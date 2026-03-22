Milli Takım'da Luca Toni'nin devrimi: "Palestra ve Chiesa ilk 11'de, Bastoni ve Locatelli kadro dışı. Pio Esposito, Retegui'nin yerine ilk 11'de"

Perşembe akşamı oynanacak Kuzey İrlanda maçı öncesinde, 2006 Dünya Şampiyonu Luca Toni, ideal kadrosunu açıkladı ve taktik düzeninin değiştirilmesinden başlayarak tam bir devrim yapacağını belirtti: "Dürüst olacağım, 3-5-2 düzenini sevmiyorum; beni ikna etmiyor. Değiştirebilir miyim? Güzel bir 4-4-2 seçiyorum." Kesinler ve yenilikler arasında: "Sağ kanatta Palestra'yı ilk kez oynatacağım, koşusu ve ayağı var, onu çok beğeniyorum; kanada kadar gidip orta yapabilir." Ortada bir başka yenilik: "Juventus'tan Gatti'yi koyuyorum." Bastoni dışarıda. "Orta sahada Chiesa ve Politano kanatlarda, forvette ise Retegui yerine Pio Esposito ile oynuyorum."

İşte Luca Toni'nin ideal onbiri (4-4-2): Donnarumma; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco; Politano, Tonali, Barella, Chiesa; Esposito, Kean.