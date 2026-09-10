Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, dün Lizbon’daki Alvalade Stadyumu’nda Sporting ile Galatasaray arasında oynanan ve Portekiz ekibinin 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için tribündeydi. Sportmediaset’in haberine göre Mancini, Issa Doumbia’yı yakından takip etmek için Portekiz’e gitti. Fildişi Sahilli ebeveynlerin çocuğu olarak Treviglio’da doğan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu Venezia, Albinoleffe forması giydiği 2024 yazında Serie C’den kadrosuna kattıktan sonra bu yaz 23 milyon euro artı bonus karşılığında bonservisiyle Sporting’e sattı.
Sportmediaset’e göre Mancini, Doumbia’nın adını ciddi şekilde kadroya almayı düşünüyor. 187 santimetre boyunda ve 84 kilo ağırlığındaki oyuncu, Venezia’nın yükselişinin başrol isimlerinden biri olmuştu. Mancini’nin, kısa süre içinde UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçlarla başlayacak olan İtalya’daki ikinci döneminin ilk karşılaşmaları için açıklanacak kadroya Doumbia’yı dahil etmeyi ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.