Getty Images
Çeviri:
Millie Bright futbolu bıraktı! Chelsea kaptanı ve eski Lionesses yıldızı, kupalarla dolu 17 yıllık kariyerinin ardından futbolu derhal bırakıyor
Parlak bir kariyer: Bright'ın Chelsea'deki dönemi sona erdi
Bright, 2014 yılının sonlarında Doncaster Rovers Belles'ten gelecek vaat eden 21 yaşındaki bir oyuncu olarak transfer edildikten sonra, Emma Hayes döneminin en başarılı transferlerinden biri oldu. Blues'un 2015'te ilk büyük kupası olan FA Cup'ı ve aynı yıl ilk WSL şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte, kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. O andan itibaren geriye bakmadı ve kulübün de aynı şekilde güçlenmesiyle birlikte giderek daha da güçlendi ve İngiliz kadın futbolunun hakim gücü haline geldi.
2020 ile 2025 yılları arasında Chelsea, üst üste altı lig şampiyonluğu ve 12 ulusal kupadan yedisini kazandı, üç final daha oynadı. Bright, Blues'un ilk Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında, ilk üçlüsünü kazanmasında ve geçen sezon WSL, FA Cup ve Lig Kupası'nı tek bir mağlubiyet bile almadan kazanarak eşi görülmemiş bir yenilmezlik serisi yakalamasında kilit rol oynadı. Dört kez PFA Yılın Takımı'na ve iki kez FIFPRO Dünya XI'e aday gösterildi.
- Getty Images
Şubat ayından beri sahalardan uzak: Efsane Bright için zorlu bir son
Bu sezon işler daha zorlu geçti. Bright, zaman zaman forma şansı bulmakta zorlandı; zira Chelsea’nin stoper kadrosu, geçen yılın Ocak ayında Naomi Girma’nın transferi, genç Veerle Buurman’ın geçen sezon Hollanda’da geçirdiği kiralık döneminin ardından A takımda yarattığı etki ve Kadeisha Buchanan’ın uzun süreli ön çapraz bağ sakatlığından sonra sahalara dönüşüyle bu sezon oldukça etkileyici bir derinlik kazandı.
Son zamanlarda Bright ayrıca ayak bileği sakatlığıyla boğuşuyordu ve Şubat ayı başında Tottenham'ı yendikleri maçta sakatlık nedeniyle sahadan ayrıldığından beri forma giymedi. Sonuç olarak, bu maç onun kulüpteki 314. ve son maçı oldu ve emekliliği derhal yürürlüğe girdi.
Yeni bir sayfa açılıyor: Bright, Chelsea'de iki yeni göreve başlayacak
Emeklilik kararından bahseden Bright, şunları söyledi: "Son 12 yıldır Chelsea'yi temsil etmek benim için her şeydi, ancak artık futbolu bırakmaya hazırım. Elimden gelen her şeyi verdim ve hiçbir zaman başka bir kulübün forması için mücadele etmek istemedim. Artık zamanı geldi ve yeni bir döneme girmeye hazırım. Her zaman bir Chelsea'li olacağım, ama farklı bir şekilde."
Bright'ın bahsettiği şey, Blues'ta hem vakıf mütevelli heyeti üyesi hem de kulüp elçisi olarak iki yeni göreve başlayacağı gerçeğidir. Kulüp, bir basın açıklamasında, ilk görevin ona "sahada bizi temsil ederken başladığı, başkalarını destekleme konusundaki tutkulu çalışmalarını" sürdürme imkanı vereceğini belirtti.
Chelsea taraftarlarına yazdığı açık mektupta Bright şunları ekledi: "Bu kulüp benim için her şey demek. Kariyerimde ve hayatımda, Chelsea her gün uyanmamın ve zor zamanları aşıp iyi günlere dönmemin sebebi oldu. Her şeyi bu kulübe borçluyum. Tanıştığım insanlar, edindiğim arkadaşlar ve tabii ki anılar.
"Bu anıları evime götürebilirim ve çocuklarım olduğunda onlara kariyerimden bahsedebilir, fotoğrafları ve kupaları gösterebilirim. Bu benim için en büyük hediye oldu. Son 12 yılda olanları hiç beklemiyordum. Futbolcu olmayı, bırakın profesyonel olmayı, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamayı ve tüm o kupaları birlikte kaldırmayı hiç beklemiyordum."
- Getty Images
Veda etme fırsatı: Bright, Stamford Bridge'de onurlandırılacak
Chelsea, önümüzdeki ay 16 Mayıs'ta Stamford Bridge'de Manchester United ile oynayacağı sezonun son WSL maçı öncesinde Bright'ın katkılarını kutlayacak.
Defans oyuncusu, bu sezonun başlarında 88 kez milli forma giyip 2022'de Avrupa Şampiyonası kupasını kaldırdıktan sonra uluslararası sahalardan emekli olduktan sonra, zamanı geldiğinde İngiltere milli takımında da benzer bir onurla karşılanacak. Futbol Federasyonu bu konuda henüz kesin bir ayrıntı açıklamadı, ancak Lionesses taraftarları da gelecekteki bir iç saha maçında Bright'ın kariyerini kutlayacak.
İngiltere teknik direktörü Sarina Wiegman, Çarşamba günü Bright'ın açıklamasına tepki göstererek, "Yakın gelecekte onu bir iç saha maçında ağırlamayı ve spora yaptığı olağanüstü katkıyı takdir etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. "Onun için gelecekte her şeyin en iyisi olmasını diliyorum."