Millie Bright futbolu bıraktı! Chelsea kaptanı ve eski Lionesses yıldızı, kupalarla dolu 17 yıllık kariyerinin ardından futbolu derhal bırakıyor

Emeklilik kararından bahseden Bright, şunları söyledi: "Son 12 yıldır Chelsea'yi temsil etmek benim için her şeydi, ancak artık futbolu bırakmaya hazırım. Elimden gelen her şeyi verdim ve hiçbir zaman başka bir kulübün forması için mücadele etmek istemedim. Artık zamanı geldi ve yeni bir döneme girmeye hazırım. Her zaman bir Chelsea'li olacağım, ama farklı bir şekilde."

Bright'ın bahsettiği şey, Blues'ta hem vakıf mütevelli heyeti üyesi hem de kulüp elçisi olarak iki yeni göreve başlayacağı gerçeğidir. Kulüp, bir basın açıklamasında, ilk görevin ona "sahada bizi temsil ederken başladığı, başkalarını destekleme konusundaki tutkulu çalışmalarını" sürdürme imkanı vereceğini belirtti.

Chelsea taraftarlarına yazdığı açık mektupta Bright şunları ekledi: "Bu kulüp benim için her şey demek. Kariyerimde ve hayatımda, Chelsea her gün uyanmamın ve zor zamanları aşıp iyi günlere dönmemin sebebi oldu. Her şeyi bu kulübe borçluyum. Tanıştığım insanlar, edindiğim arkadaşlar ve tabii ki anılar.

"Bu anıları evime götürebilirim ve çocuklarım olduğunda onlara kariyerimden bahsedebilir, fotoğrafları ve kupaları gösterebilirim. Bu benim için en büyük hediye oldu. Son 12 yılda olanları hiç beklemiyordum. Futbolcu olmayı, bırakın profesyonel olmayı, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamayı ve tüm o kupaları birlikte kaldırmayı hiç beklemiyordum."