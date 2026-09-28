Mevcut milli ara, Messi'nin milli takım için resmi veda maçına çıkmaya hazırlanmasıyla Arjantin futbolu açısından duygusal bir döneme işaret ediyor. Paredes, önünde hâlâ uzun bir men cezası bulunduğunu göz önünde bulundurarak yaklaşık bir ay önce kendi milli takım geleceğiyle ilgili şüphe uyandırmıştı. Ancak Arjantin'in uzun vadeli yönü, federasyonun Scaloni'ye iki yıllık sözleşme uzatması teklif etmesiyle, buna 2030'a kadar görevde kalma opsiyonu da eklenerek, daha da güçlendirildi.