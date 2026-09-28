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Milli takımdan emeklilik kapıda mı? Leandro Paredes, Lionel Messi duygusal vedaya hazırlanırken Arjantin geleceği hakkındaki sessizliğini bozdu
Orta saha oyuncusu, Arjantin'deki geleceğine dair şüphelere yanıt verdi
Paredes'in Arjantin ile milli takım geleceği, kaptanın pazar gecesi Boca Juniors'u Copa Argentina çeyrek finalinde Racing Club karşısında dramatik bir 3-2'lik galibiyete taşımasının ardından bir kez daha gündeme geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan tartışmalar sonrasında aldığı FIFA'dan 10 maçlık cezasını çekerken Arjantin kadrosunun dışında kalmaya devam ediyor. Bu uzun men cezası, 32 yaşındaki oyuncunun milli takım kariyerinin sona yaklaşıyor olabileceğine dair spekülasyonları daha da artırdı.
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Boca kaptanı, kamp ziyaretini doğruladı
Yurtiçi kupadaki zaferin ardından basına konuşan eski Paris Saint-Germain orta sahası oyuncusu, kendisini hâlâ Lionel Scaloni'nin kadrosunun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguladı. Milli takıma bağlılığını netleştiren Paredes, ESPN Argentina'nın aktardığına göre şunları söyledi: "Henüz hocayla konuşmadım ama muhtemelen antrenman tesisine uğrayıp selam verecek ve her şeyin nasıl gittiğini göreceğim. Açıkçası, kendimi orada takımın bir parçası gibi hissediyorum; cezalı olmasaydım orada olurdum."
Efsanevi kaptan son vedasına hazırlanıyor
Mevcut milli ara, Messi'nin milli takım için resmi veda maçına çıkmaya hazırlanmasıyla Arjantin futbolu açısından duygusal bir döneme işaret ediyor. Paredes, önünde hâlâ uzun bir men cezası bulunduğunu göz önünde bulundurarak yaklaşık bir ay önce kendi milli takım geleceğiyle ilgili şüphe uyandırmıştı. Ancak Arjantin'in uzun vadeli yönü, federasyonun Scaloni'ye iki yıllık sözleşme uzatması teklif etmesiyle, buna 2030'a kadar görevde kalma opsiyonu da eklenerek, daha da güçlendirildi.
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Albiceleste'yi iç sahada üç maç bekliyor
Arjantin, yaklaşan hazırlık maçlarında önce Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Bolivya'yı ağırlayacak, ardından El Monumental'da Burkina Faso ile karşılaşacak. Bu dönemin odak noktası ise 2022 Dünya Kupası şampiyonu ekibin, Messi'nin milli formayla tarihi son vedası için Buenos Aires'te Benin ile karşı karşıya gelmesi olacak. Paredes orta sahada çapa görevi görmezken, Scaloni uzatılan görev süresi altında bir sonraki eleme döngüsü öncesinde alternatif kombinasyonları denemeye çalışacak.
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