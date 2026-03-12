Millie Bright, Chelsea'nin bir başka kötü sakatlık haberiyle Lig Kupası finalinden elendi, ancak Sonia Bompastor, Man Utd maçında önemli bir oyuncuyu tekrar kadrosuna katabilecek

Ancak, belki de Chelsea'nin sezonunu özetleyen bir şekilde, Bompastor'un basın toplantısında sakatlıklarla ilgili kötü haberler iyi haberlerden daha fazlaydı. Mayra Ramirez, sezon öncesi dönemde geçirdiği ve ameliyat gerektiren hamstring sakatlığı nedeniyle tüm sezon boyunca forma giyemedi ve Chelsea teknik direktörünün, iyileşme sürecinde bir aksilik yaşadığını açıklamasının ardından, yeni sezon başlayana kadar sahalara dönemeyebileceği görülüyor.

Bompastor, "Mayra iyi ilerleme kaydediyordu ama rehabilitasyon sırasında yine yeni bir sakatlık geçirdi" dedi. "Onun için zor bir sezon oldu. Maalesef sezon sonuna kadar onu sahada göremeyeceğiz. Zihinsel olarak zorlanıyor. Bu normal. Onun için sakatlıklarla dolu bir sezon oldu ve bazen her şeyi açıklamak zor oluyor. Dün onunla konuştum. Şu anda gerçekten morali çok bozuk, bu normal, ama kulüpteki herkes onu doğru şekilde desteklediğimizden ve ihtiyacı olanı sağladığımızdan emin oluyor."

Bu arada, İngiltere savunma oyuncusu Niamh Charles ve ABD forveti Catarina Macario da sahalardan uzak kalmaya devam ediyor ve ne zaman dönecekleri belli değil.

Bompastor, "Niamh hala ayak bileği ile biraz sorun yaşıyor" dedi. "Sanırım hala ağrı ve rahatsızlık hissediyor, ayak bileği stabil değil. Bazen ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ama antrenmanlara dönmeye yakın bir noktaya geldiğimizde, birkaç adım geri gidiyoruz. İlerleme kaydedemiyoruz. Bu talihsiz bir durum. Şu an için herhangi bir zaman çizelgem yok ve Cat Macario için de durum aynı. Hiçbir ilerleme kaydetmiyor ve Cat için de herhangi bir zaman çizelgem yok, bu da talihsiz bir durum."