Milli takımda, Locatelli'nin Inter oyuncularıyla akşam yemeği yemesi sosyal medyada Juventus taraftarlarını kızdırdı

Karar maçı öncesinde milli takım arkadaşlarıyla yapılan bir akşam yemeği, sosyal medyada gündem oldu. Juventus’un kaptanı Manuel Locatelli, Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandıracak Bosna ile oynanacak playoff finali için kadroya çağrılan bazı Inter oyuncularıyla Floransa’da bir akşam geçirdikten sonra sosyal medyada tartışmaların odağına oturdu.





Gazzetta dello Sport'un haberine göre, olay Montebeni tepelerindeki ünlü Trattoria da Tullio'da yaşandı. Cuma akşamı Juventus'un orta saha oyuncusu, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella ve Pio Esposito ile aynı masada oturdu ve mekanın meşhur kızarmış bifteklerini paylaştı. Onlarla birlikte, sakatlığına rağmen Coverciano'da A milli takımını desteklemek için bulunan Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario da vardı.



