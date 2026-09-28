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imago-sport-1080148967.jpgDeFodi Images
Adhe Makayasa
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Milli takımdan emeklilik kapıda mı? Leandro Paredes, Lionel Messi duygusal vedaya hazırlanırken Arjantin geleceği hakkındaki sessizliğini bozdu

L. Paredes
L. Messi
Arjantin - Bolivya
Arjantin
Bolivya
Hazırlık Maçları
Arjantin - Burkina Faso
Burkina Faso
Arjantin - Benin
Benin
Boca Juniors
Kupası
Liga Profesional

Boca Juniors orta saha oyuncusu Leandro Paredes, FIFA'dan aldığı uzun süreli 10 maçlık ceza sürerken uluslararası geleceğine dair artan spekülasyonlara yanıt verdi. Efsanevi kaptan Lionel Messi milli takıma duygusal vedasına hazırlanırken, eski Roma yıldızı mevcut kampta yer alamamasına rağmen dünya şampiyonlarına bağlılığını sürdürdüğünde ısrar etti.

  • Orta saha oyuncusu, Arjantin'deki geleceğine dair şüphelere yanıt verdi

    Paredes'in Arjantin ile milli takım geleceği, kaptanın pazar gecesi Boca Juniors'u Copa Argentina çeyrek finalinde Racing Club karşısında dramatik bir 3-2'lik galibiyete taşımasının ardından bir kez daha gündeme geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan tartışmalar sonrasında aldığı FIFA'dan 10 maçlık cezasını çekerken Arjantin kadrosunun dışında kalmaya devam ediyor. Bu uzun men cezası, 32 yaşındaki oyuncunun milli takım kariyerinin sona yaklaşıyor olabileceğine dair spekülasyonları daha da artırdı.

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  • Racing v Boca Juniors - Copa Argentina 2026Getty Images Sport

    Boca kaptanı, kamp ziyaretini doğruladı

    Yurtiçi kupadaki zaferin ardından basına konuşan eski Paris Saint-Germain orta sahası oyuncusu, kendisini hâlâ Lionel Scaloni'nin kadrosunun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguladı. Milli takıma bağlılığını netleştiren Paredes, ESPN Argentina'nın aktardığına göre şunları söyledi: "Henüz hocayla konuşmadım ama muhtemelen antrenman tesisine uğrayıp selam verecek ve her şeyin nasıl gittiğini göreceğim. Açıkçası, kendimi orada takımın bir parçası gibi hissediyorum; cezalı olmasaydım orada olurdum."

  • Efsanevi kaptan son vedasına hazırlanıyor

    Mevcut milli ara, Messi'nin milli takım için resmi veda maçına çıkmaya hazırlanmasıyla Arjantin futbolu açısından duygusal bir döneme işaret ediyor. Paredes, önünde hâlâ uzun bir men cezası bulunduğunu göz önünde bulundurarak yaklaşık bir ay önce kendi milli takım geleceğiyle ilgili şüphe uyandırmıştı. Ancak Arjantin'in uzun vadeli yönü, federasyonun Scaloni'ye iki yıllık sözleşme uzatması teklif etmesiyle, buna 2030'a kadar görevde kalma opsiyonu da eklenerek, daha da güçlendirildi.

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    Albiceleste'yi iç sahada üç maç bekliyor

    Arjantin, yaklaşan hazırlık maçlarında önce Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Bolivya'yı ağırlayacak, ardından El Monumental'da Burkina Faso ile karşılaşacak. Bu dönemin odak noktası ise 2022 Dünya Kupası şampiyonu ekibin, Messi'nin milli formayla tarihi son vedası için Buenos Aires'te Benin ile karşı karşıya gelmesi olacak. Paredes orta sahada çapa görevi görmezken, Scaloni uzatılan görev süresi altında bir sonraki eleme döngüsü öncesinde alternatif kombinasyonları denemeye çalışacak.