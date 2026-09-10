Bu sırada, Alessandro Romano (çifte İtalyan ve İsviçre pasaportuna sahip) onayını verdi ve İtalya'yı seçti, Nicolò Tresoldi konusunda ise bir yavaşlama söz konusu; kendisi çifte İtalyan ve Alman pasaportuna sahip. Bruges'in 22 yaşındaki forveti, Mancini ile görüşmüş ve milli takım değişikliği için kesin onay vermişti. Ancak son saatlerde, Şampiyonlar Ligi'ndeki ve penaltıdan gol attığı Bruges-Aston Villa 2-3 maçının ardından, Tresoldi tereddüt etti ve frene bastı, Gazzetta dello Sport'a göre. Gazetenin aktardığına göre, teknik direktöre ve babasıyla da görüşen Ranieri'ye sunduğu yeni versiyon şu: Tresoldi, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde kendisini işin içinde hissediyor, takımıyla birlikte turnuvaya katılmayı ve çok bağlı olduğu bu ekiple sonuna kadar mücadele etmeyi hayal ediyor; ardından konu yeniden değerlendirilecek. Bu arada FIFA'daki süreç durmuş durumda.





Son olarak, Romano ve Tresoldi'nin ardından değişime ilgi duyan üçüncü isim Udinese savunmacısı Matteo Palma, 18 yaşında (o da çifte İtalyan ve Alman vatandaşlığına sahip). Taraflar görüşüyor, prensipte bir onay var, belgeler gerekiyor ve ayrıca sakatlığı da Nations için hemen kadroya çağrılmasını engellerdi. Ancak Gazzetta'ya göre süreç iyi şekilde ilerliyor.