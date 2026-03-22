Fiorentina ile Inter arasındaki ertelenen maçın da (Pio Esposito ve Ndour'un golleriyle 1-1 biten) 30. lig haftası sona erdi; artık sayfayı çevirip, Perşembe akşamı Kuzey İrlanda'ya karşı oynanacak ve yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan bir sonraki Dünya Kupası'na katılmak için ilk adımı atacak. İtalya teknik direktörü Rino Gattuso, özellikle Sandro Tonali ve Roma-Lecce maçında baldırında sertleşme yaşayan Gianluca Mancini'nin durumunu anlamak için son şüpheleri gidermeye çalışıyor.
Milli Takım'da Luca Toni'nin devrimi: "Palestra ve Chiesa ilk 11'de, Bastoni ve Locatelli kadro dışı. Pio Esposito, Retegui'nin yerine ilk 11'de"
İTALYA, TONI'NİN EN İYİ 11'İ
Perşembe akşamı oynanacak Kuzey İrlanda maçı öncesinde, 2006 Dünya Şampiyonu Luca Toni, ideal kadrosunu açıkladı ve taktik düzeninin değiştirilmesinden başlayarak tam bir devrim yapacağını belirtti: "Dürüst olacağım, 3-5-2 düzenini sevmiyorum; beni ikna etmiyor. Değiştirebilir miyim? Güzel bir 4-4-2 seçiyorum." Kesinler ve yenilikler arasında: "Sağ kanatta Palestra'yı ilk kez oynatacağım, koşusu ve ayağı var, onu çok beğeniyorum; kanada kadar gidip orta yapabilir." Ortada bir başka yenilik: "Juventus'tan Gatti'yi koyuyorum." Bastoni dışarıda. "Orta sahada Chiesa ve Politano kanatlarda, forvette ise Retegui yerine Pio Esposito ile oynuyorum."
İşte Luca Toni'nin ideal onbiri (4-4-2): Donnarumma; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco; Politano, Tonali, Barella, Chiesa; Esposito, Kean.