Milli takım arkadaşının reddetmesinin ardından: Alejandro Grimaldo, İspanya’nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olacak mı?

Grimaldo, 2023 yılında Benfica’dan Bayer’e transfer olmuştu ve Leverkusen’deki ilk sezonunda, Werkself’in beklenmedik bir şekilde Almanya şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı.

Sonraki iki yılda da 30 yaşındaki İspanyol oyuncu, Leverkusen'in en önemli isimlerinden biri olmaya devam etti; ancak takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak. Geçtiğimiz sezonlarda da Grimaldo hakkında defalarca transfer söylentileri çıkmıştı; bu söylentilerde özellikle Real Madrid ve FC Barcelona olası hedefler olarak gösteriliyordu. Sol ayakla oynayan Grimaldo, daha önce Barça'nın altyapısında ve ikinci takımında forma giymişti.

Grimaldo şu anda İspanya Milli Takımı ile Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bulunuyor. Sol bek pozisyonunda Cucurella, Leverkusenli oyuncuya tercih ediliyor; Grimaldo, turnuvanın açılış maçı olan Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve 0-0 biten karşılaşmada 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.