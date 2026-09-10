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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milli takımda Tresoldi freni: önce Mancini’ye evet dedi, sonra fikrini değiştirdi. Bu arada teknik direktör Doumbia’yı izliyor

İtalya
N. Tresoldi

Tresoldi, çifte Alman ve İtalyan vatandaşlığına sahip, önce Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’yla bu döngüyü yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası’na kadar tamamlamak istiyor.

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, dün Lizbon’daki Alvalade Stadyumu’nda Sporting ile Galatasaray arasında oynanan ve Portekiz ekibinin 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için tribündeydi. Sportmediaset’in haberine göre Mancini, Issa Doumbia’yı yakından takip etmek için Portekiz’e gitti. Fildişi Sahilli ebeveynlerin çocuğu olarak Treviglio’da doğan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu Venezia, Albinoleffe forması giydiği 2024 yazında Serie C’den kadrosuna kattıktan sonra bu yaz 23 milyon euro artı bonus karşılığında bonservisiyle Sporting’e sattı.


Sportmediaset’e göre Mancini, Doumbia’nın adını ciddi şekilde kadroya almayı düşünüyor. 187 santimetre boyunda ve 84 kilo ağırlığındaki oyuncu, Venezia’nın yükselişinin başrol isimlerinden biri olmuştu. Mancini’nin, kısa süre içinde UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçlarla başlayacak olan İtalya’daki ikinci döneminin ilk karşılaşmaları için açıklanacak kadroya Doumbia’yı dahil etmeyi ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.


  • Tresoldi fikrini değiştiriyor

    Bu sırada, Alessandro Romano (çifte İtalyan ve İsviçre pasaportuna sahip) onayını verdi ve İtalya'yı seçti, Nicolò Tresoldi konusunda ise bir yavaşlama söz konusu; kendisi çifte İtalyan ve Alman pasaportuna sahip. Bruges'in 22 yaşındaki forveti, Mancini ile görüşmüş ve milli takım değişikliği için kesin onay vermişti. Ancak son saatlerde, Şampiyonlar Ligi'ndeki ve penaltıdan gol attığı Bruges-Aston Villa 2-3 maçının ardından, Tresoldi tereddüt etti ve frene bastı, Gazzetta dello Sport'a göre. Gazetenin aktardığına göre, teknik direktöre ve babasıyla da görüşen Ranieri'ye sunduğu yeni versiyon şu: Tresoldi, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde kendisini işin içinde hissediyor, takımıyla birlikte turnuvaya katılmayı ve çok bağlı olduğu bu ekiple sonuna kadar mücadele etmeyi hayal ediyor; ardından konu yeniden değerlendirilecek. Bu arada FIFA'daki süreç durmuş durumda.


    Son olarak, Romano ve Tresoldi'nin ardından değişime ilgi duyan üçüncü isim Udinese savunmacısı Matteo Palma, 18 yaşında (o da çifte İtalyan ve Alman vatandaşlığına sahip). Taraflar görüşüyor, prensipte bir onay var, belgeler gerekiyor ve ayrıca sakatlığı da Nations için hemen kadroya çağrılmasını engellerdi. Ancak Gazzetta'ya göre süreç iyi şekilde ilerliyor.

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