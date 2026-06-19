İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Chelsea’den şehir rakibi Real Madrid’e transfer olacak olan Marc Cucurella’nın ardından, Grimaldo’nun Atlético için ilk alternatif olduğu belirtiliyor.
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Milli takım arkadaşının reddetmesinin ardından: Alejandro Grimaldo, İspanya’nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olacak mı?
Son günlerde Atlético ile Grimaldo’nun menajerleri arasında yoğun görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Uzun süredir İspanya’ya geri dönme ihtimalini gündeme getiren Leverkusenli oyuncu, İspanya milli takımından takım arkadaşı Cucurella’dan çok daha uygun bir fiyata transfer edilebilir.
Real Madrid, Cucurella için yaklaşık 55 milyon euro transfer ücreti öderken, Grimaldo’nun ise bu rakamın beşte birinden biraz fazlasına transfer edilebileceği söyleniyor. Buna göre, Grimaldo’nun sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalan yaz 2027’de Leverkusen, serbest vuruş uzmanı için sadece 12 milyon euro transfer ücreti talep edecek.
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Alejandro Grimaldo: Barça ya da Real yerine Atlético mu?
Grimaldo, 2023 yılında Benfica’dan Bayer’e transfer olmuştu ve Leverkusen’deki ilk sezonunda, Werkself’in beklenmedik bir şekilde Almanya şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı.
Sonraki iki yılda da 30 yaşındaki İspanyol oyuncu, Leverkusen'in en önemli isimlerinden biri olmaya devam etti; ancak takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak. Geçtiğimiz sezonlarda da Grimaldo hakkında defalarca transfer söylentileri çıkmıştı; bu söylentilerde özellikle Real Madrid ve FC Barcelona olası hedefler olarak gösteriliyordu. Sol ayakla oynayan Grimaldo, daha önce Barça'nın altyapısında ve ikinci takımında forma giymişti.
Grimaldo şu anda İspanya Milli Takımı ile Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bulunuyor. Sol bek pozisyonunda Cucurella, Leverkusenli oyuncuya tercih ediliyor; Grimaldo, turnuvanın açılış maçı olan Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve 0-0 biten karşılaşmada 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.