cm grafica locatelli juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Milli takımda, Locatelli'nin Inter oyuncularıyla akşam yemeği yemesi sosyal medyada Juventus taraftarlarını kızdırdı

Serie A
Milli takım arkadaşları arasında, ancak kulüplerinde rakip olan oyuncuların bir akşam yemeği nedeniyle sosyal medyada tartışma çıktı

Karar maçı öncesinde milli takım arkadaşlarıyla yapılan bir akşam yemeği, sosyal medyada gündem oldu. Juventus’un kaptanı Manuel Locatelli, Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandıracak Bosna ile oynanacak playoff finali için kadroya çağrılan bazı Inter oyuncularıyla Floransa’da bir akşam geçirdikten sonra sosyal medyada tartışmaların odağına oturdu.


Gazzetta dello Sport'un haberine göre, olay Montebeni tepelerindeki ünlü Trattoria da Tullio'da yaşandı. Cuma akşamı Juventus'un orta saha oyuncusu, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella ve Pio Esposito ile aynı masada oturdu ve mekanın meşhur kızarmış bifteklerini paylaştı. Onlarla birlikte, sakatlığına rağmen Coverciano'da A milli takımını desteklemek için bulunan Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario da vardı.


  • Fırtınayı koparan, her zamanki gibi, restoran işletmecisi Paolo Bacciotti'nin sosyal medyada o gecenin anlarını paylaştığı bir gönderiydi. Görüntüler hızla internette yayıldı ve özellikle X platformunda Locatelli'ye yönelik yoğun bir eleştiri yağmuruna neden oldu.


    Juventus taraftarlarının hedefinde, tarihi rakipleri Inter ile samimi bir anı paylaşmış olmasının "suçu" vardı. Özellikle, son karşılaşmada Kalulu'nun kırmızı kart görmesine neden olan bir olayın ardından zaten tartışmaların odağında olan Bastoni'nin varlığı ağır basıyordu.


    • Reklam
