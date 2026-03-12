Getty Images
Millie Bright, Chelsea'nin bir başka kötü sakatlık haberiyle Lig Kupası finalinden elendi, ancak Sonia Bompastor, Man Utd maçında önemli bir oyuncuyu tekrar kadrosuna katabilecek
Resmi: Millie Bright, Lig Kupası finalini kaçıracak
Bompastor, Perşembe günü maç öncesi basın toplantısında, Chelsea'nin Bristol City'nin Ashton Gate stadyumunda Man Utd ile karşılaşacağı Lig Kupası finalinde Bright'ın forma giymeyeceğini doğruladı. Eski İngiltere savunma oyuncusu, geçen ay Tottenham'ı yendikleri maçın son dakikalarında ayak bileğinden sakatlandı ve bu sakatlık nedeniyle, son uluslararası maçlar öncesinde Liverpool ve Man Utd'yi yendikleri maçlarda forma giyemedi. Bright, bu dönemde Pazar günkü maçta forma giyebilecek kadar iyileşmedi ve Bompastor da onun ne zaman sahalara döneceği konusunda emin değil.
Chelsea'nin geçen yıl Manchester City'yi yenerek kazandığı kupayı korumaya çalışacağı final öncesinde konuşan Bompastor, "Millie Pazar günkü maçta forma giyemeyecek. Beklediğimizden biraz daha uzun sürüyor. Şu anda onun [geri dönüşü] için bir zaman çerçevesi belirleyemiyorum" dedi.
Nathalie Bjorn'un dönüşü Blues'a mükemmel bir ivme kazandırdı
Neyse ki Chelsea'nin sakatlık konusunda iyi haberleri var ve bu haber Bright'ın oynadığı stoper pozisyonuyla ilgili. Eski Lioness oyuncusu Lig Kupası finalinde forma giyemeyecek olsa da, Nathalie Bjorn Aralık ayı başından bu yana ilk kez sahalara dönüyor. Uluslararası maç arası öncesinde uzun süredir beklenen ACL sakatlığından dönen Kadeisha Buchanan da Bright'ın yokluğunu telafi edebilecek bir başka oyuncu.
Bompastor, bu ikili hakkında "Uluslararası ara sırasında onlarla çok iyi çalıştık" dedi. "Erkekler akademisiyle antrenman yapabildik. Bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü Pazar günkü maça oyuncuları hazırlamamıza çok yardımcı oldular. Bu ikilinin de kadroya geri dönmesi çok iyi olacak."
Mayra Ramirez'in bekleyişi devam ediyor
Ancak, belki de Chelsea'nin sezonunu özetleyen bir şekilde, Bompastor'un basın toplantısında sakatlıklarla ilgili kötü haberler iyi haberlerden daha fazlaydı. Mayra Ramirez, sezon öncesi dönemde geçirdiği ve ameliyat gerektiren hamstring sakatlığı nedeniyle tüm sezon boyunca forma giyemedi ve Chelsea teknik direktörünün, iyileşme sürecinde bir aksilik yaşadığını açıklamasının ardından, yeni sezon başlayana kadar sahalara dönemeyebileceği görülüyor.
Bompastor, "Mayra iyi ilerleme kaydediyordu ama rehabilitasyon sırasında yine yeni bir sakatlık geçirdi" dedi. "Onun için zor bir sezon oldu. Maalesef sezon sonuna kadar onu sahada göremeyeceğiz. Zihinsel olarak zorlanıyor. Bu normal. Onun için sakatlıklarla dolu bir sezon oldu ve bazen her şeyi açıklamak zor oluyor. Dün onunla konuştum. Şu anda gerçekten morali çok bozuk, bu normal, ama kulüpteki herkes onu doğru şekilde desteklediğimizden ve ihtiyacı olanı sağladığımızdan emin oluyor."
Bu arada, İngiltere savunma oyuncusu Niamh Charles ve ABD forveti Catarina Macario da sahalardan uzak kalmaya devam ediyor ve ne zaman dönecekleri belli değil.
Bompastor, "Niamh hala ayak bileği ile biraz sorun yaşıyor" dedi. "Sanırım hala ağrı ve rahatsızlık hissediyor, ayak bileği stabil değil. Bazen ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ama antrenmanlara dönmeye yakın bir noktaya geldiğimizde, birkaç adım geri gidiyoruz. İlerleme kaydedemiyoruz. Bu talihsiz bir durum. Şu an için herhangi bir zaman çizelgem yok ve Cat Macario için de durum aynı. Hiçbir ilerleme kaydetmiyor ve Cat için de herhangi bir zaman çizelgem yok, bu da talihsiz bir durum."
Chelsea eksikliklere rağmen mücadele ederse gümüş kupa kazanabilir
Chelsea'nin tüm bu sakatlıklarla başa çıkma konusunda karşılaştığı zorlu göreve, Ellie Carpenter ve Sam Kerr'in Pazar günkü final maçında forma giyemeyecek olması da ekleniyor. İkili şu anda Avustralya ile Asya Kupası'nda ve Cuma günü çeyrek finalde Kuzey Kore ile karşılaşacak. Lucy Bronze, Carpenter'ın sağ bek pozisyonunu üstlenebilirken, Ramirez ve Macario'nun sakatlıkları göz önüne alındığında Kerr'in merkez forvette forma giyemeyecek olması büyük bir darbe.
Ancak Blues, aynı eksikliklerle mücadele ederken son maçında Man Utd'yi yenmişti ve bu rövanş maçında da benzer bir sonuç almayı umuyor. Bompastor'un takımı bu sezon Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu savunmada oldukça geride kaldı, ancak hala üç kupa için mücadele ediyor ve bu hafta sonu Lig Kupası'nı kazanmak, sezonu güçlü bir şekilde bitirmek için bir sıçrama tahtası olabilir.
