gecikmedi.
Performansı değerlendiren Kerkez, ortaya konan oyunun bitiriciliğine övgüler yağdırdı. "Gerçekten çok güzel. Bence ilk dakikadan itibaren oyunun içindeydik. İlk iki maçta konuştuğumuz şey buydu, daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bence bunu olağanüstü yaptık. Elbette Alex gol atmaya başlıyor ve umarım bu devam eder. Çocuklar adına ve genel olarak ne kadar agresif oynadığımız adına mutluyum" ifadelerini kullanan savunmacı, bunu kulübün resmi internet sitesine söyledi.
- Getty Images Sport
Erken kutlamalara karşı uyardı
Oyuncuların, Andoni Iraola’nın özel taleplerini artık tamamen kavramaya başladığı giderek daha belirgin hâle geliyor. Teknik direktör değişiminde geçiş süreci çoğu zaman sancılı olabilir, ancak Kerkez, takımın artık ritmini bulduğunu düşünüyor. Şampiyonlar Ligi grup aşaması yaklaşırken, kutlama payı oldukça dar. Kerkez, Iraola’nın yüksek pres sisteminin fiziksel taleplerinin tam konsantrasyon gerektireceğini vurgularken, kulüp Anfield’da üst üste üç iç saha maçına hazırlık yapıyor.
Kerkez, "Bence herkes sahada kendini daha iyi hissetti ve ben de dönüp baktığımda oyunun içine daha fazla girdiğimi ve daha iyi olduğumu düşünüyorum. Elbette bu bir gol yememe maçı, özellikle deplasmanda bunun zor olduğunu biliyoruz, Premier League’de her yerde zor. Mutluyuz ama çok fazla kutlayamayız, artık maçlar üç günde bir geliyor ve sıradaki maça odaklanıyoruz" uyarısında bulundu.
Andoni Iraola yönetiminde taktiksel evrim
Iraola’nın taktik planına geçiş hız kazanıyor gibi görünüyor. Kerkez, takımın maçları yönetme biçiminde önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti. Isak’ın erken golleri sonrası baskıya direnmek zorunda kalan savunma hattı için Ipswich karşısında alınan gol yemeden galibiyet özellikle gurur verici bir nokta oldu. Kerkez, takımın ne zaman topa baskı yapması ve ne zaman dizilişini koruması gerektiğini öğrendiğini anlattı; bu dengenin Premier League’de uzun vadeli başarı için kritik olduğunu vurguladı.
Kerkez, yüksek presi bir maçın tamamına yaymanın zorluğuna da değinerek şunları söyledi: "Bizim gibi pres yaptığınızda, bunu maç boyunca ve 90 dakikanın tamamında sürdürmek biraz zor oluyor. Bunu ilk 30 ila 35 dakika yapabiliyoruz ve bazı yönlerden ikinci yarının başında da bunu yapabiliyoruz, ama sonra mesele tamamen kompakt kalmak ve birbirimizle konuşmak oluyor."
- Getty Images Sport
Sol kanatta uyumu geliştirmek
Liverpool'ın sezon başındaki taktik düzeninde en çok konuşulan konulardan biri, kanatlardaki rotasyon oldu. Kerkez, kendisini çok farklı profillere sahip iki oyuncu olan Cody Gakpo ve Bradley Barcola'nın arkasında oynarken buldu. Gakpo daha fazla top saklama oyunu ve merkeze kaymalar sunarken, Barcola patlayıcı hızı ve doğrudanlığıyla öne çıkıyor. Kerkez, özellikle Avrupa futbolunun yüksek baskılı ortamında bu ilişkileri antrenman sahasında geliştirmenin takımın başarısı için hayati önem taşıdığında ısrar etti.
"Uyum sağlamak sizin işiniz. Antrenmanlarımızın olma nedeni de bu. Bence bu yıl Cody ile birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz. Bradley geldiğinde de iyi aksiyonlarımız olduğunu düşünüyorum, ona neredeyse güzel bir ara pası veriyordum. Ama antrenmanlarda her gün bu uyumu geliştiriyoruz. Sadece devam etmemiz gerekiyor," diyerek sözlerini tamamladı.
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